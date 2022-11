Trump, meurtri par les mi-mandat, jure de faire tomber Biden dans une nouvelle offre pour le président américain

Donald Trump, l’ancien président américain deux fois destitué, a remis sa casquette rouge sur le ring mardi – un exercice qui, selon certains observateurs, relève autant de l’auto-préservation judiciaire que d’une démonstration effrontée d’ambition politique.

“Le retour de l’Amérique commence dès maintenant”, a déclaré Trump mardi en déclarant son intention télégraphiée depuis longtemps de poursuivre l’investiture républicaine de 2024.

“Afin de rendre l’Amérique à nouveau grande et glorieuse, je déclare ma candidature à la présidence des États-Unis.”

Il l’a fait dans une salle de bal dorée et en miroir de sa forteresse privée de country-club Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, depuis un pupitre entouré de drapeaux américains. Dans la foule, des dizaines d’écrans de téléphones portables tenus en l’air ont capté l’entrée de Trump avec sa femme Melania à ses côtés.

Pour le commandant en chef le plus tristement célèbre des États-Unis, vient maintenant la partie la plus difficile.

– Il a été destitué et acquitté à deux reprises, d’abord en 2020 pour ce que les démocrates considéraient comme une tentative de tirer parti de l’aide à l’Ukraine en échange d’une enquête sur le fils de Joe Biden, Hunter, et de nouveau en 2021 pour incitation à l’insurrection du 6 janvier.

– Un comité restreint de la Chambre enquêtant sur le chaos de l’année dernière à Capitol Hill a pratiquement rejeté le blâme directement sur les pieds de l’ancien président, l’accusant d’ignorer le danger pour les législateurs et le vice-président Mike Pence et d’exciter les partisans sur Twitter, tout en essayant pour mobiliser un soutien pour annuler la victoire électorale de Biden.

– Il fait l’objet d’une enquête fédérale pour ses efforts concertés pour dépouiller Biden de sa victoire de 2020, ainsi que pour avoir transféré des centaines de documents de la Maison Blanche à Mar-a-Lago, dont beaucoup sont considérés comme top secrets.

Les experts politiques disent que sa candidature, en particulier une entrée aussi précoce dans la course, pourrait faire partie d’une stratégie visant à faire trébucher ses poursuivants légaux.

“Il n’y a pas de loi établie quant à savoir si (un candidat à la présidence) peut ou non faire l’objet d’une enquête”, a déclaré Aaron Ettinger, professeur de sciences politiques à l’Université Carleton à Ottawa.

« Tout cela existe dans le domaine des normes démocratiques en Amérique, et en ce moment nous sommes en territoire inconnu. Il profite donc des avantages des eaux boueuses.

Dans une version abrégée de sa performance de rallye habituelle – il est entré, au bon moment, dans «God Bless the USA» de Lee Greenwood, sa chanson thème non officielle – Trump n’a fait aucune mention de son rival présumé, le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

Mais dans un discours qui a duré un peu plus d’une heure, qui est bref selon les normes de Trump, il a fait allusion à une stratégie possible pour la bataille pour l’investiture à venir : dépeindre DeSantis comme un politicien de carrière qui placera la loyauté au parti au-dessus de ses électeurs.

“Ce n’est pas une tâche pour un politicien ou un candidat conventionnel”, a déclaré Trump. “C’est une tâche pour un grand mouvement qui incarne le courage, la confiance et l’esprit du peuple américain.”

Comme il le fait souvent, il a mentionné le Canada par son nom lorsqu’il a cité l’accord États-Unis-Mexique-Canada, signé en 2018, qui a remplacé l’ALENA : « le pire accord commercial jamais conclu », comme il l’a décrit.

Il s’est également attardé sur l’indépendance énergétique et les prix du carburant – une question qui revient souvent aux oreilles au nord de la frontière, en particulier depuis les efforts acharnés du gouvernement de l’Alberta plus tôt cette année pour promouvoir le pétrole et le gaz canadiens auprès de l’administration actuelle de Biden.

Cela fait également craindre qu’une administration Trump ne foule aux pieds les efforts de l’actuelle Maison Blanche pour faire face au changement climatique – une menace que Trump a rejetée en comparant la menace d’une guerre nucléaire à la perspective d’une augmentation du niveau de la mer “d’un huitième de pouce” “les 200 à 300 prochaines années.”

Les pays étrangers “qui nous détestent gravement” sont perplexes face à la réticence des États-Unis à accroître la production nationale de combustibles fossiles, même maintenant, a-t-il déclaré.

« Nous allons vers eux pour mendier du pétrole, et nous avons plus d’or liquide sous nos pieds qu’eux ou qu’aucune autre nation n’en a – et nous ne l’utilisons pas parce que nous allons vers eux ? C’est fou, ce qui se passe. On ne peut pas laisser ça continuer. »

Au cours de son mandat de quatre ans, Trump a semblé indifférent à une relation constructive avec le gouvernement fédéral canadien. Il s’est fréquemment plaint de l’accès au marché laitier canadien, s’en est pris publiquement au premier ministre Justin Trudeau et à Chrystia Freeland, qui était ministre des Affaires étrangères à l’époque, et a laissé en place des tarifs punitifs sur les producteurs canadiens d’acier et d’aluminium pendant des mois après la conclusion de l’USMCA.

Une présidence Trump serait « une situation terrible pour le Canada », a averti Ettinger.

“Le Canada a bénéficié d’une sorte de négligence bénigne de la part de l’administration Biden”, a déclaré Ettinger, ajoutant qu’une deuxième présidence Trump serait “une situation terrible” pour les dirigeants au nord de la frontière.

«Le retour de Trump à la Maison Blanche remet l’incertitude au centre de la relation nord-américaine. Et c’est mauvais pour le Canada, car lorsque l’accès au marché américain est incertain, l’économie canadienne en souffre.

Ces derniers jours, Trump n’est pas apparu aussi invincible qu’autrefois.

Les républicains – jusqu’à récemment, soit à bord, soit muets lorsqu’il s’agissait de l’idée de Trump comme leur candidat – ont eu des doutes depuis que les électeurs ont retiré le tapis sous leurs pieds lors des élections de mi-mandat de la semaine dernière.

Pour eux, la meilleure nouvelle à émerger le 8 novembre a été la victoire convaincante de la réélection de 20 points pour DeSantis, qui n’a pas encore déclaré ses intentions mais est largement considéré comme un candidat à la couronne de candidat républicain présumé.

Les médias suggèrent que DeSantis lui-même n’a pas fait grand-chose pour dissiper cette notion.

“En fin de compte, je dirais simplement aux gens d’aller consulter le tableau de bord de mardi soir dernier”, a-t-il déclaré mardi, avant l’annonce de Trump, interrogé sur les critiques de l’ancien président.

Plusieurs sondages récents suggèrent que DeSantis gagne sur Trump, voire le dépasse. Cela semble avoir délié les langues de certains républicains, en particulier ceux qui blâment les candidats approuvés par Trump pour leur piètre performance.

Et certains grands donateurs républicains et alliés de Trump, dont le directeur général du groupe Blackstone Stephen Schwartzman et le milliardaire des fonds spéculatifs Ken Griffin, indiquent clairement qu’ils veulent un changement générationnel.

“Vous avez deux joueurs avec des circonscriptions importantes, tous deux ayant des prétentions politiques à être le prochain chef, y allant pour tous les marbres”, a déclaré Ettinger.

“Cela va être une guerre civile au sein du Parti républicain.”

—James McCarten, La Presse Canadienne

Donald TrumpÉtats-Unis