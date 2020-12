WASHINGTON (AP) – Le président Donald Trump a menacé mardi de torpiller le programme de secours massif du Congrès contre le COVID-19 au milieu d’une pandémie déchaînée et d’une profonde incertitude économique, exigeant soudainement des changements que les républicains se sont opposés.

Trump a assailli le paquet bipartisan de 900 milliards de dollars dans une vidéo qu’il a tweetée mardi soir et a suggéré de ne pas signer la loi. Il a appelé les législateurs à augmenter les paiements directs pour la plupart des Américains de 600 $ à 2 000 $ pour les particuliers et 4 000 $ pour les couples.

S’opposant à une série de dispositions du projet de loi, y compris pour l’aide étrangère, il a dit aux législateurs de «se débarrasser des éléments inutiles et inutiles de cette législation et de m’envoyer un projet de loi approprié».

Trump n’a pas expressément juré de mettre son veto au projet de loi, et il se peut que la législation du Congrès soit suffisamment soutenue pour le remplacer s’il le fait. Mais si Trump devait renverser la législation tentaculaire, les conséquences seraient graves, y compris l’absence d’aide fédérale aux Américains et aux petites entreprises en difficulté, et aucune ressource supplémentaire pour aider à la distribution de vaccins. De plus, comme les législateurs ont lié le projet de loi sur la lutte contre la pandémie à une mesure de financement globale, le gouvernement fermerait ses portes le 29 décembre.

Le programme de secours faisait partie d’un projet de loi de compromis âprement disputé qui comprend 1,4 billion de dollars pour financer les agences gouvernementales jusqu’en septembre et contient d’autres priorités de fin de session telles que l’argent pour les systèmes de transport en commun en manque d’argent, une augmentation des avantages des bons alimentaires et environ 4 dollars. milliards pour aider d’autres pays à fournir un vaccin COVID-19 à leur population.

Les législateurs ont passé des mois dans une impasse sur les fonds de secours en cas de pandémie, alors même que les cas de COVID-19 montaient en flèche à travers le pays. Les démocrates avaient fait pression pour des paiements plus élevés aux Américains, mais avaient fait des compromis avec les républicains pour permettre la conclusion d’un accord.

À la suite de l’interjection de Trump, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a presque osé les alliés républicains de Trump au Congrès pour répondre à la demande du président pour des paiements beaucoup plus élevés.

« Enfin, le président a accepté de payer 2 000 dollars. Les démocrates sont prêts à porter cela au parquet cette semaine par consentement unanime. Faisons-le! », A déclaré Pelosi dans un tweet. Une assistante a déclaré qu’elle présenterait la proposition jeudi pour un vote.

Les républicains ont été réticents à dépenser plus pour les secours en cas de pandémie et n’ont accepté le grand paquet de fin d’année que le temps de conclure un accord final. Et le sénateur Chuck Schumer, le leader démocrate du Sénat, a déclaré que «Trump doit signer le projet de loi pour aider les gens et garder le gouvernement ouvert», et le Congrès intensifierait pour plus d’aide par la suite.

L’appel de Trump à apporter des modifications à la législation mettra à l’épreuve son influence auprès d’un parti républicain dont il a exercé un contrôle étroit tout au long de sa présidence. Plusieurs républicains du Sénat, dont le chef de la majorité Mitch McConnell, ont commencé à rompre avec précaution avec Trump et à reconnaître sa défaite face au président élu Joe Biden, une mesure que Trump a refusé de franchir. McConnell a également mis en garde les républicains contre la contestation de l’élection du 6 janvier, lorsque le Congrès doit officiellement confirmer les résultats.

Peu de temps après avoir fustigé le projet de loi de secours, Trump a défié McConnell et le sénateur John Thune, le deuxième républicain du Sénat qui a également déclaré que tout effort pour renverser la victoire de Biden serait vain. Trump a déclaré qu’il soutiendrait un défi principal pour Thune lorsqu’il sera réélu en 2022.

Les menaces de Trump de retarder la législation sur la pandémie pourraient également compliquer les choses pour les républicains en Géorgie, où deux courses au second tour pour déterminer le contrôle du Sénat auront lieu en janvier. Les sens David Perdue et Kelly Loeffler se sont présentés en tant que fervents partisans de Trump et vont maintenant se demander s’ils soutiendront son appel à plus d’argent pour les Américains.

Jon Ossoff, l’adversaire démocrate de Perdue, a simplement tweeté mardi soir: «2 000 $ de chèques maintenant».

Le paquet de secours a été présenté lundi après-midi et a été expédié à la Chambre et au Sénat en quelques heures, alors que les législateurs travaillaient pour fermer les livres de l’année. Alors que de nombreux législateurs se sont plaints de ne pas avoir eu si peu de temps pour lire le projet de loi, ils ont voté massivement pour celui-ci alors que les entreprises locales et les électeurs recherchent un soulagement économique de la pandémie.

Le Sénat a autorisé l’énorme paquet de secours par un vote 92-6 après que la Chambre l’ait approuvé par un autre vote déséquilibré, 359-53. Ces totaux de votes seraient suffisants pour annuler un veto si Trump décidait de franchir cette étape.

Après des mois de partisanerie et de politique concernant le soulagement de la pandémie, le blocage s’est rompu après que Biden ait exhorté son parti à accepter un compromis avec les principaux républicains qui est plus petit que ce que de nombreux démocrates auraient souhaité.

Le projet de loi d’allégement que Trump critique établirait une allocation supplémentaire temporaire de 300 $ par semaine au chômage et un paiement de relance direct de 600 $ à la plupart des Américains, ainsi qu’une nouvelle série de subventions pour les entreprises, les restaurants et les théâtres durement touchés et de l’argent pour les écoles et les prestataires de soins de santé. et les locataires menacés d’expulsion.

Plus tôt dans la journée, Biden a félicité les législateurs pour leur travail. Il a décrit l’ensemble comme étant loin d’être parfait, «mais il apporte un soulagement vital à un moment critique».

Il a également déclaré que davantage de secours seraient nécessaires dans les mois à venir. « Nous avons notre premier indice et aperçu du bipartisme », a déclaré Biden. «Lors de cette élection, le peuple américain a clairement indiqué qu’il voulait que nous traversions l’allée et que nous travaillions ensemble.»