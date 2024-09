Trump menace les avocats, les donateurs et les responsables électoraux de prison pour « comportement sans scrupules »

MOSINEE, Wisconsin — L’ancien président Donald Trump, qui fait de fausses allégations fréquentes selon lesquelles l’élection présidentielle de 2020 a été volée par une fraude généralisée, il a prévenu samedi qu’il tenterait d’emprisonner quiconque se livrerait à un « comportement sans scrupules » lors des résultats des élections de 2024.

La menace a été émise dans un message sur Truth Social, son site de médias sociaux, et répétait ses fausses déclarations selon lesquelles l’élection de 2020 avait été volée, accusant les démocrates de « tricherie et de fourberie généralisées ».

« Les élections de 2024, où les votes viennent tout juste de commencer, seront soumises à la plus grande surveillance professionnelle et, QUAND JE GAGNERAI, les personnes qui ont TRICHÉ seront poursuivies dans toute la mesure permise par la loi, ce qui inclura de longues peines de prison afin que cette dépravation de la justice ne se reproduise plus », a-t-il écrit.

Il a poursuivi : « Veuillez prendre garde, cette exposition légale s’étend aux avocats, aux agents politiques, aux donateurs, aux électeurs illégaux et aux responsables électoraux corrompus. Les personnes impliquées dans des comportements sans scrupules seront recherchées, arrêtées et poursuivies à des niveaux, malheureusement, jamais vus auparavant dans notre pays. »

Cette menace était l’une des plus vastes qu’il ait proférées lors de sa campagne présidentielle après sa défaite de 2020, allant au-delà menacer les vieux ennemis et d’adresser des avertissements aux personnes impliquées dans l’élection en cours.

Bien qu’il ait passé une grande partie de la campagne de 2016 à menacer d’emprisonner son adversaire Hillary Clinton, il a tendance à ne pas s’en prendre aux personnes périphériques, comme les donateurs et les travailleurs électoraux.

Partout au pays, les travailleurs électoraux ont fait l’objet de menaces, notamment Ruby Freeman et sa fille Shaye Moss, deux travailleuses électorales dont la vie entière a été bouleversée lorsque Trump et ses alliés les ont ciblées après l’élection de 2020 avec de fausses accusations de fraude.

À l’approche des élections de 2020, Trump a commencé à émettre des avertissements sans fondement concernant une ingérence électorale, qui se sont intensifiés après sa défaite et ont culminé avec une foule attaquant le Capitole américain le 6 janvier pour tenter de bloquer la certification de l’élection de Biden. déclarations similaires avant les élections de 2024.

Il a également souligné le rôle du GOP se concentrer sur l’intégrité des élections ce cycle lors d’un discours prononcé samedi dans le Wisconsin, suggérant que si les républicains empêchent les démocrates de tricher, il n’a pas besoin de continuer sa campagne.

« Nous devons mettre un terme à la tricherie. Si nous mettons un terme à cette tricherie, si nous ne les laissons pas tricher, je n’aurai même plus besoin de faire campagne », a déclaré Trump. « Nous allons gagner avec une certaine marge. En attendant, trop gros pour être truqués, trop gros pour être truqués. »

Trump et ses alliés ont déposé des dizaines de plaintes infructueuses après l’élection de 2020 pour tenter d’annuler les résultats. Certains démocrates affirment que les nouveaux combats juridiques des républicains dans les États clés avant l’élection de novembre soulever des inquiétudes que les Républicains tentent de semer le doute sur le résultat si Donald Trump perd.

Un porte-parole de la campagne Trump n’a pas pu être immédiatement contacté samedi soir pour fournir un contexte supplémentaire concernant le plan de Trump.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com