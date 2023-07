Trump minimise ses contestations judiciaires lors de la campagne électorale dans l’Iowa après avoir révélé une nouvelle lettre cible

CEDAR RAPIDS, Iowa (AP) – L’ancien président Donald Trump a plaisanté sur ses contestations judiciaires alors qu’il faisait campagne dans l’est de l’Iowa mardi soir, quelques heures seulement après avoir annoncé qu’il avait reçu une lettre cible dans le cadre de l’enquête du ministère de la Justice sur les efforts visant à annuler les élections de 2020.

En tête d’affiche d’une réunion de comté républicaine, Trump a attaqué les enquêteurs tout en essayant de faire la lumière sur ce qui pourrait être sa troisième inculpation pénale depuis mars.

«Je ne savais pratiquement pas ce qu’était une citation à comparaître et les grands jurys. Maintenant, je deviens un expert », a-t-il déclaré au public d’un Elks Lodge à Cedar Rapids.

Il a également enregistré une mairie avec l’animateur de Fox News, Sean Hannity, qui devait être diffusée plus tard mardi soir.

Le voyage dans le premier État votant du GOP était une autre indication que, lorsqu’il s’agit de Trump, aucune des règles de la politique ne s’applique jamais. Trump n’a pas annulé le voyage pour se blottir avec des conseillers, et il n’a pas été désinvité par les organisateurs. Au lieu de cela, il a continué comme il l’a fait pendant des mois, incorporant ses derniers problèmes juridiques dans son mélange habituel de griefs, de mensonges sur les élections de 2020, de critiques du président Joe Biden et de son programme pour un second mandat.

L’Iowa, avec ses caucus à seulement six mois, est un État critique pour Trump, le premier favori décisif de son parti, et ses rivaux.

Il est parti pour son dernier voyage quelques heures seulement après avoir annoncé sur sa plateforme Truth Social qu’il avait reçu dimanche une lettre l’informant qu’il était la cible de l’enquête de l’avocat spécial Jack Smith sur les conséquences des élections de 2020 et les événements qui ont précédé le Jan 6. 2021, émeute au Capitole des États-Unis. Ces lettres précèdent souvent les actes d’accusation et sont utilisées pour informer les personnes faisant l’objet d’une enquête que les procureurs ont recueilli des preuves les liant à un crime.

Trump a déjà été inculpé deux fois – une fois à New York et une fois en Floride – et fait également face à des accusations potentielles dans une enquête distincte sur l’ingérence électorale qui touche à sa fin en Géorgie, une attaque juridique stupéfiante et sans précédent alors qu’il se présente à l’investiture présidentielle républicaine de 2024.

Mais les actes d’accusation n’ont pas encore porté atteinte à la réputation de Trump. Au lieu de cela, les premiers sondages montrent que Trump devance son rival le plus proche, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, de 20 à 30 points, voire plus.

Les réunions mensuelles du GOP du comté de Linn, généralement peu fréquentées, sont devenues un peu plus populaires ces derniers mois, car des représentants de diverses campagnes de candidats républicains à la présidence ont effectué des visites pour établir la bonne volonté avec les habitués du parti.

Mais le rassemblement de mardi était loin d’être ordinaire. Plus de 150 personnes – dont beaucoup portaient les chapeaux rouges emblématiques de Trump «Make America Great Again» – se sont pressées dans le hall du Elks Lodge, du côté sud-ouest de la ville. La presse couvrant l’arrêt était encerclée derrière le bar généralement utilisé pour les mariages et les anniversaires.

La nouvelle de la lettre ciblée, a déclaré le président du GOP du comté de Linn, Iowa, Bernie Hayes, ne fait qu’enhardir les partisans de l’ancien président.

«Est-ce que quelque chose comme ça engendre de la sympathie? Je pense que c’est certainement le cas », a déclaré Hayes, alors que la petite salle d’événements se remplissait au-delà du nombre de chaises installées. « L’homme est persécuté, alors ils pensent juste à une autre façon de le persécuter. »

Certains républicains de l’Iowa ont déclaré dans des interviews que les batailles juridiques croissantes auxquelles Trump est confronté pourraient rendre difficile pour lui de gouverner s’il est élu et qu’ils ont commencé à chercher des alternatives.

Mais Hayes a déclaré que les développements n’avaient fait que renforcer la détermination des partisans de Trump à qui il s’adressait.

« Si quoi que ce soit, les gens voient que le président Trump est en fait endurci par les épreuves qu’il a traversées et sait à quoi il est confronté », a déclaré Hayes.

Avant son discours, Trump a été interviewé par la radio WMT et s’est élevé contre les enquêtes tout en rejetant les retombées négatives potentielles.

« Les habitants de notre grand pays comprennent parfaitement ce qui se passe. C’est de l’ingérence électorale. C’est une militarisation de la justice », a-t-il déclaré.

Parlant de ses partisans, il a déclaré: «Ils ne nous quittent jamais parce qu’ils veulent rendre l’Amérique à nouveau grande. Ils sont avec nous. Ils ont une passion comme personne n’en a jamais eu.

L’enquête du 6 janvier s’est concentrée sur un large éventail d’efforts de Trump et de ses alliés pour le maintenir au pouvoir, y compris des plans pour des listes de faux électeurs dans plusieurs États du champ de bataille remportés par Biden pour soumettre de faux certificats électoraux au Congrès.

Des experts juridiques ont déclaré que les accusations potentielles pourraient inclure un complot en vue de frauder les États-Unis et l’obstruction d’une procédure officielle, en l’occurrence la certification par le Congrès de la victoire électorale de Biden.

À Washington, la sénatrice Joni Ernst, R-Iowa, a déclaré que les partisans de Trump ne seraient pas découragés par les développements.

« Nous verrons ce qu’ils trouveront…. mais je vous le dis, plus ils ciblent Donald Trump ? Je veux dire, mon garçon, la base, ils le mangent juste », a-t-elle dit. « Ils voient deux systèmes de justice, un pour Donald Trump et un pour tous les autres. »

Le sénateur John Thune du Dakota du Sud, le whip de la minorité au Sénat, a déclaré qu’avec une inculpation après l’autre, les électeurs finissaient par « l’ignorer ». Cela n’a pas le poids ou la signification qu’il a quand vous avez tant de choses qui vous arrivent.

« Maintenant, d’un autre côté », a-t-il ajouté, « cela crée aussi, je pense, beaucoup de bruit et de distraction qui semblent toujours entourer l’ancien président. À quel moment cela a-t-il un effet sur l’opinion des gens ? Je ne sais pas. »

___

Colvin a rapporté de New York. Les rédactrices d’Associated Press Mary Clare Jalonick et Lisa Mascaro ont contribué à ce rapport depuis Washington.

Thomas Beaumont et Jill Colvin, Associated Press