WASHINGTON (AP) – Menaçant de tanker l’aide massive du Congrès contre le COVID et le programme de financement gouvernemental, la demande du président Donald Trump pour des chèques d’aide plus importants pour les Américains oblige les républicains traditionnellement méfiants à l’égard de telles dépenses à un test d’allégeance inconfortable.

Jeudi, les démocrates de la Chambre qui sont également en faveur des chèques de 2000 dollars oseront presque les républicains à rompre avec Trump, appelant sa proposition de vote pour la veille de Noël. L’objection de dernière minute du président pourrait faire dérailler une législation critique au milieu d’une pandémie qui fait rage et d’une profonde incertitude économique. Ses attaques risquent la fermeture du gouvernement fédéral au début de la semaine prochaine.

« Juste au moment où vous pensez avoir tout vu », a écrit mercredi la Présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, dans une lettre à ses collègues.

«Le pays tout entier sait qu’il est urgent que le président signe ce projet de loi, à la fois pour soulager le coronavirus et pour garder le gouvernement ouvert.»

Les républicains dirigés par le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, ont résisté aux chèques de 2 000 $, car ils sont trop coûteux. Les républicains de la Chambre devraient bloquer le vote, mais les démocrates pourraient réessayer lundi.

Les objections de dernière minute du président mettent en place une confrontation déterminante avec son propre parti républicain lors de ses derniers jours au pouvoir.

Plutôt que de remporter la victoire du vaste programme d’aide, parmi les plus importants de l’histoire, Trump s’en prend aux dirigeants du GOP à propos de l’élection présidentielle – pour avoir reconnu Joe Biden en tant que président élu et repoussé sa campagne pour contester les résultats du collège électoral lorsqu’ils le sont. compté au Congrès le 6 janvier.

La pression du président pour augmenter les paiements directs pour la plupart des Américains de 600 $ à 2000 $ pour les particuliers et 4000 $ pour les couples divise le parti avec un test de loyauté politiquement douloureux, y compris pour les sénateurs du GOP David Perdue et Kelly Loeffler, qui se battent pour conserver leurs sièges le 5 janvier. élection spéciale en Géorgie.

Les législateurs républicains rechignent traditionnellement à de grosses dépenses et beaucoup n’ont jamais pleinement adopté l’approche populiste de Trump. Leur ADN politique leur dit de s’opposer à un programme de secours plus coûteux. Mais maintenant, on leur demande de se tenir aux côtés du président.

Les dirigeants du GOP étaient pour la plupart silencieux mercredi, sans McConnell ni le représentant Kevin McCarthy, le leader de la minorité à la Chambre, parlant publiquement.

Lors d’une conférence téléphonique, les législateurs républicains de la Chambre se sont plaints que Trump les avait jetés sous le bus, selon un républicain lors de l’appel privé et a accordé l’anonymat pour en discuter. La plupart avaient voté pour le paquet et ils ont exhorté les dirigeants à se rendre dans les émissions d’information du câble pour expliquer ses avantages, a déclaré la personne.

McCarthy a par la suite envoyé une lettre à ses collègues suggérant que les républicains proposeraient leur propre proposition, reprenant les propres plaintes de Trump concernant l’aide étrangère pour «réexaminer la façon dont nos impôts sont dépensés à l’étranger».

Les démocrates profitaient du désarroi républicain pour faire pression sur une priorité. Jon Ossoff, l’adversaire démocrate de Perdue, a simplement tweeté mardi soir: «2 000 $ de chèques maintenant».

Alors que le Congrès quittait la ville pour les vacances, le paquet de fin d’année faisait partie d’un compromis acharné, un projet de loi massif de plus de 5000 pages qui comprend l’aide COVID et 1,4 billion de dollars pour financer les agences gouvernementales jusqu’en septembre et répondre à d’autres priorités.

Le projet de loi d’allégement que Trump critique établirait une allocation supplémentaire temporaire de 300 $ par semaine au chômage, ainsi qu’une nouvelle série de subventions pour les entreprises, les restaurants et les théâtres durement touchés et de l’argent pour les écoles, les prestataires de soins de santé et les locataires menacés d’expulsion.

Même si le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a représenté la Maison Blanche dans les négociations, Trump a assailli l’effort bipartisan dans une vidéo qu’il a tweetée mardi soir, suggérant qu’il ne pourrait pas signer la législation.

S’opposant à une série de dispositions du programme de financement plus large du gouvernement, y compris les piliers de l’aide étrangère inclus chaque année, Trump a qualifié le projet de loi de «honte».

Trump n’a pas expressément juré d’utiliser son droit de veto, et il se peut qu’il y ait suffisamment de soutien au Congrès pour le remplacer s’il le fait. Mais les conséquences seraient graves si Trump bouleversait la législation. Cela signifierait aucune aide fédérale aux Américains en difficulté et aux petites entreprises, et aucune ressource supplémentaire pour aider à la distribution des vaccins. Pour couronner le tout, parce que les législateurs ont lié le projet de loi sur la lutte contre la pandémie à une mesure de financement globale, le gouvernement fermerait ses portes le 29 décembre.

Le texte final du projet de loi de plus de 5000 pages était toujours en cours de préparation par le Congrès et ne devrait pas être envoyé à la Maison Blanche pour la signature de Trump avant jeudi ou vendredi, a déclaré un assistant.

Cela complique le calendrier à venir. Si Trump oppose son veto au paquet, ou lui permet d’expirer avec un «veto de poche» à la fin de l’année, les Américains se passeront d’énormes quantités d’aide COVID.

Une résolution pourrait être forcée lundi. C’est à ce moment-là qu’un projet de loi de financement provisoire approuvé par le Congrès pour maintenir le financement du gouvernement pendant que la paperasse était en cours de compilation expire, risquant un arrêt fédéral.

Les démocrates envisagent une autre mesure provisoire pour au moins maintenir le gouvernement en marche jusqu’à ce que Biden prenne ses fonctions le 20 janvier, selon deux assistants ayant obtenu l’anonymat pour discuter des pourparlers privés.

La Chambre était déjà prête à revenir lundi, et le Sénat mardi, pour un vote visant à annuler le veto de Trump sur le projet de loi incontournable sur la défense. Les démocrates pourraient essayer à nouveau à ce moment-là d’adopter la proposition de Trump de chèques de 2000 dollars, ainsi que la mesure de financement temporaire du gouvernement pour éviter une fermeture, ont déclaré les assistants.

La pression pour des paiements plus importants aux Américains a attiré une cause commune rare entre Trump et certains des membres les plus libéraux du Congrès. Pelosi et les démocrates ont déclaré qu’ils s’étaient battus pour les allocations plus élevées au cours de longues négociations uniquement pour se fixer sur le nombre inférieur lorsque les républicains ont refusé.

Pelosi devrait proposer jeudi la proposition du président dans le cadre d’une procédure permettant à un seul législateur de s’opposer à son examen. Il sera mis en avant lors d’une soi-disant session pro forma, à laquelle peu de législateurs devraient y assister. McCarthy et les républicains sont prêts à s’opposer.

Les républicains ont été réticents à dépenser plus pour les secours en cas de pandémie et n’ont accepté le gros paquet de fin d’année que le temps de conclure un accord final. Le sénateur Chuck Schumer, le leader démocrate du Sénat, a déclaré que «Trump doit signer le projet de loi pour aider les gens et garder le gouvernement ouvert», et le Congrès intensifierait pour plus d’aide par la suite.

Le Sénat a autorisé l’énorme paquet de secours par un vote de 92-6 après que la Chambre l’ait approuvé par 359-53. Ces totaux de votes seraient suffisants pour annuler un veto si Trump décidait de franchir cette étape.

Biden a félicité les législateurs pour leur travail. Il a décrit l’ensemble comme étant loin d’être parfait, «mais il apporte un soulagement vital à un moment critique».

Il a également déclaré que davantage de secours seraient nécessaires dans les mois à venir.