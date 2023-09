Trump met en avant ses arguments anti-avortement suite à de récentes critiques

L’ancien président Donald Trump a tenté samedi de mettre en avant ses références anti-avortement au milieu des critiques de ses récents commentaires qui exhortaient les républicains à être réalistes sur la question.

Alors qu’il brigue l’investiture républicaine à la présidence en 2024, Trump a tenté de franchir une ligne fine sur la question de l’avortement. Ayant nommé trois juges républicains à la Cour suprême au cours de sa présidence, on lui attribue le mérite d’avoir ouvert la voie au renversement du Roe c.Wade l’été dernier, une victoire marquante pour le mouvement politique conservateur. La décision s’est toutefois révélée être une arme à double tranchant, dans la mesure où la réaction négative à la fin du droit fédéral à l’avortement et les restrictions qui en ont résulté, adoptées par les États rouges, ont été considérées comme des forces majeures repoussant les électeurs du Parti républicain.

Le parti a sous-performé lors des élections de mi-mandat de l’année dernière, perdant un siège au Sénat au profit des démocrates et remportant la Chambre avec une marge très mince, malgré les projections indiquant qu’il pourrait facilement gagner les deux. Le droit à l’avortement a été fréquemment cité par les électeurs comme un facteur majeur dans leur décision de rejeter le GOP. Des élections spéciales sur le sujet dans divers États se sont également prononcées en faveur de la protection du droit à l’avortement, plaçant ainsi les républicains du côté des perdants sur une question populaire.

Dans un message publié sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social, Trump a exhorté la semaine dernière les républicains à adopter des exceptions à l’avortement, avertissant que des positions extrêmes sur la question pourraient continuer à leur coûter des élections en 2024. Rencontrer la presse Dans cette interview, il a également dénoncé la récente interdiction de l’avortement pendant six semaines en Floride comme étant « une chose terrible », provoquant des réactions négatives de la part de certains conservateurs en ligne.

Donald Trump est vu après l’annonce de sa campagne présidentielle de 2024. Trump a tenté samedi de mettre en avant ses références anti-avortement après que de récentes critiques l’ont accusé d’être indulgent sur la question.

Joe Raedle/Getty Images



Samedi, Trump s’est de nouveau tourné vers les réseaux sociauxcherchant à mettre en valeur ses références anti-avortement, tout en faisant pression sur le GOP pour qu’il adopte des exceptions pour les cas de viol et d’inceste.

« Les pro-vie n’avaient absolument aucun statut en matière d’avortement jusqu’à mon arrivée », a écrit l’ancien président sur Truth Social. « Pendant 52 ans, tout le monde a « parlé », mais n’a rien obtenu. J’AI OBTENU ! Il ne serait pas question d’une interdiction de six semaines, ou de quoi que ce soit d’autre, sans moi. Roe c.Wade permettait de tuer un bébé à tout moment, y compris les 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème mois et même après la naissance. Ce sont donc les RADICAUX, pas nous, et maintenant, grâce à notre victoire à la Cour suprême, le pouvoir a basculé et, pour la première fois, ceux qui luttent pour le mouvement Pro Life ont reçu un pouvoir énorme sur cette question. »

Il a poursuivi : « Avant notre victoire, ils n’avaient rien, et ils n’auront plus rien si nous ne gagnons pas les ÉLECTIONS. Comme Ronald Reagan, je crois aux trois exceptions pour le viol, l’inceste et la vie de la mère. suivre votre CŒUR, mais sans les exceptions, il sera très difficile de gagner les élections. L’interdiction de l’avortement pendant six semaines, entre autres choses, comme sa lutte contre la sécurité sociale et MediCare, a tué la campagne DeSanctus ! »

Comme dans ses messages précédents, Trump a souligné que les avortements tardifs étaient autorisés en vertu de la loi. Chevreuil. Même si elles ne sont pas fausses, de telles déclarations exagèrent l’ampleur de ces procédures et les raisons pour lesquelles elles sont appliquées. Les procédures du troisième trimestre représentent environ 1 pour cent de tous les avortements, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). La majorité de ce pourcentage est entreprise en réponse à la découverte de risques médicaux, notamment pour la vie de la mère ou du fœtus si la grossesse se poursuit.

Dans des commentaires antérieurs à Semaine d’actualitésles représentants de Trump ont rejeté les récentes publicités d’un PAC affilié à la campagne du gouverneur de Floride Ron DeSantis attaquant l’ancien président pour ses commentaires sur l’avortement.

« Ron DeSantis perd le contrôle de la réalité parce qu’il sait qu’il tombe comme une pierre et qu’il échoue gravement », a écrit le porte-parole de Trump, Steven Cheung. Semaine d’actualités en réponse à l’annonce. « De l’Iowa au New Hampshire en passant par le Nevada et la Caroline du Sud, plus les gens apprennent à connaître DeSantis, plus ils sont rebutés par sa personnalité – ou son absence – parce qu’il n’a montré aucune indication qu’il pouvait battre le Crooked Joe Biden. «