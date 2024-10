Trump n’a pas publié ses déclarations de revenus. La réponse ? Meh.

L’ancien président Donald Trump a déjà été sévèrement critiqué pour ne pas avoir publié ses déclarations de revenus, mais personne ne semble plus s’en soucier.

Ni lui ni son colistier JD Vance n’ont divulgué leurs documents, et rien n’indique qu’ils aient l’intention de le faire, même s’ils pourraient faire la lumière sur d’éventuels conflits d’intérêts et leurs intérêts personnels dans la législation soumise au Congrès.

Dans le passé, cela aurait été un gros problème – c’était un enjeu majeur des campagnes de Trump en 2016 et 2020. Mais cette question est à peine évoquée dans le concours de cette année ou dans les médias, même si la course est aléatoire et que les législateurs se lanceront l’année prochaine dans un vaste débat sur le sort des milliards de dollars de réductions d’impôts.

Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont publié leurs résultats en avril.

Le refus inébranlable de Trump et la non-réponse du chien qui n’a pas aboyé à cette non-divulgation constituent un nouveau coup porté à la tradition vieille de plusieurs décennies selon laquelle les candidats à la présidence des deux partis se portent volontaires.

C’est aussi une victoire pour Trump, estime Steve Rosenthal, chercheur principal au Tax Policy Center, puisque Trump a survécu à ses détracteurs.

« Ce problème, qui était l’un des plus importants de la campagne de 2016, est désormais l’un des plus petits », a déclaré Rosenthal. « Trump a réussi, dans l’ensemble, à retirer la divulgation des déclarations de revenus du débat politique. »

La campagne Trump n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Trump pourrait personnellement bénéficier de certaines des questions qui seront soumises aux législateurs l’année prochaine, comme ce qu’il faut faire à propos d’un allégement fiscal lucratif, mais controversé, pour les entreprises non constituées en société, comme celles qui constituent une grande partie du portefeuille financier de Trump. Cette déduction devrait expirer à la fin de l’année prochaine.

Trump et Vance ont tous deux publié d’autres formulaires de divulgation montrant qu’ils possèdent des quantités importantes de crypto-monnaies, un autre problème avec lequel les législateurs seront probablement aux prises l’année prochaine.

Il est difficile de savoir quels autres conflits d’intérêts potentiels Trump pourrait avoir car, même si certains de ses anciens rapports ont émergé, rien n’a été vu de ses documents depuis qu’il a quitté la Maison Blanche.

C’est un curieux ajout à toute l’attention qui tournait autour de la question du retour de Trump.

Le New York Times a secoué la campagne de 2020 avec un rapport accablant sur les déclarations de Trump, datant pour la plupart des années avant son entrée en fonction, après avoir remporté un Pulitzer en 2019 pour avoir exposé les manœuvres fiscales de Trump et de son père dans les années 1980 et 1990.

Un ancien entrepreneur de l’IRS, irrité par l’obstruction de Trump, est maintenant en prison pour avoir divulgué ses données fiscales au journal et les informations d’autres personnes fortunées à ProPublica.

Et les démocrates de la Chambre se sont battus devant les tribunaux pendant plus de trois ans pour saisir les déclarations de Trump avant de publier les dossiers de 2015 à 2020 en décembre 2022.

Le porte-parole de Harris, Joseph Costello, a déclaré : « Le vice-président Harris a volontairement publié deux décennies de déclarations de revenus. Pourquoi Trump ne le fera-t-il pas ?

Sa non-divulgation n’a pas retenu beaucoup d’attention cette année, peut-être en partie à cause de nombreuses autres controverses autour de lui. Les rapports précédents démontraient clairement que Trump ne payait que peu ou pas d’impôts, en partie grâce à une planification agressive.

Mais sans retours plus récents, des gens comme Rosenthal se demandent quel genre de conflits d’intérêts Trump a pu développer depuis qu’il a quitté la Maison Blanche.

« Que s’est-il passé après qu’il ait quitté ses fonctions ? Quelles nouvelles opportunités se sont présentées à lui ? dit Rosenthal.

Trump et Vance ont publié les formulaires de déclaration financière obligatoires indiquant, à grands traits, où se trouve leur argent, bien qu’ils ne disent rien sur les impôts. Trump a répertorié un certain nombre de sociétés à responsabilité limitée, telles que Mar-a-Lago Club LLC, qui bénéficient d’une déduction spéciale de 20 % pour les entreprises non constituées en sociétés, connue dans les milieux fiscaux sous le nom de 199A, qu’il a promulguée en 2017. une décennie supplémentaire coûterait près de 700 milliards de dollars.

Trump a également déclaré détenir entre 1 et 5 millions de dollars en crypto-monnaie, et Vance jusqu’à 500 000 dollars en bitcoin, qui, selon les critiques, bénéficient des failles du code des impôts qui devraient être comblées. Les personnes qui possèdent des monnaies virtuelles, par exemple, ont plus de liberté que celles qui vendent des actions pour manipuler leurs pertes afin d’effacer leurs impôts.

Trump détient également d’importantes participations dans des actions individuelles, et certains souhaitent qu’il réduise unilatéralement les impôts sur les plus-values ​​en les indexant sur l’inflation, ce que son administration avait sérieusement envisagé.

Il est concevable, si Trump remporte les élections et que les démocrates reprennent la Chambre, que les démocrates puissent à nouveau forcer la divulgation de ses déclarations, en utilisant une loi obscure permettant au chef des commissions fiscales du Congrès de voir les déclarations de quiconque, bien qu’il n’y ait aucun signe qui pourrait être dans le en route.

Les démocrates ont présenté l’année dernière une loi exigeant légalement que les candidats à la présidence produisent leurs déclarations, mais cette loi n’a abouti à rien.

Tout cela amène l’historien de la fiscalité Joseph Thorndike à s’interroger sur l’avenir de la tradition de la divulgation volontaire.

Auparavant, cela se produisait sans trop de bruit dans les deux partis, mais, dit-il, la publication des déclarations de revenus est de plus en plus devenue une question partisane.

« Peut-être que c’est comme cette phrase de ‘The Princess Bride’ – ce n’est pas mort, c’est seulement presque mort », a déclaré Thorndike. « À ce stade, personne ne peut deviner comment cela se déroulera. »

« Mais nous devons reconnaître que les traditions volontaires sont fragiles. »