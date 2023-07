Trump n’a pas droit à l’immunité dans le procès en diffamation de Carroll, selon le DoJ

Le ministère de la justice est revenu sur sa position sur la défense de Donald Trump dans un procès intenté par l’écrivain E Jean Carroll, ouvrant la voie à un éventuel procès en janvier.

Le département a déclaré mardi dans un dossier judiciaire qu’il ne pouvait plus conclure que Trump agissait en sa qualité de président lorsqu’il avait fait des déclarations prétendument diffamatoires à propos de Carroll en 2019.

L’ancienne chroniqueuse du magazine Elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement par Trump dans un grand magasin de New York en 1996, une affirmation qu’il a rejetée comme « un escroc complet ».

Carroll, 79 ans, a déjà remporté un deuxième procès contre Trump pour les commentaires qu’il a faits après son départ de la Maison Blanche. En mai, un jury de New York a conclu que Trump était responsable d’abus sexuels et de diffamation et lui a ordonné de lui verser 5 millions de dollars de dommages et intérêts.

Trump a cherché à retarder le premier procès en diffamation en affirmant qu’il devrait bénéficier de l’immunité parce qu’il avait fait ces commentaires en s’adressant aux médias en tant que président.

Au début, le ministère de la Justice – sous Trump et Joe Biden – était d’accord avec ce point de vue. Mais dans le dossier de mardi, les avocats américains ont cité le verdict du jury, la déposition de Trump en octobre et les nouvelles affirmations de Carroll selon lesquelles Trump l’a à nouveau diffamée avec des commentaires qu’il a faits lors d’une mairie de CNN un jour après le verdict.

Ils ont déclaré que les nouvelles preuves suggéraient « que M. Trump était motivé par un » grief personnel « résultant d’événements survenus de nombreuses années avant la présidence de M. Trump », le Le New York Times a rapporté.

L’inversion de mardi laisse Trump, 77 ans, légalement exposé à d’autres dommages et contraint de s’appuyer sur sa propre équipe juridique plutôt que sur celle du gouvernement.

Roberta Kaplan, avocate de Carroll, a salué la décision. « Nous sommes reconnaissants que le ministère de la Justice ait reconsidéré sa position », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

«Nous avons toujours cru que Donald Trump avait fait ses déclarations diffamatoires à l’égard de notre client en juin 2019 par animosité personnelle, mauvaise volonté et dépit, et non en tant que président des États-Unis. Maintenant que l’un des derniers obstacles a été levé, nous attendons avec impatience le procès dans l’affaire initiale d’E Jean Carroll en janvier 2024. »

Steven Cheung, un porte-parole de Trump, a déclaré que cette étape montrait que le ministère de la Justice sous Joe Biden « militarisait politiquement le système judiciaire » contre Trump. Il a rejeté la décision du ministère comme « une imposture partisane ».

Carroll demande 10 millions de dollars de dommages-intérêts dans le cadre de la première action. Un procès le 15 janvier 2024 est prévu devant le juge de district américain Lewis Kaplan, qui a dirigé le procès précédent. Il n’est pas lié à Roberta Kaplan.

Plus tôt mardi, Carroll a demandé à un juge de Manhattan de rejeter une contre-poursuite de Trump qui affirme qu’elle l’a diffamé en répétant son affirmation selon laquelle il l’a violée.

Les avocats de Carroll ont décrit la contre-poursuite de Trump comme son dernier effort pour « faire tourner » sa défaite au procès en affirmant qu’elle lui avait causé un préjudice « significatif » en laissant entendre dans une interview après le procès que l’agression était également un viol.

Les avocats de Carroll ont également accusé Trump d’avoir déposé sa demande reconventionnelle trop tard, pour « retenir encore une fois cette affaire par ailleurs prête pour le procès et très retardée ».

Trump cherche à nouveau la Maison Blanche et est clairement le favori dans le domaine primaire républicain.

Reuters a contribué au reportage