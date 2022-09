Trump n’a pas réussi à montrer qu’il avait déclassifié les documents saisis à Mar-a-Lago, a déclaré le DOJ à la cour d’appel

Les avocats de Donald Trump ont omis à plusieurs reprises de montrer que l’ancien président avait déclassifié des documents gouvernementaux qui avaient été saisis à son domicile en Floride dans le cadre d’une enquête criminelle, a déclaré le ministère de la Justice à une cour d’appel fédérale.

Le ministère de la Justice a avancé cet argument mardi soir alors qu’il cherchait à reprendre son examen des dossiers marqués classifiés qui ont été saisis dans la résidence de villégiature de Trump à Palm Beach, Mar-a-Lago, lors d’un raid du FBI le mois dernier.

Le dépôt du DOJ auprès de la Cour d’appel des États-Unis pour le 11e circuit a été renvoyé aux avocats de Trump, qui ont demandé plus tôt mardi au tribunal de préserver une décision d’un juge fédéral inférieur qui empêchait le gouvernement d’examiner les documents saisis.

Trump “implique à nouveau qu’il aurait pu déclassifier les dossiers avant de quitter ses fonctions”, ont écrit les procureurs fédéraux.

“Comme auparavant, cependant, le demandeur ne parvient manifestement pas à représenter, et encore moins à montrer, qu’il a réellement franchi cette étape”, ont-ils écrit, faisant référence à Trump.

Les avocats du DOJ ont ajouté que Trump “est maintenant résister” une demande d’un maître spécial mandaté par le tribunal pour qu’il apporte la preuve qu’il a déclassifié les dossiers qui ont été saisis.

“En tout état de cause, l’effort du demandeur pour soulever des questions sur le statut de classification est un faux-fuyant”, ont fait valoir les procureurs. “Même si le demandeur pouvait montrer qu’il a déclassifié les documents en cause, il n’y aurait toujours aucune justification pour restreindre l’utilisation par le gouvernement des preuves au centre d’une enquête criminelle en cours.”

La juge de district américaine Aileen Cannon avait autorisé la nomination du maître spécial, un tiers indépendant qui examinerait les milliers de dossiers pour identifier les objets personnels et les informations susceptibles d’être protégées par divers privilèges légaux. Dans le cadre de cette décision, Cannon a temporairement empêché le DOJ d’examiner ou d’utiliser le matériel saisi dans le cadre de son enquête criminelle.

Le DOJ a fait appel, demandant au 11e circuit de lever la partie de l’ordonnance de Cannon interdisant l’utilisation de documents gouvernementaux portant des marques de classification et exigeant que le gouvernement divulgue ces documents au maître spécial.

Les avocats de Trump et du DOJ se sont présentés à Brooklyn mardi après-midi pour une conférence avec le maître spécial, le juge de district américain Raymond Dearie. Il a été choisi pour le rôle par Trump et nommé par Cannon, qui avait elle-même été nommée par Trump.

Mais lors de la conférence judiciaire de mardi, Dearie a exprimé son scepticisme envers les avocats de Trump à propos desquels, le cas échéant, des dossiers saisis de Mar-a-Lago avaient été déclassifiés, a rapporté NBC News.

Le DOJ a présenté des “preuves prima facie” que les documents avec des marques classifiées sont, en fait, classifiés, a déclaré Dearie. À moins que les avocats de Trump ne puissent fournir des preuves pour contester cette position, “En ce qui me concerne, c’est la fin”, a déclaré Dearie.

Le FBI a fait une descente à Mar-a-Lago le 8 août, à la recherche de documents montrant des violations des lois contre l’entrave à la justice et la suppression de documents officiels, ainsi que de la loi américaine sur l’espionnage.

Les agents fédéraux ont saisi plus de 100 documents avec des marques classifiées lors de ce raid, a révélé plus tard le DOJ. Des documents judiciaires ont également révélé que le FBI avait trouvé quatre douzaines de dossiers vides portant la mention “CLASSIFIÉ” lors du raid. Il y a 11 000 documents en cause, a déclaré Dearie mardi.

Trump et ses alliés ont affirmé dans des interviews et sur les réseaux sociaux qu’il avait déclassifié tous les documents gouvernementaux récupérés à Mar-a-Lago. Mais les avocats de l’ex-président n’ont pas fait écho à cette affirmation devant le tribunal.

Mardi, ils ont plutôt déclaré à la cour d’appel que le DOJ n’avait pas prouvé que les documents étaient classifiés et ont affirmé qu’un président “a le pouvoir absolu de déclassifier toute information”.

Dans une note de bas de page, les avocats de Trump ont ajouté : “Le fait que les documents contiennent des marques de classification n’annule pas nécessairement les revendications de privilège”. Ils ont souligné le fait que, selon l’affidavit de cause probable utilisé pour obtenir le mandat de perquisition de Mar-a-Lago, certains documents avec des marques classifiées incluent également les notes manuscrites de Trump.

“Ces notes pourraient certainement contenir des informations privilégiées”, ont écrit les avocats de Trump.

Lors de sa comparution devant le maître spécial du tribunal fédéral de Brooklyn mardi après-midi, l’avocat de Trump, James Trusty, a déclaré: “Nous ne devrions pas être en mesure d’avoir à divulguer” des déclarations et des déclarations de témoins sur la question de la classification, a rapporté NBC.

Chérie a répondu: “Mon point de vue est que vous ne pouvez pas avoir votre gâteau et le manger.”