Trump met l’accent sur l’hypermasculinité alors que lui et Harris poursuivent les électeurs masculins

Attention, hommes américains : Donald Trump et ses alliés veulent que vous croyiez que votre vote en dit long sur votre masculinité.

Dans les dernières semaines avant l’élection du 5 novembre, le candidat républicain renforce son ton hypermasculin et son soutien aux rôles de genre traditionnels, reflet de la campagne chirurgicale dans la campagne pour les votes des hommes dans une confrontation avec le vice-démocrate. Président Kamala Harris. Mais là où Harris déploie des « mecs » qui utilisent un langage grossier et des réprimandes occasionnelles pour renforcer son soutien, en particulier parmi les hommes noirs et hispaniques, le camp de Trump rencontre les hommes dans des termes de mâle alpha, souvent avec un langage grossier et humiliant. Cela signifie qu’il apparaît sur des podcasts, des plateformes de jeux et aux côtés de substituts qui définissent la virilité américaine comme un vote pour l’ancien président républicain.

« Si vous êtes un homme dans ce pays et que vous ne votez pas pour Donald Trump, vous n’êtes pas un homme », a déclaré Charlie Kirk, fondateur de Turning Point USA, sur son podcast.

Subtil, ce n’est pas le cas. Mais la lutte sur le fil du rasoir entre Trump et Harris renforce l’importance des petits groupes d’électeurs apathiques ou hésitants dans les États du champ de bataille prêts à décider de l’élection. Ainsi, dans une tournure des politiques de genre et d’identité, les deux camps vont au-delà de leurs bases idéologiques.

« Vous envisagez de vous asseoir ou de soutenir quelqu’un qui a l’habitude de vous dénigrer, parce que vous pensez que c’est un signe de force, parce que c’est ça être un homme ? » ancien président Barack Obama a réprimandé les hommes noirs la semaine dernière La Pennsylvanie, le plus grand État du champ de bataille. « Ce n’est pas acceptable. »

Les sondages et l’histoire racontent la quête par les candidats du soutien des hommes. Trump, qui a une longue histoire de dénigrement des femmes et de vantardise de la taille de certaines parties de son corps, a gagné parmi les hommes en 2016, lorsqu’il a battu le démocrate. Hillary Clinton et en 2020, lorsqu’il a perdu contre le président Joe Biden.

Cette année, les hommes semblent pencher vers Trump et les femmes vers Harris, même si l’ampleur de l’écart varie selon les sondages.

La nation possède une liste ininterrompue de présidents masculins, qui ont été présentés comme des figures paternelles, des modèles et des archétypes de la masculinité américaine. Parmi eux figurent des héros militaires, dont George Washington et Dwight D. Eisenhower. Des législateurs comme Abraham Lincoln, Obama et Biden. Un fils du Sud, Bill Clinton. Un acteur devenu gouverneur en Ronald Reagan. Et des descendants comme John F. Kennedy et George W. Bush – un éleveur du Texas.

Ensuite, il y a Trump, le promoteur et artiste new-yorkais dont la fortune politique a survécu à un mandat présidentiel difficile, 34 condamnations pour crimeun verdict du jury le jugeant responsable pour agression sexuelle et deux tentatives d’assassinat. Il s’est relevé d’une fusillade en juillet, éclaboussé de sang et le poing levé, en criant : « Combattez, combattez, combattez !

Il adopte une approche paternaliste dans le cadre d’une stratégie qui, espère sa campagne, pourra l’aider non seulement auprès des hommes, mais aussi auprès des femmes des banlieues qui pourraient hésiter à le soutenir. Trump vise depuis longtemps misogynie envers les femmes qui le défient.

« Je pense que les femmes m’aiment parce que je serai votre protecteur », a-t-il déclaré vendredi à ses partisans à Aurora, Colorado, dans des remarques sur l’immigration clandestine. « Les femmes veulent de la protection. Ils ne veulent pas que ces gens affluent.

La semaine dernière, Trump a qualifié l’animateur de radio Howard Stern, dont l’audience est majoritairement masculine, de « BETA MALE » sur Truth Social. Il récemment suggéré une manifestante lors d’un événement devrait « retourner chez maman » pour « se faire assommer ». Son porte-parole, Steven Cheung, a tweeté pour ridiculiser la campagne de Harris en utilisant un terme d’argot sexualisé – « cucked » – comme un raccourci apparent pour la faiblesse et la soumission.

Il réfléchit souvent sur scène à ses conseillers qui lui conseillent de changer pour mieux plaire aux femmes – mais rejette ensuite leurs conseils.

Trump utilise une stratégie qui trouve ses racines à la fin des années 1960 et dans les années 1970, lorsque les Républicains ont réalisé que présenter leurs adversaires comme étant doux et féminins pourrait les attirer auprès des hommes blancs de la classe ouvrière, selon Jackson Katz, auteur et créateur du film. « La carte de l’homme : 50 ans de genre, de pouvoir & la présidence américaine.

En positionnant Trump comme un héros masculin, la campagne a créé une histoire, a déclaré Katz. « C’est vraiment comme un feuilleton pour hommes. »

Dans une série de rebondissements sur l’écart entre les sexes et les politiques identitaires toujours présentes, les jeunes femmes deviennent plus libérales, mais pas les jeunes hommes. La plupart Les femmes hispaniques voient Harris favorablement, mais les hommes hispaniques sont plus divisés à son sujet. La sonnette d’alarme a été tirée dans les rangs démocrates le week-end dernier. préoccupations à propos Le soutien de Harris parmi les hommes noirs. Et certains jeunes hommes se sentent culturellement désaffectés à l’âge de Moi aussi et Les vies des noirs comptent.

Dans les dernières semaines de l’élection, cette dynamique pourrait être une opportunité pour les campagnes alors qu’elles cherchent à obtenir davantage de soutien auprès de tranches très minces de l’électorat qui n’ont pas encore choisi leur camp.

« Il semble y avoir une bataille dans cette campagne pour définir la masculinité », a écrit Jack Z. Bratich, professeur de communication à l’Université Rutgers, dans un e-mail. Trump, a-t-il dit, « exploite leurs insécurités et leurs ressentiments pour qu’ils se sentent habilités à voter pour lui afin de restaurer l’ordre patriarcal ».

Harris a dévoilé un plan pour donner Les hommes noirs ont davantage d’incitations économiques et d’opportunités pour prospérer. Elle siège à une mairie mardi avec Charlamagne Tha God, un animateur de radio influent. Et candidat à la vice-présidence Tim Walzfraîchement sorti de la chasse au faisan avec des journalistes à la remorque et parlant de football, a dévoilé un effort pour améliorer la vie des électeurs ruraux. Elle veut que tu saches ça elle possède un Glock et que son juron préféré, comme elle a dit une foiscommence par un « m » et se termine par « ah ». (Après avoir laissé échapper un rire caractéristique, elle a précisé davantage : « Pas « euh ». »)

Harris a également annoncé qu’elle sortirait de sa zone de confort idéologique pour sa première interview sur Fox News. C’était suffisant pour activer Trump.

« Fox est devenu si faible et indulgent envers les démocrates », s’est-il plaint sur Truth Social, sa plateforme de médias sociaux. De son côté, Trump apparaît également sur Fox News cette semaine dans une mairie entièrement féminine.

Signe de l’importance du vote des hommes pour la campagne de Harris également : les hommes font appel aux hommes pour qu’ils la soutiennent. D’où la naissance des événements « Dudes for Harris », « Hombres con Harris » et Black Men Huddle Up » dans les États du champ de bataille.

« Qu’est-ce que tu attends? » » a demandé l’acteur à la voix grave Sam Elliott dans une publicité du anti-Trump Lincoln Project. « Parce que si c’est le truc des femmes, il est temps d’en finir avec ça. »

___

Kellman a rapporté de Londres. L’écrivain d’Associated Press, Ali Swenson, a contribué à ce rapport depuis New York.