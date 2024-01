Trump menace de manière inquiétante d'”enquêtes” contre Haley si elle reste dans la course au Parti Républicain

Inscrivez-vous au courrier électronique quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives aux États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Donald Trump a menacé que Nikki Haley ferait « l’objet d’une enquête » si elle le battait à la primaire républicaine après l’avoir battue dans le New Hampshire.

L’ancien président a semblé menacer son ancienne ambassadrice à l’ONU après qu’elle ait promis de poursuivre son combat pour l’investiture présidentielle du GOP en 2024.

« Juste un petit mot pour Nikki, elle ne va pas gagner, mais si elle le faisait, elle ferait l’objet d’une enquête de la part de ces personnes dans 15 minutes. Je pourrais déjà vous citer cinq raisons, pas de grandes raisons, des petites choses dont elle ne veut pas parler, mais elle fera l’objet d’une enquête dans quelques minutes”, a déclaré M. Trump à une foule de ses partisans mardi soir.

“Et Ron l’aurait été aussi, mais il a décidé de sortir.”

M. Trump, qui est le premier et le seul président ancien ou en exercice à être inculpé au pénal, fait face à un total de 91 chefs d’accusation pour ses quatre actes d’accusation criminels déposés par des procureurs d’État et fédéraux. Il a plaidé non coupable de toutes les accusations portées contre lui.

Il a fustigé Mme Haley comme une « imposteuse » qui « traîne toujours » malgré sa troisième place aux primaires de l’Iowa la semaine dernière et son échec à obtenir une victoire dans le New Hampshire.

“Nous l’avons tellement battue”, a-t-il déclaré à ses partisans enthousiastes.

“Je peux dire à tout le monde ‘merci pour les victoires, c’est merveilleux’ ou je peux monter et dire ‘qui diable était l’imposteur qui est monté sur scène auparavant et a revendiqué une victoire ?’ elle a très mal fait en fait.

M. Trump a également affirmé que Mme Haley avait passé une «très mauvaise nuit», soulignant qu’elle avait terminé derrière Ron DeSantis dans l’Iowa, qui a abandonné la course dimanche et a soutenu l’ancien président.

« Ron l’a battue aussi. Il est arrivé deuxième et il est reparti. Elle est arrivée troisième et elle traîne toujours », s’est-il plaint.

« Dans la vie, on ne peut pas laisser les gens s’en sortir avec des conneries***. Vous ne pouvez tout simplement pas faire ça », a-t-il ajouté.

Ses remarques faisaient suite à une série de messages en colère sur son application Truth Social, la dénonçant comme « DÉLUSIONNELLE ».

Avec 91 pour cent des voix comptées mercredi matin, M. Trump devançait Mme Haley dans l’État de Granite de 54,6 pour cent à 43,2 pour cent, soit à peu près l’écart de 11 points de pourcentage estimé par les derniers sondages d’opinion avant les primaires.

Plus tôt, Mme Haley avait insisté sur le fait que la course aux primaires du parti était « loin d’être terminée » malgré une nouvelle défaite face à Donald Trump.

L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud est restée optimiste mardi lors de son principal rassemblement nocturne dans le New Hampshire, prédisant qu’elle accueillerait plus de délégués que prévu de l’État de Granite.

“Cette course est loin d’être terminée”, a déclaré Mme Haley à la foule à Concord, dans le New Hampshire. “Il reste des dizaines d’États à parcourir… et le prochain est mon adorable État de Caroline du Sud.”

Elle a ajouté : « Je tiens à féliciter Donald Trump pour sa victoire ce soir, il l’a méritée et je tiens à le reconnaître. »

Nikki Haley, candidate républicaine à la présidentielle, ancienne ambassadrice de l’ONU, prononce un discours lors de son principal rassemblement nocturne au Grappone Conference Center le 23 janvier 2024 à Concord, New Hampshire (Getty Images)

“Le New Hampshire est le premier du pays – il n’est pas le dernier du pays.”

Mme Haley s’est également moquée des erreurs mentales commises par M. Trump pendant la campagne électorale, comme la confondre avec l’ancienne présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi.

« Je réclame depuis longtemps des tests de compétence mentale pour les politiciens de plus de 75 ans », a-t-elle déclaré. «Trump prétend qu’il ferait mieux que moi à l’un de ces tests. S’il pense cela, alors il ne devrait avoir aucun problème à participer à un débat avec moi.

Et elle a ajouté : « Le premier parti à retirer son candidat de 80 ans remportera cette élection. »