Le président russe a déclaré que toutes les allégations concernant les liens du candidat républicain avec Moscou avaient déjà été dissipées.

Le président russe Vladimir Poutine a démenti les informations des médias selon lesquelles il aurait maintenu des contacts avec l’ancien président américain et candidat républicain à la présidence, Donald Trump.

La semaine dernière, un livre du journaliste américain Bob Woodward est sorti dans les tribunes, affirmant que Trump avait secrètement parlé à Poutine à sept reprises après la fin de sa présidence en 2021.

Lors d’une conférence de presse à l’issue du 16e sommet des BRICS à Kazan jeudi, le journaliste de NBC Keir Simmons demandé Poutine s’il a eu des conversations privées avec Trump.

« Cela fait des années que cette question fait la une des journaux. À un moment donné, M. Trump et la Russie ont été accusés d’être liés. » Poutine a dit. « Cependant, après une enquête menée aux Etats-Unis, tout le monde, y compris le Congrès américain, a conclu que cela n’avait aucun sens et que rien de tel ne s’était jamais produit. » a souligné le président russe. « Il n’y avait aucun contact à l’époque, et il n’y en a plus aujourd’hui. »

Deux mois après la victoire de Trump à l'élection présidentielle de 2016, les responsables du renseignement américain ont accusé la Russie d'intervenir dans le vote, de nuire à la campagne d'Hillary Clinton et d'aider son rival républicain. Cependant, une enquête de plusieurs années menée par l'avocat spécial Robert Mueller « n'a pas établi que les membres de la campagne Trump avaient conspiré ou coordonné avec le gouvernement russe. »















Dans une interview accordée à Fox News la semaine dernière, Trump a expliqué que les allégations de collusion avaient été utilisées par ses opposants politiques pour justifier la défaite de Clinton. « Cela a commencé comme une excuse pour expliquer pourquoi elle a perdu une élection que beaucoup de gens pensaient qu’elle aurait dû gagner », Trump a dit, ajoutant que « Ensuite, elle a été battue partout, pratiquement. »

« Puis ils ont dit : ‘Ah, c’était la Russie’, ils l’ont utilisé comme excuse, et puis les fausses nouvelles l’ont repris. » dit-il.

Moscou a déjà souligné qu’elle travaillerait avec le leader choisi par le peuple américain lors des prochaines élections de novembre.

Jeudi, Poutine a réitéré sa volonté de normaliser ses relations avec les États-Unis, à condition que Washington soit disposé à répondre de la même manière.

«Les relations russo-américaines après les élections dépendent avant tout des Etats-Unis. Si les États-Unis sont disposés à construire des relations normales avec la Russie, nous ferons de même. » il a souligné. « Sinon, qu’il en soit ainsi. Cela dépend de la future administration.