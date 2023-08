Trump mène le sondage DeSantis dans l’Iowa avant le premier débat républicain

Cette combinaison de photos de 2023 montre, de gauche à droite, l’ancien président Donald Trump, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’ancien ambassadeur de l’ONU Nikki Haley, l’ancien vice-président Mike Pence et le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott. Charlie Neibergall, Meg Kinnard | PA

L’ancien président Donald Trump détient une avance à deux chiffres sur son rival le plus proche, le gouverneur de Floride Ron DeSantis dans un tournoi majeur nouveau sondage des membres probables du caucus républicain de l’Iowa ont été publiés lundi. L’État organisera le 15 janvier le premier concours de nomination de la course aux primaires présidentielles du GOP 2024. Trump a recueilli le soutien de 42 % des répondants, tandis que DeSantis est arrivé deuxième avec 19 %. L’avance de 23 points de Trump sur DeSantis est le plus grand avantage du caucus du GOP enregistré par le sondage depuis la primaire de 2000, lorsque George W. Bush a décroché un avantage de 30 points. Après Trump et DeSantis, aucun autre candidat n’a obtenu un soutien à deux chiffres. Scott a gagné 9 % ; l’ancien vice-président Mike Pence et l’ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley sont tous deux arrivés à 6 % ; l’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, était à 5 % ; et 4% soutiennent Vivek Ramaswamy, un entrepreneur et nouveau venu politique.

Mais l’avantage de Trump n’est toujours pas à toute épreuve, selon l’enquête conjointe menée par le Des Moines Register, NBC News et Mediacom. Au moins 52 % des répondants ont déclaré qu’ils n’avaient pas encore décidé qui ils soutiendraient, tandis que 40 % ont déclaré en être certains. Avec environ cinq mois avant les caucus de l’Iowa, cette incertitude pourrait être la clé pour donner à des candidats comme DeSantis et le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott une ouverture – d’autant plus que les accusations criminelles sans précédent de Trump dans quatre affaires distinctes dominent de plus en plus le message de sa campagne. Lorsqu’on leur a demandé qui serait leur deuxième choix, une pluralité de 20% a choisi DeSantis, suivi de Scott à 15% et 12% pour Ramaswamy. Un autre 29% des répondants ont déclaré qu’ils envisageaient activement Haley – le même pourcentage qui a déclaré qu’ils envisageaient activement Scott.

Près des deux tiers des personnes interrogées ont également déclaré avoir une opinion favorable de Trump, un lien virtuel avec DeSantis. Trump a vanté les résultats de l’enquête dans un article sur les réseaux sociaux lundi matin, tout en déclarant qu’il avait obtenu 28 milliards de dollars de la Chine pour les agriculteurs américains – une affirmation que les vérificateurs des faits ont évaluée FAUX. Dans une ouverture aux électeurs de l’Iowa, Trump a également affirmé sans preuve qu’il avait « sauvé » l’éthanol et les programmes de droits populaires. L’enquête, menée par le sondeur de l’Iowa J. Ann Selzer, a interrogé 406 membres du caucus républicains probables du 13 au 17 août. Il a une marge d’erreur de 4,9 points de pourcentage. Alors que Trump et DeSantis partagent une approbation globale similaire dans l’État – 63% pour Trump et 61% pour DeSantis – le soutien du gouverneur de Floride semble être beaucoup plus fragile que celui de l’ancien président. Sur les 40% des membres probables du caucus du GOP qui ont déclaré avoir décidé qui soutenir, les deux tiers ont choisi Trump, contre 31% pour DeSantis.

