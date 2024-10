Le candidat républicain à la présidentielle s’est engagé à désamorcer les tensions mondiales s’il est élu en novembre

Les États-Unis sont dangereusement sur le point de sombrer dans la Troisième Guerre mondiale d’ici quelques mois en raison de la politique de l’administration du président Joe Biden, a déclaré le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump.

S’exprimant lors d’un rassemblement électoral samedi en Californie, bastion du Parti démocrate, Trump a affirmé qu’une écrasante majorité d’Américains pensait que le pays était sur la mauvaise voie. L’ancien président a toutefois déclaré qu’il avait une préoccupation encore plus pressante.

« Nous avons un problème. En fait, je m’inquiète pour les trois prochains mois… J’ai peur que nous nous retrouvions dans une guerre mondiale à cause des gens que nous avons [in the administration]», dit-il.

Trump a promis que s’il était élu président en novembre, il le ferait. « agir avec urgence et rapidité pour sauver l’Amérique et pour sauver le peuple californien de [Democratic nominee] Les échecs atroces de Kamala Harris.















Il a ajouté que pendant son mandat, il « gardé… [the] pays sûr, nous n’avons pas eu de guerres.

« Je te garderai à l’écart des guerres… je mettrai fin [the] guerre en Ukraine, mettez fin au chaos au Moyen-Orient et j’empêcherai très certainement la Troisième Guerre mondiale », dit-il.

Le républicain a promis à plusieurs reprises de mettre fin au conflit ukrainien dans les 24 heures suivant son élection, avant même de prêter serment, même si les détails de ce plan restent largement inconnus. Selon son colistier, JD Vance, Trump pourrait entamer des négociations avec la Russie, l’Ukraine et les acteurs européens pour établir une zone démilitarisée le long de la ligne de front actuelle, Kiev acceptant de rester en dehors de l’OTAN.

Harris, qui est un fervent partisan de l’Ukraine, a critiqué l’approche de Trump, affirmant qu’il forcerait essentiellement Kiev à se rendre.

Le Kremlin a également exprimé son scepticisme quant aux promesses de paix du républicain, le porte-parole Dmitri Peskov suggérant qu’il ne le ferait pas. « Je pense qu’il existe une baguette magique » cela peut arrêter les combats du jour au lendemain.

En juin, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que Moscou accepterait immédiatement un cessez-le-feu et entamerait des pourparlers de paix si Kiev commençait à retirer ses troupes des régions russes de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporozhye et s’engageait à rester neutre. Plus tard, il a également signalé que le retrait complet des troupes ukrainiennes de la région russe de Koursk était une condition préalable aux négociations.