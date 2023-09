Trump mène Biden à deux chiffres – sondage – RT World News

L’enquête montre que Donald Trump a jusqu’à présent la plus large avance sur Joe Biden dans la course à 2024.

Si des élections avaient lieu aujourd’hui, l’ancien président américain Donald Trump battrait le président Joe Biden avec une marge de 10 % du vote populaire, selon un sondage Washington Post/ABC News. Ce résultat montre la plus forte avance de Trump depuis que les deux hommes ont déclaré leur candidature aux élections de 2024.

Publié samedi, le sondage révèle que 52 % des personnes interrogées choisiraient Trump et 42 % se rangeraient du côté de Biden, tandis que le reste est soit indécis, soit ne voterait pas. Lorsque les sondeurs Post/ABC ont posé la même question en février, Trump devançait Biden de quatre points, entre 48 % et 44 %.

Le résultat est en contradiction avec une multitude de sondages récents, qui placent tous Trump et Biden dans une impasse statistique ou presque. Un sondage NBC News, également publié samedi, a montré que Trump et Biden étaient à égalité à 46 %, tandis qu'un sondage de Fox News la semaine dernière a placé Trump devant Biden à 48 %-46 %, et un sondage de l'Université Quinnipiac a placé Biden en tête par 47 %. %-46%.















Avant d’affronter Biden une seconde fois, Trump devra vaincre un groupe toujours plus nombreux de challengers républicains dans l’espoir de décrocher l’investiture du parti. Cependant, tous les sondages majeurs montrent que l’ancien président dispose d’une avance considérable sur le peloton, et Biden a déclaré mercredi aux donateurs qu’il pensait que Trump « est destiné à être à nouveau le candidat. »

Selon l’enquête Post/ABC, Trump a près de 40 points d’avance sur son plus proche rival républicain, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, avec 54 % contre 15 %. Aucun autre challenger du GOP n’a réussi à dépasser les deux chiffres dans l’enquête.

Biden et Trump sont tous deux confrontés à des obstacles importants dans leurs candidatures respectives à la Maison Blanche. Trump entrera dans la saison électorale l’année prochaine en combattant plus de 90 accusations criminelles dans quatre affaires distinctes, découlant de ses tentatives présumées d’annuler les résultats de l’élection de 2020, de la mauvaise gestion de documents classifiés et de la déclaration inappropriée de paiements « d’argent secret » à une star du porno. Daniels orageux.

Trump maintient que les actes d’accusation contre lui sont politiquement motivés et que le ministère de la Justice de Biden est engagé dans une « Staliniste » tenter de le sortir de la course 2024.

Pour Biden, l’une des principales préoccupations sera de convaincre les électeurs qu’il est apte à exercer ses fonctions. Selon le dernier sondage, les trois quarts des personnes interrogées, quelle que soit leur obédience politique, ont déclaré que Biden était trop vieux pour effectuer un second mandat. Biden a longtemps été attaqué par les républicains pour son apparent déclin cognitif, mais des inquiétudes concernant la santé mentale du président ont fait surface dans les sondages les plus récents.

Selon un sondage CBS News publié dimanche dernier, 34 % des électeurs américains pensent que le président de 80 ans terminerait un deuxième mandat, tandis que le même nombre estime que Biden n’a pas la santé mentale et cognitive nécessaire pour occuper ce poste.