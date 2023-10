Trump multiplie les discours violents

L’ancien président Donald Trump s’en prend à ses ennemis politiques et juridiques dans des termes de plus en plus violents à mesure que sa campagne pour son retour au pouvoir s’accélère.

La semaine dernière, Trump a suggéré dans un message en ligne que le général Mark Milley, ancien président de l’état-major interarmées, méritait d’être condamné à la peine de mort. En Californie, il a demandé que les voleurs à l’étalage soient abattus à vue. Critiquant l’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi, démocrate de Californie, au cours du même discours, il a demandé avec moquerie comment allait le mari de Pelosi, faisant référence à la violente attaque contre Paul Pelosi l’année dernière lors d’une invasion de domicile par un agresseur, selon les autorités, elle était imprégnée de l’élection de Trump. théories du complot.

Trump a également fait une série de déclarations incendiaires à l’encontre du procureur général de New York, Letitia James, avant et pendant le début lundi de son procès civil à New York pour fraude commerciale. Quelques heures avant de se présenter au tribunal lundi matin, Trump a qualifié James de « corrompu et raciste », de « voyou » et de « hors de contrôle ». Et il a également critiqué le juge chargé de l’affaire, affirmant qu’il ne devrait plus siéger sur le banc.

C’est le genre de déclarations qui pourraient amener un autre accusé à être jugé pour outrage au tribunal – et pourraient voir d’anciens partisans embarrassés s’éloigner d’un autre candidat à la présidentielle. Mais de nombreux partisans de Trump s’accrochent et célèbrent sa rhétorique – et agissent même en conséquence, comme l’ont montré l’émeute du 6 janvier au Capitole et d’autres incidents violents de ces dernières années.

La semaine dernière a été la plus chargée du calendrier de campagne de Trump pour 2024, qui a touché les deux côtes, ainsi que l’Iowa, le premier du pays, et le champ de bataille du Michigan. Mais l’intensification de la campagne a été davantage marquée par les insultes indisciplinées et agressives qu’il a lancées dans ses discours de campagne et ses publications sur les réseaux sociaux, à l’approche du premier des nombreux procès qui auront lieu l’année prochaine.

Le tournant agressif a commencé il y a une semaine sur Truth Social, où Trump a fait allusion à l’exécution de son ancien haut responsable militaire.

« C’est un acte si flagrant que, dans le passé, la punition aurait été la MORT », a déclaré Trump sur Truth Social, faisant référence aux communications passées de Milley avec les dirigeants militaires chinois.

Samedi, en Californie, Trump a réprimandé l’État pour son taux de criminalité et a déclaré qu’il mettrait immédiatement fin à la criminalité en s’assurant que les voleurs à l’étalage recevaient des coups de feu. « Très simplement, si vous cambriolez un magasin, vous pouvez vous attendre à être abattu alors que vous quittez ce magasin, abattu », a déclaré Trump lors de la convention d’automne du GOP de Californie alors que la foule réagissait avec approbation.

C’est à ce moment-là qu’il s’est moqué du Pelosis – la salle bondée répondant par des éclats de rire et des cris d’affirmation.

Plus tard, alors qu’il entrait dans la salle d’audience de New York, Trump a eu des mots pour James, exhortant les journalistes : « Vous devriez vous en prendre à ce procureur général. » À l’intérieur de la salle d’audience, Trump a semblé jeter un regard furieux à James, la regardant alors qu’il passait.

Et à propos du juge Arthur Engoron, le juge qui présidait son affaire de fraude, Trump a déclaré sur Truth Social qu’il « devrait démissionner de la « magistrature » et être sanctionné par les tribunaux pour son abus de pouvoir. (Cour suprême est le nom du plus haut tribunal de première instance de l’État de New York.)

Trump, qui était visiblement frustré et provocateur s’adressant aux journalistes devant la salle d’audience de New York où lui et la Trump Organization étaient jugés lundi, devrait être de nouveau là mardi, même si des sources ont indiqué que ses plans pourraient changer.

Les déclarations attirent le regard à elles seules. Mais qui plus est, il est clair que certains partisans de Trump s’accrochent à chacun de ses mots alors que son langage prend une tournure combustible. De nombreux partisans de Trump en campagne électorale cette semaine admirent ce qu’il a à dire et reflètent les mêmes sentiments.

Parlant de Milley quelques jours après le message de Trump sur Truth Social, Cynthia Yockey, une partisane de Trump lors de son événement à Ottumwa, Iowa, a demandé : « Pourquoi n’était-il pas là devant un peloton d’exécution au bout d’un mois ?

Vicky Entseminger, une autre partisane de Trump, a déclaré : « La trahison est une trahison. Il n’y a qu’un seul remède à la trahison : être mis à mort.»

Tout le monde n’était pas d’accord avec les commentaires de Trump.

«C’est bien trop loin. C’est beaucoup trop loin », a déclaré Barbara Hadener, qui a soutenu Trump en 2016 et 2020 et a déclaré qu’elle envisageait de le soutenir à nouveau.

Pourtant, la plupart des partisans de Trump qui ont parlé avec NBC News ont excusé ou soutenu la déclaration de Trump à propos de Milley.

« Nous avions l’habitude d’exécuter ou d’emprisonner des gens pour toutes les actions de trahison que je constate », a déclaré Rob Dannels, un républicain inscrit d’Oskaloosa, dans l’Iowa. « Maintenant, de nos jours, il suffit de le jeter sous le tapis. »