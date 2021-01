Trump met en garde contre le « grand dépotoir des électeurs » contre le GOP lors de la course au Sénat de Géorgie, alors que Warnock déclare la victoire avant que tous les bulletins soient comptés

Le président Trump affirme qu’il y avait un plan pour truquer les courses cruciales du Sénat en Géorgie contre les républicains. Le démocrate Raphael Warnock a déclaré la victoire tandis que les responsables disent qu’il faudra «quelques jours» pour compter les votes.

«On dirait qu’ils sont en train de mettre en place un grand » dépotoir d’électeurs « contre les candidats républicains. En attendant de voir le nombre de votes dont ils ont besoin? » Le président Donald Trump a tweeté.

Le président a écrit dans un tweet de suivi: «Je viens de trouver 4000 autres bulletins de vote du comté de Fulton. Et c’est parti! »

Trump faisait probablement référence à un lot de plus de 4000 votes par correspondance dans le comté qui ont contribué à faire pencher la Géorgie en faveur de son adversaire Joe Biden lors du vote présidentiel en novembre.

Les deux tweets ont été signalés par Twitter, qui a déclaré dans l’une des notes que l’allégation de fraude généralisée lors de l’élection présidentielle en Géorgie est « contesté » et a été « Réfuté » par divers responsables et vérificateurs des faits dans les médias.

Le second vote du Sénat de mardi en Géorgie est crucial pour le contrôle de la chambre. Les démocrates, qui ont déjà une majorité à la Chambre des représentants, peuvent arracher le Sénat du GOP si Jon Ossoff et Raphael Warnock renversent les sénateurs sortants David Perdue et Kelly Loeffler.

Gabriel Sterling, responsable de la mise en œuvre des systèmes de vote pour le bureau du secrétaire d’État de Géorgie, a déclaré aux journalistes que cela prendrait probablement « quelques jours » pour finaliser le décompte des voix.

Le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, a déclaré à CNN que les courses étaient « très proche, » et jusqu’à 17 000 bulletins de vote à l’étranger et militaires ne seraient comptés que vendredi soir. « Nous allons juste devoir attendre et voir comment tout cela se passera », il a dit.

AP et d’autres grands points de vente ont déjà projeté Warnock comme gagnant.

Warnock a déclaré la victoire tôt mercredi matin. «On nous a dit que nous ne pouvions pas gagner cette élection, mais ce soir, nous avons prouvé qu’avec de l’espoir, du travail acharné et des gens à nos côtés, tout est possible». dit-il dans un communiqué.

Loeffler a refusé de concéder, disant à ses partisans: « Il y a beaucoup de votes là-bas comme vous le savez tous, et nous avons un chemin vers la victoire, et nous y restons. »

« C’est un jeu de pouces, nous allons gagner cette élection, » dit-elle, s’engageant à s’assurer que «Chaque vote légal sera compté.»

