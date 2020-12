WASHINGTON – Le président Trump a averti mercredi l’Iran qu’il le tiendrait responsable «si un Américain est tué» dans des attaques à la roquette en Irak que l’administration Trump et les responsables militaires ont imputés à Téhéran.

Dans un Message Twitter après une réunion avec de hauts responsables à la Maison Blanche, M. Trump a déclaré que l’Iran était à l’origine d’attaques à la roquette contre l’ambassade américaine à Bagdad dimanche. «Quelques conseils de santé à l’Iran», M. Trump a tweeté. «Si un Américain est tué, je tiendrai l’Iran pour responsable. Réfléchir. »

Son message a été suivi d’un déclaration du Commandement central des États-Unis, qui a qualifié les attaques de dimanche de la plus importante depuis une décennie. « L’attaque à la roquette du 20 décembre 2020 contre la zone verte en Irak a presque certainement été menée par un groupe de milices voyous soutenu par l’Iran », a déclaré le capitaine Bill Urban, porte-parole du commandement central, dans le communiqué. Il a ajouté que l’attaque à 21 roquettes n’était «clairement PAS destinée à éviter des pertes».

L’attaque a tué au moins un civil irakien et endommagé l’enceinte de l’ambassade. Cela ajoute aux tensions croissantes entre les États-Unis et l’Iran dans les derniers jours de la présidence de M. Trump. Le mois dernier, le président a été dissuadé de frapper l’Iran après que ses collaborateurs ont averti que cela pourrait dégénérer en un conflit plus large au cours de ses dernières semaines au pouvoir.