WASHINGTON (AP) – Dans son discours de samedi depuis le Sénat, le sénateur Mitch McConnell a prononcé une dénonciation brûlante de Donald Trump, le qualifiant de «moralement responsable» de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain.

Mais lors de son vote sur la destitution de Trump, McConnell a déclaré «non coupable» parce qu’il a déclaré qu’un ancien président ne pouvait pas être jugé au Sénat.

Le républicain le plus puissant de Washington et le chef de la minorité au Sénat ont utilisé son langage le plus fort à ce jour pour excorier Trump quelques minutes après que le Sénat a acquitté l’ancien président, votant 57-43 pour le condamner mais n’atteignant pas la majorité des deux tiers nécessaire pour le déclarer coupable. Sept républicains ont voté pour condamner.

Clairement en colère, le leader du GOP le plus ancien du Sénat a déclaré que les actions de Trump entourant l’attaque du Congrès étaient «un manquement honteux et honteux au devoir». Il a même noté que bien que Trump soit maintenant démis de ses fonctions, il reste soumis aux lois pénales et civiles du pays.

« Il n’a encore rien réussi », a déclaré McConnell, qui aura 79 ans samedi prochain et dirige le GOP du Sénat depuis 2007.

C’était un châtiment incroyablement amer de Trump par McConnell, qui aurait pu utiliser une grande partie du même discours s’il avait plutôt décidé de condamner Trump.

Mais en votant pour l’acquittement, McConnell et ses compatriotes républicains ont laissé le parti enfermé dans sa lutte pour se définir après la défaite de Trump en novembre. Les républicains pro-Trump farouchement loyaux, et la base du parti qu’ils représentent, se heurtent à des républicains plus traditionnels qui pensent que l’ancien président nuit à l’appel national du parti.

Un vote coupable de McConnell, qui aurait probablement amené d’autres républicains avec lui, aurait marqué un effort plus direct pour arracher le parti à Trump.

Cela aurait pu provoquer les principaux défis de 2022 contre les titulaires du GOP, compliquant les efforts républicains pour gagner la majorité au Sénat en nommant des candidats d’extrême droite moins éligibles. McConnell a passé des années à repousser ces candidats.

« Le temps va s’occuper de cela d’une manière ou d’une autre », a déclaré le sénateur Chuck Grassley, R-Iowa, interrogé sur le cours du parti. «Mais rappelez-vous, pour être un leader, vous devez avoir des suiveurs. Alors on va le découvrir.

Après le vote de samedi, les démocrates furieux ont lancé leurs propres attaques contre McConnell et le GOP. S’adressant aux journalistes, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, s’est moqué du «groupe lâche de républicains» au Sénat, selon elle, craint de «respecter l’institution dans laquelle ils ont servi».

Elle a également déclaré que McConnell avait créé une prophétie auto-réalisatrice, forçant le procès du Sénat à commencer après que Trump ait quitté la Maison Blanche en gardant la chambre hors session. Les républicains disent que Pelosi aurait pu déclencher la procédure plus tôt en livrant plus tôt les documents officiels de mise en accusation.

McConnell avait signalé le mois dernier qu’il était prêt à déclarer Trump coupable, un aveu époustouflant d’aliénation après avoir passé quatre ans à l’aider en grande partie ou à éviter les commentaires sur ses affirmations les plus scandaleuses. McConnell a informé les sénateurs du GOP comment il voterait dans un e-mail privé tôt samedi, en disant: «Bien qu’un appel rapproché, je suis persuadé que les mises en accusation sont principalement un outil de renvoi et que nous manquons donc de compétence.»

Il a développé sa justification au Sénat après l’appel nominal de samedi, exprimant clairement son inimitié envers les actions de Trump.

« Il ne fait aucun doute, aucun, que le président Trump est pratiquement et moralement responsable d’avoir provoqué l’événement de ce jour-là », a-t-il déclaré.

Même avant les élections de novembre, Trump a affirmé à plusieurs reprises que s’il perdait, cela serait dû à une fraude des démocrates, une fausse accusation qu’il a continué à affirmer jusqu’à son départ.

Il a convoqué des partisans à Washington pour le 6 janvier, le jour où le Congrès certifierait officiellement sa perte du Collège électoral face à Joe Biden, puis a utilisé un discours provocateur près de la Maison Blanche pour les exhorter à marcher sur le Capitole alors que ce décompte était en cours. Ses partisans se sont violemment battus devant la police et sont entrés dans le bâtiment, forçant les législateurs à fuir, perturbant temporairement le décompte des voix et faisant cinq morts. Les images viscérales et sanglantes de ce jour-là étaient au cœur de l’affaire de destitution des démocrates contre Trump.

McConnell a qualifié cet assaut de «conséquence prévisible» de l’utilisation de la présidence par Trump, l’appelant «le plus grand mégaphone de la planète Terre». Plutôt que d’appeler les émeutiers, McConnell a accusé Trump de «faire l’éloge des criminels» et de sembler déterminé à annuler les élections «ou à incendier nos institutions à la sortie».

Le vétéran du Sénat de 36 ans a manœuvré pendant les quatre années au pouvoir de Trump comme un capitaine conduisant un navire à travers un détroit rocheux sur une mer agitée. Battu parfois par des tweets présidentiels vindicatifs, McConnell a pris l’habitude de ne rien dire à propos de nombreux commentaires scandaleux de Trump.

Il a fini par guider le Sénat vers des victoires telles que les baisses d’impôts de 2017 et les confirmations de trois juges de la Cour suprême et de plus de 200 autres juges fédéraux.

Leur relation, fondée davantage sur l’opportunité que sur l’admiration, a chuté après le refus de Trump de sa défaite du 3 novembre et ses efforts incessants pour renverser le verdict des électeurs avec ses affirmations sans fondement selon lesquelles les démocrates ont frauduleusement volé l’élection.

Il s’est complètement fané le mois dernier, après que les républicains ont perdu le contrôle du Sénat avec deux défaites en Géorgie qu’ils ont imputés à Trump et l’attaque sauvage contre le Capitole par les partisans de Trump. Le jour de l’émeute, McConnell a dénoncé «des voyous, des foules ou des menaces» et a décrit l’attaque comme «cette insurrection ratée».

Les rédacteurs de l’Associated Press Mary Clare Jalonick et Lisa Mascaro ont contribué à ce rapport.