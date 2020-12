Donald Trump a menacé de rejeter un paquet de secours massif contre le COVID-19, une mesure qui pourrait fermer le gouvernement américain.

Le projet de loi de 900 millions de dollars (738,9 millions d’euros) a été adopté à une écrasante majorité au Congrès lundi après des mois de négociations.

Mais Trump a suggéré mardi soir de ne pas signer la législation, appelant les législateurs à augmenter les chèques directs pour les Américains de 600 $ (492 €) à 2000 $ (1641 €) pour les particuliers et 4000 $ (3283 €) pour les couples.

Le président américain, qui vient de quitter ses fonctions depuis un mois, s’est plaint que le projet de loi contenait trop de dispositions sur l’aide étrangère, demandant au Congrès de « se débarrasser des éléments inutiles et inutiles de cette législation et de m’envoyer un projet de loi approprié ».

Trump a qualifié le projet de loi de « honte » en disant que personne ne l’a lu en raison de sa « longueur et de sa complexité ». Il se plaignait que de l’argent allait au Kennedy Center for the Performing Arts, par exemple, même s’il « n’est même pas ouvert aux affaires ».

Trump n’a pas spécifiquement dit qu’il opposerait son veto au projet de loi, et il pourrait y avoir suffisamment de soutien au Congrès pour annuler son veto dans le cas où il le ferait.

Mais le programme de secours est lié à 1,4 billion de dollars (1,15 billion d’euros) de financement pour les agences gouvernementales américaines jusqu’en septembre, donc s’il n’est pas adopté, le gouvernement fermerait ses portes le 29 décembre.

Il comprend également de l’argent pour le transit, une augmentation des avantages des bons alimentaires et des milliards pour aider d’autres pays à fournir un vaccin COVID-19 aux gens.

Les démocrates avaient fait pression pour que plus d’argent aille aux Américains, mais ils se sont compromis avec les républicains après des mois dans une impasse sur les fonds de secours.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré qu’elle présenterait une proposition visant à donner plus d’argent aux Américains.

« Enfin, le président a accepté de payer 2 000 dollars. Les démocrates sont prêts à porter cela au parquet cette semaine par consentement unanime. Faisons-le! », A déclaré Pelosi dans un tweet.

Les républicains ont été réticents à dépenser plus pour les secours en cas de pandémie et n’ont accepté le gros paquet de fin d’année que le temps presse pour un accord final.

Le sénateur Chuck Schumer, le leader démocrate du Sénat, a déclaré que «Trump doit signer le projet de loi pour aider les gens et garder le gouvernement ouvert», et le Congrès intensifierait pour plus d’aide par la suite.

Le paquet de secours lundi est passé par la Chambre et le Sénat en quelques heures malgré les plaintes de nombreux législateurs selon lesquelles ils n’ont pas eu le temps de lire le projet de loi de plus de 5 000 pages.

Biden avait applaudi les législateurs pour leur travail en disant que bien que l’ensemble soit loin d’être parfait, «il apporte un soulagement vital à un moment critique.

Il a également déclaré que davantage de secours seraient nécessaires dans les mois à venir. « Nous avons notre premier indice et aperçu du bipartisme », a déclaré Biden. «Lors de cette élection, le peuple américain a clairement indiqué qu’il voulait que nous traversions l’allée et que nous travaillions ensemble.»