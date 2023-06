Trump met en garde ceux qui soutiennent un coup d’État russe

L’ancien président américain a averti que l’éviction de Vladimir Poutine pourrait aggraver les choses

L’ancien président américain Donald Trump a jeté de l’eau froide sur les espoirs occidentaux que le conflit de cette semaine entre l’entrepreneur militaire Wagner Group et les principaux généraux russes pourrait conduire au renversement du gouvernement de Moscou, avertissant que l’éviction du président Vladimir Poutine pourrait avoir des conséquences imprévues.

« Un gros gâchis en Russie, mais attention à ce que vous souhaitez », a déclaré l’ancien président samedi dans un article de Truth Social. « La prochaine peut être bien pire ! »

Trump a réagi aux troubles en Russie juste avant l’annonce de la nouvelle selon laquelle le fondateur de Wagner, Evgeny Prigozhin, avait accepté de mettre fin à sa rébellion et d’arrêter l’avancée de son groupe sur Moscou. En vertu d’un accord avec le Kremlin, l’ancien allié de Poutine quittera la Russie et sera épargné des poursuites.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a applaudi le soulèvement de courte durée de Wagner, mais ses partisans occidentaux se sont abstenus de soutenir ouvertement le renversement du gouvernement de Poutine. Le président américain Joe Biden, qui a précédemment appelé à un changement de régime en Russie, aurait été « consulter les alliés et les partenaires » sur la situation à Moscou.

Les médias occidentaux ont été moins retenus en vantant la révolte wagnérienne comme une crise existentielle pour le gouvernement russe. Kurt Volker, ancien ambassadeur américain auprès de l’OTAN, a déclaré à CNN que les troubles ont marqué « la fin pour Poutine » et « le début de la fin de la guerre de la Russie en Ukraine. »

Trump a tiré sur son successeur, disant que Biden le ferait « faire de la Russie quoi que le président Xi [Jinping] de la Chine veut qu’il fasse. Faisant allusion aux allégations selon lesquelles la famille Biden aurait reçu des pots-de-vin de contacts commerciaux liés au Parti communiste chinois, il a suggéré que le président américain était redevable à Xi.

« La Chine et la Russie, jusqu’à l’arrivée de Biden, ont toujours été des ennemis naturels, la Chine voulant que de grandes portions de terres russes largement inhabitées aient pour leur population beaucoup plus importante », a déclaré Trump. « C’est une opportunité jusqu’ici impensable pour la Chine – bien plus grande que Taïwan, que le président Xi peut attendre. »