Trump met fin à son inquiétude selon laquelle il divisera le Parti républicain, faisant allusion à la course de 2024: «  Je pourrais même décider de les battre POUR UNE TROISIÈME FOIS  »

L’ancien président Donald Trump a confirmé son engagement à aider le Parti républicain à reprendre le pouvoir à Washington, a suggéré qu’il pourrait se présenter à nouveau en 2024 et a fustigé son prédécesseur, Joe Biden, pour un premier mois «désastreux» au pouvoir.

« Je vais continuer à me battre à vos côtés », a déclaré Trump dimanche lors de la conférence CPAC à Orlando. « Nous ferons ce que nous avons commencé dès le début, c’est-à-dire gagner. Nous ne commençons pas de nouveaux partis… Nous avons le Parti républicain. Nous allons nous unir et être plus forts que jamais. »

Trump s’est arrêté avant de déclarer qu’il se présenterait à nouveau aux élections, mais il a déclenché une énorme ovation en faisant allusion à une course en 2024. « Qui sait? Qui sait? Je pourrais même décider de les battre pour la troisième fois », a déclaré Trump, faisant allusion à sa victoire en 2016, à sa défaite contestée en 2020 et 2024.

Trump a clairement indiqué qu’il chercherait à rester une force puissante dans la politique républicaine. « Je me tiens devant vous aujourd’hui pour déclarer que l’incroyable voyage que nous avons commencé ensemble… Il y a quatre ans est loin d’être terminé ». il a dit. « Ce mouvement ne fait que commencer, et à la fin, nous gagnerons. »

Trump a pris pour cible le président Biden, qualifiant les trente premiers jours du mandat du démocrate « Le premier mois le plus désastreux » de n’importe quel président de l’histoire moderne. Poursuivant son assaut contre le président, Trump a fait valoir que la nouvelle administration avait rapidement emmené le pays plus à gauche que prévu, décrivant la campagne présidentielle de Biden comme « tous mensonges. » Trump a accusé le Parti démocrate d’être « anti-emplois, anti-famille, anti-économie, anti-énergie et anti-femmes et anti-science. »

Un sondage de paille des participants du CPAC, publié dimanche, a montré que Trump conserve le soutien dominant de l’aile conservatrice du Parti républicain. Il a été choisi comme le meilleur candidat potentiel à la présidence du GOP 2024 par 55% des répondants. Quatre-vingt-quinze pour cent ont déclaré qu’ils souhaitaient que le parti poursuive le programme et les politiques de Trump, qu’il se présente ou non à la présidence en 2024.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, était un n ° 2 éloigné avec 21%, bénéficiant d’une récente montée en popularité et de l’événement qui se tenait à Orlando, la quatrième plus grande ville de son État d’origine. Il y a eu une forte baisse du soutien après cela, le gouverneur du Dakota du Sud Kristi Noem étant favorisé par 4% des participants et l’ancien gouverneur de la Caroline du Sud Nikki Haley à 3%. Ancien secrétaire de

L’État Mike Pompeo et les sénateurs Ted Cruz et Rand Paul étaient à égalité à 2%.

Un autre favori républicain potentiel, l’ancien vice-président Mike Pence, a apparemment été exclu du sondage. Pence a refusé de parler à CPAC, ce qui a laissé entendre qu’il restait à l’écart en raison d’une rupture avec son ancien patron. Trump a publié un message Twitter disant Pence « n’a pas eu le courage » pour protéger la nation en bloquant la certification officielle de la victoire électorale du démocrate Joe Biden. Le tweet est sorti alors même que des émeutiers enfreignaient le Capitole et Pence avait été évacué de la chambre du Sénat.

