DONALD Trump semble prêt à lancer un nouveau siège politique après avoir annoncé qu’il était « sérieux » de se présenter à nouveau à la présidence en 2024.

L’ancien dirigeant américain déménagerait dans son club de golf de Bedminster, dans le New Jersey, quittant temporairement son luxueux complexe de Floride Mar-A-Lago.

L’ancien président américain envisage de se présenter aux élections en 2024 Crédits: Getty

Les golfeurs jouant au Trump National Golf Club à Bedminster, New Jersey Crédit: AP: Associated Press

Il y a quelques jours, l’ancien dirigeant américain a admis qu’il avait manqué «d’aider les gens» depuis son départ de la Maison Blanche, disant à Sean Hannity qu’il était plus populaire maintenant qu’il ne l’était avant les élections de 2020.

Maintenant, selon de proches conseillers, Trump pourrait déménager son port d’attache au Trump National Golf Club de Bedminster.

Une source a déclaré à Business Insider: «Ils déplacent l’ensemble de l’opération dans le New Jersey car ils vont commencer à faire plus de collecte de fonds.»

Lorsqu’il était président, Trump passait les mois d’été dans son club de golf de Bedminster et ses mois d’hiver à Mar-a-Lago.

Il est resté dans ce dernier complexe depuis le 20 janvier 2021 et aurait hâte de quitter le temps chaud et collant de Palm Beach pour les climats plus frais du New Jersey.

Trump a longtemps été un golfeur très passionné Crédits: Getty

L’ancien président américain Donald Trump prend la parole lors de la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) à Orlando, en Floride, le 28 février 2021 Crédit: Reuters

L’été dans le centre de la Floride voit le temps en juin, juillet et août « devenir insupportablement chaud et humide – sans oublier que c’est aussi la saison des ouragans », dit Bustle.

Mar-A-Lago ferme après le Memorial Day, avec la réouverture du club privé pour Thanksgiving.

En plus d’échapper à la chaleur, le déménagement du New Jersey placerait également Trump plus près de New York – qui est évidemment un lieu majeur de collecte de fonds.

Le Center for Responsive Politics a rapporté que les résidents de la région métropolitaine de New York ont ​​fait don de 18,5 millions de dollars à sa campagne de réélection de 2020.

Le club de golf Bedminister a été ouvert en 2004 et il est situé à environ une heure de Trump Tower à Manhattan.

Vue aérienne de Mar-a-Lago, le domaine en bord de mer du milliardaire Donald Trump à Palm Beach, Floride Crédits: Getty Images – Getty

En parlant à Sean Hannity, Trump a déclaré à propos d’une course potentielle pour 2024: « Je regarde cela très sérieusement, au-delà du sérieux.

« D’un point de vue juridique, je ne veux pas vraiment en parler encore. »

Lorsque Hannity a demandé à Trump ce qui lui manquait le plus dans son mandat, il a dit que c’était l’occasion «d’aider les gens».

« Ce qui me manque le plus … aider les gens, parce que je peux aider directement les gens », a déclaré Trump.

Trump a dit qu’il manquait « d’aider les gens » Crédit: Fox News

Hannity a demandé à Trump s’il prévoyait de se présenter à nouveau à la présidence Crédit: Fox News

« C’est pourquoi je l’ai fait. Cela a été très traumatisant … J’ai eu une belle vie, une bonne compagnie, de bonnes affaires, pas de problèmes – et maintenant tout ce que je fais, c’est que les gens vous poursuivent … c’est vicieux, c’est horrible.

« Mais vous savez quoi? J’adore le faire parce que j’aide les gens – et je les ai aidés plus que n’importe quel président », a-t-il ajouté, avant de dresser une liste de ses réalisations.

L’ancien président n’a pas confirmé ni nié s’il avait réellement l’intention d’essayer à nouveau le poste de haut niveau.

Mais il a dit à Hannity que si les républicains voulaient gagner les élections, ils devraient se présenter à son programme Make America Great Again.

Selon un article de 2020 Business Insider, Trump, riche en actifs, dispose d’un portefeuille en plein essor avec au moins huit maisons et un énorme 19 terrains de golf.

L’ensemble de son portefeuille – qui s’étend des États-Unis à l’Écosse – a été évalué à 2,5 milliards de dollars (2 millions de livres sterling), a ajouté l’Associated Press.

Le portefeuille de Trump comprend des tours de bureaux et de condos, des terrains de golf et des accords de marque qui ont été évalués à «2,5 milliards de dollars (2 milliards de livres sterling)», a rapporté l’AP.

Trump ne croit pas à l’idée de se débrouiller lors de la construction de son portefeuille de terrains de golf