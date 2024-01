Trump, mêlant batailles juridiques et campagne, couronne une longue journée au tribunal avec un rassemblement décousu dans le New Hampshire

PORTSMOUTH, NH (AP) – Dan Steele sait à quoi ressemble une longue journée au tribunal. Il était donc particulièrement reconnaissant mercredi que l’ancien président Donald Trump s’est rendu au New Hampshire après avoir passé la journée dans une salle d’audience de New York, où il s’est assis avec défi pendant son procès. procès pour déterminer les dommages et intérêts pour diffamation contre un écrivain de magazine après l’avoir accusé d’agression sexuelle.

Avocat à la retraite du ministère de la Justice, Steele a déclaré qu’il n’avait pas approfondi les détails du large éventail d’affaires contre Trump. Cela comprend quatre poursuites – dont deux par l’ancien employeur de Steele – plus le procès en diffamation, qui fait suite à un verdict de 5 millions de dollars contre E. Jean Carroll dans son premier procès pour agression sexuelle contre Trump, plus une affaire de fraude déposée par le bureau du procureur général de New York. Mais Steele les a rejetés comme étant « une ingérence des démocrates dans la campagne parce qu’ils ne peuvent pas le battre autrement ».

“Chaque fois qu’il entre dans une salle d’audience”, a déclaré Steele, 75 ans, qui a pris sa retraite en 2016, en approuvant Trump, “il en ressort toujours avec plus de soutien”.

Steele et quelques centaines d’autres partisans ont passé des heures à attendre Trump, qui a retardé sa comparution dans le New Hampshire pour tenir une conférence de presse en fin d’après-midi après la conclusion du tribunal, au cours de laquelle il a qualifié le juge chargé de l’affaire de « haineux radical de Trump ».

L’ancien président a pris la parole plus de deux heures plus tard que prévu dans un lieu beaucoup plus petit que son lieu habituel – une salle de bal d’hôtel qui ne pouvait accueillir qu’environ 300 personnes. Il a conclu sa longue journée par un discours décousu qui a duré plus d’une heure.

Il s’est moqué de ses rivaux à la primaire, le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l’ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley. Puis il s’est rapidement éloigné du message, vantant un test cognitif qu’il a passé en tant que président, la campagne de son administration contre le groupe État islamique et d’autres thèmes familiers. Finalement, il en est venu à déplorer ses déboires juridiques.

“Vous savez, j’ai été plus inculpé qu’Al Capone”, a déclaré Trump à la foule. « Avez-vous déjà entendu parler d’Al Capone ? Probablement le plus grand gangster de tous.

La scène du New Hampshire constitue un premier aperçu quelque peu surréaliste de la campagne à venir, au cours de laquelle le favori pour l’investiture présidentielle républicaine doit toujours faire face à son premier procès pénal le 5 mars, également connu sous le nom de Super Tuesday car 14 États voter lors du concours de nomination. Même si la date du début du procès pourrait être retardée, Trump devra jongler avec ses discours et sa défense juridique tout au long de l’année, comme il l’a fait mercredi.

Trump a fait de ses problèmes juridiques une pièce maîtresse de sa campagne pour les primaires présidentielles, et ses électeurs ne semblent pas déconcertés par son approche de plus en plus conflictuelle du système judiciaire américain. La semaine dernière, alors que ses rivaux sillonnaient l’Iowa, le premier du pays, avant les caucus de lundi, Trump est resté en grande partie à New York et à Washington, assistant aux procédures judiciaires dans deux affaires contre lui et s’assurant que ses électeurs le considéraient comme un combattant contre la persécution. Il a remporté l’Iowa avec 51 % des voix du caucus.

Le New Hampshire est le prochain État dans la course à l’investiture républicaine, et Trump semble déterminé à mélanger le tribunal et la campagne. Mercredi, Trump a été averti par le juge chargé de l’affaire qu’il serait expulsé de la salle d’audience s’il continuait à parler pendant que Carroll témoignait.

“J’adorerais ça”, a répondu Trump.

La foule du New Hampshire a applaudi sauvagement lorsque Trump est monté sur scène et a hué chaleureusement certaines de ses lignes de campagne habituelles. Trump était de bonne humeur évidente, appréciant les échanges avec une foule réceptive après une journée où il avait été forcé de rester assis et sommé de se taire devant le tribunal.

« Feriez-vous confiance à Joe Biden pour gérer votre magasin pendant que vous partez dans le New Hampshire chercher une petite colline pour faire du ski ? » a demandé Trump à un moment donné, évoquant son probable rival démocrate en novembre comme un comique de stand-up.

Plus tard, il a plaisanté sur l’ancien président Jimmy Carter, qui se trouve actuellement dans un centre de soins palliatifs en Géorgie pour un cancer en phase terminale. “Il est heureux parce que sa présidence est désormais considérée comme brillante par rapport à celle de Joe Biden”, a déclaré Trump.

À un moment donné, après que Trump ait cité les éloges de son ancien médecin de la Maison Blanche, aujourd’hui membre du Congrès républicain du Texas et fervent critique de Biden, la foule a éclaté de rire. “C’est Ronny Jackson du Texas”, a déclaré Trump, comme s’il faisait crédit à un autre artiste sur scène.

Finalement, alors que le discours de Trump durait plus d’une heure, la salle de bal devint étouffante et les gens commencèrent à affluer.

Les participants avaient attendu dehors pendant des heures par temps de 20 degrés dans le New Hampshire avant de devoir attendre des heures supplémentaires à l’intérieur. Mais ils sympathisaient avec Trump, faisant écho à ses arguments souvent répétés sur ce qu’il prétend être sa persécution juridique.

“Je pense que ce qu’ils lui font est dégoûtant, mais il fait ce qu’il doit faire”, a déclaré Beverly Rider, qui s’est rendue mercredi matin du Maine voisin à l’hôtel de Portsmouth pour commencer à attendre Trump. “Il le fait pour nous.”

__

L’écrivain d’Associated Press Nicholas Riccardi à Denver a contribué à ce rapport.