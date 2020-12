La semaine

Biden dit à Colbert qu’il va bien avec la plupart des snubs GOP, mais Lindsey Graham a « été une déception personnelle »

Stephen Colbert s'est rendu au Delaware pour interviewer le président élu Joe Biden et la nouvelle première dame, le Dr Jill Biden, pour le Late Show de jeudi, et il a commencé par demander ce que le président Biden «va mettre dans le monde»? Biden a noté que l'Amérique est fortement divisée, mais a déclaré: « Je pense que la nation – et je ne pense pas que je me moque de moi, j'ai été critiquée dès le début pour avoir dit cela – je pense que la nation cherche à nous unir La politique est devenue tellement, en quelque sorte, sale et vicieuse et personnelle et méchante et le poing serré au lieu d'une main ouverte. Et je pense que les gens veulent que nous nous unissions. « Colbert a demandé à Biden s'il considère personnellement que tant de républicains » n'ont pas reconnu votre victoire « et Biden a dit non. «Regardez, ils sont dans une situation difficile», dit-il. « Un certain nombre d'entre eux m'ont envoyé des messages il y a quatre semaines: » Donnez-moi du temps, Joe. Donnez-moi du temps. » C'est bien pour moi, c'est bien pour moi. Nous avons gagné! Nous avons gagné la Géorgie trois fois. »Colbert a pointé du doigt la sénatrice Lindsey Graham (RS.C.), qui, a-t-il noté, a dit de très belles choses à propos de Biden. « Pensez-vous que vous pouvez le réparer et travailler ensemble? » Il a demandé. « Lindsey a été une déception personnelle, parce que j'étais un de ses amis personnels. » Dit Biden. « Mais écoutez, je pense que je peux travailler avec les dirigeants républicains à la Chambre et au Sénat. Je pense que nous pouvons faire avancer les choses. Et je pense qu'une fois que ce président ne sera plus en fonction, je pense que vous allez voir son impact sur le corps politique s'estompe, et beaucoup de ces républicains vont sentir qu'ils ont beaucoup plus d'espace pour courir et coopérer. « » Y a-t-il quelque chose à propos de votre prédécesseur, l'actuel président, que vous pourriez remercier sincèrement? » Demanda Colbert. Biden a trouvé une chose: Colbert a montré un clip de sa première rencontre avec Biden, de The Colbert Report, dans le segment d'ouverture. Mais l'interview la plus célèbre qu'il a faite avec Biden était en 2015, quand ils se sont liés à la perte et au chagrin. Biden a soulevé cela lorsque Colbert l'a interrogé sur le rôle qu'un président peut jouer pour aider le processus américain et pleurer la perte de plus de 300000 personnes à cause du COVID-19. Regardez cela, plus Biden parlant de son appel téléphonique de félicitations du pape François et étant le deuxième président catholique, ci-dessous.