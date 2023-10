Trump mène Biden dans un État clé qui a aidé à décider des élections de 2020 : sondage

L’ancien président Donald Trump mène le président Joe Biden dans un hypothétique affrontement pour 2024 dans l’État crucial de la Pennsylvanie, un champ de bataille, selon un sondage publié mercredi.

Trump a une avance de 2 points sur Biden parmi les électeurs inscrits en Pennsylvanie et un avantage favorable de 1 point, selon à une enquête de l’Université Quinnipiac. L’ancien président a également battu Biden parmi les indépendants de l’État, avec 48 % soutenant Trump et 39 % soutenant le président.

« Biden contre Trump : comme toujours, créant une autre bagarre probable à mains nues entre les deux candidats dans l’État d’origine de Biden », a déclaré Tim Malloy, analyste des sondages à l’Université Quinnipiac, dans un communiqué. (EN RELATION : Oh oh : Trump dépasse Biden dans les sondages Swing State)

Lors des élections générales de 2020, la Pennsylvanie a été l’un des États les plus disputés, Biden battant Trump de seulement 1,2 point. selon sur le site Web du Département d’État.

Un rapport Reuters/Ipsos de la mi-septembre enquête a donné des résultats similaires dans plusieurs États clés pour une revanche entre Trump et Biden en 2024. En Arizona, en Géorgie, au Michigan, au Nevada, en Caroline du Nord, en Pennsylvanie et au Wisconsin, Trump mène Biden de 41 à 35 %, avec 24 % des électeurs restant indécis.

Pour une primaire républicaine de 2024 en Pennsylvanie, Trump est en tête du peloton de tête avec 47 points, suivi du gouverneur de Floride Ron DeSantis avec 14 % et de l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley avec 8 %, selon l’enquête. L’ancien vice-président Mike Pence et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie ont tous deux recueilli 4 % de soutien, l’homme d’affaires Vivek Ramaswamy a reçu 2 % et le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott et le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum avaient chacun 1 %, avec tous les autres candidats à 2024 à Moins que 1%.

Le sénateur démocrate Bob Casey devance le républicain David McCormick, qui est entré dans la course aux primaires du GOP fin septembre, avec 50 % contre 44 % pour un affrontement en 2024, selon le sondage. McCormick a un léger avantage d’un point parmi les indépendants sur Casey.

L’enquête de l’Université Quinnipiac a interrogé 1 725 électeurs inscrits en Pennsylvanie entre le 28 septembre et le 2 octobre avec une marge d’erreur de 2,4 %.

Ni Trump ni Biden n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

