Trump met en garde contre des « années de traumatisme » si les présidents ne bénéficient pas d’une « immunité totale »

L’ancien président Trump a déclaré qu’il y aurait « des années de traumatisme » si les présidents ne bénéficiaient pas d’une immunité totale contre les poursuites pour leurs actions à la Maison Blanche – même si ces actions « franchissaient la ligne ».

« Un président des États-Unis doit bénéficier d’une immunité totale, sans laquelle il lui serait impossible de fonctionner correctement. Toute erreur, même si elle est bien intentionnée, entraînerait une mise en accusation presque certaine de la part du parti adverse à la fin du mandat », a écrit Trump dans un article de Truth Social tôt jeudi matin, en lettres majuscules.

“Même les événements qui dépassent les limites doivent tomber sous le coup d’une immunité totale, sinon il faudra des années de traumatisme pour tenter de déterminer le bien du mal”, a-t-il ajouté. “Il doit y avoir une certitude.”

Trump a comparé le président à un officier de police, qui, selon lui, ne devrait pas être empêché de « faire un travail de prévention du crime fort et efficace » simplement à cause d’une « pomme pourrie », ajoutant : « Parfois, il suffit de vivre avec « un bon mais » légèrement imparfait.

Les commentaires de Trump interviennent une semaine après que son avocat, John Sauer, ait déposé une affaire similaire devant un panel de trois juges de la Cour d’appel du circuit du district de Columbia pour une requête de l’équipe de Trump visant à abandonner ses accusations fédérales d’ingérence électorale.

Lors de l’audience, les juges se sont montrés sceptiques quant à l’argument selon lequel les présidents ne pourraient être poursuivis que s’ils avaient déjà été destitués et condamnés par le Sénat.

Lorsqu’on lui a demandé si un président qui aurait ordonné à l’équipe SEAL Six de tuer un opposant politique serait alors à l’abri de poursuites pour cette action, Sauer a répondu par un « oui nuancé », à moins que le président ne soit d’abord reconnu coupable par le Sénat. Un juge du panel a noté que, dans ce cadre, un président pouvait prendre n’importe quelle mesure le dernier jour de son mandat sans craindre de poursuites pénales ou simplement démissionner peu de temps après, empêchant ainsi le Congrès de destituer et de condamner à temps.

La cour d’appel semble prête à rejeter l’argument de Trump dans cette affaire, et Trump a signalé son intention de faire appel d’une décision insatisfaisante devant la Cour suprême.

Trump a de nouveau fait allusion à son intention de faire appel devant la Haute Cour dans son message de jeudi.

“Tous les présidents doivent bénéficier de l’immunité présidentielle complète et totale, sinon l’autorité et le caractère décisif d’un président des États-Unis seront supprimés et disparaîtront à jamais”, a écrit Trump.

« J’espère que ce sera une décision facile. Que Dieu bénisse la Cour suprême ! il ajouta.