Trump Media documente le nom de Parler et Rumble comme partenaires de fusion possibles

Le logo de la plateforme vidéo Rumble sur un ordinateur portable disposé à Hastings sur Hudson, New York, le samedi 23 janvier 2021.

Les dirigeants de Trump Media and Technology Group ont nommé Parler et Rumble comme acquisitions ou partenaires théoriques, selon des documents fournis par le co-fondateur et lanceur d’alerte, William Wilkerson, par l’intermédiaire de son avocat.

Wilkerson a été l’un des premiers dirigeants de Trump Media et de sa plateforme de médias sociaux Twitter, Truth Social. Le projet a été lancé par l’ancien président Donald Trump après avoir été banni de Twitter pour ses tweets lors de l’émeute de la capitale du 6 janvier 2021, lorsque des centaines de ses partisans ont envahi le Congrès pour tenter de bloquer la confirmation de la victoire électorale de Joe Biden.

Parmi les documents de Wilkerson – qui vont de l’été 2021 à l’automne 2022 – se trouve une photo représentant un organigramme sur un chevalet décrivant “l’empire des nouveaux médias de Trump”, qui répertorie une série “d’acquisitions et/ou de partenariats potentiels”. Le graphique répertorie Parler, une autre plate-forme de médias sociaux favorable à la droite – que Ye, l’artiste anciennement connu sous le nom de Kanye West, a déclaré qu’il achèterait – la plate-forme vidéo conservatrice Rumble, ainsi que Discord et des chaînes câblées linéaires comme One America News et Newsmax.

La photo non datée présente Andy Dean Litinsky, un autre cadre de Trump et ancien candidat “Apprenti” qui, selon Wilkerson, a été licencié pour ne pas avoir offert d’actions de Trump Media à Melania Trump. Litinsky a été licencié en mars.

Gronder , qui fournit actuellement les services d’hébergement vidéo de Truth Social, a récemment été rendu public par le biais d’un accord SPAC, un processus que Trump Media cherche actuellement à terminer également. L’accord de Trump Media avec une société écran Digital World Acquisition Corp. se heurte cependant à des obstacles juridiques et financiers.

L’accord a dépassé les délais clés, perdant plus de 100 millions de dollars en financement potentiel en cours de route. Les tentatives de prolonger ces délais n’ont pas réussi à recueillir le soutien pour reporter la date limite de fusion jusqu’à l’année prochaine. Une autre réunion d’actionnaires est prévue jeudi matin.

DWAC et Trump Media font également l’objet d’une enquête criminelle sur d’éventuelles violations des valeurs mobilières liées à des conversations qui ont eu lieu entre les deux parties avant l’annonce de la fusion.

Au milieu de ces problèmes, Wilkerson a déclaré au New York Times qu’il était plausible que Trump Media puisse fusionner avec le déjà public Rumble, débloquant l’accès à environ 400 millions de dollars en espèces.

“Il est maintenant très probable que Rumble soit une entité cotée en bourse”, a déclaré M. Wilkerson lors de l’entretien avec le New York Timesce qu’il a fait aux côtés de son équipe juridique composée de Philip Brewster, Patrick Mincey et Stephen Bell.

Les représentants de Trump Media, DWAC et Rumble n’ont pas répondu aux questions sur la possibilité d’un tel accord. Parler n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Bien que la photo nomme ces cibles d’acquisition possibles, elle nomme également un certain nombre d’autres entreprises pour Trump Media qui n’ont pas encore abouti, notamment “Trump Faith/Classic Films”, “Trump Book Publishing” et “Trump Documentaries”.