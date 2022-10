Trump Media a licencié un dénonciateur après avoir parlé au Washington Post

La société de médias de l’ancien président Donald Trump a limogé un dirigeant jeudi après avoir partagé des documents internes d’une plainte de dénonciateur de la Securities and Exchange Commission avec le Washington Post et s’est entretenu avec le journal, le média signalé Samedi.

Will Wilkerson était vice-président senior des opérations chez Trump Media and Technology, propriétaire du réseau social Truth Social, et a été l’un des premiers employés de l’entreprise.

Wilkerson a déposé la plainte de lanceur d’alerte auprès de la SEC en août, alléguant que la société s’était appuyée sur “des déclarations frauduleuses … en violation des lois fédérales sur les valeurs mobilières” dans son offre pour être rendue publique via un véhicule d’investissement connu sous le nom de société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, selon le Poste.

Dans l’article, il a également décrit les conflits au sein de Trump Media, y compris les tensions avec le PDG Devin Nunes, qui, en tant que membre du Congrès républicain, était l’un des défenseurs les plus fidèles de Trump. Wilkerson a également déclaré qu’un autre cadre avait expliqué en détail comment Trump avait fait pression sur lui pour qu’il donne des actions de l’entreprise à sa femme, Melania Trump.

Une porte-parole de Trump Media a repoussé l’histoire du Post et a vanté la disponibilité de Truth Media sur l’App Store d’Apple, le Google Play Store et le Galaxy Store de Samsung. “En tant que président de TMTG, le président Trump a embauché Devin Nunes en tant que PDG pour créer une culture de conformité et constituer une équipe de classe mondiale pour diriger Truth Social”, a déclaré la porte-parole dans un communiqué envoyé à CNBC.

Digital World Acquisition Corp. le SPAC cherchant à rendre la société de médias publique, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

CNBC a également contacté les avocats de Wilkerson pour obtenir des commentaires.

Trump Media a licencié Wilkerson pour avoir fait des “divulgations non autorisées” au Post, a indiqué le journal. L’un de ses avocats a qualifié le licenciement de représailles contre un lanceur d’alerte, selon le rapport. Il existe des lois qui protègent les dénonciateurs.

Le rapport intervient alors que DWAC pousse ses actionnaires à voter pour retarder son projet de fusion avec Trump Media, annoncé l’année dernière. DWAC a averti qu’il pourrait liquider s’il ne finalisait pas la fusion, ce qui rapporterait des centaines de millions de dollars à Trump Media.

Le PDG de la DWAC, Patrick Orlando, a demandé à une autre de ses entreprises de fournir un financement à la DWAC pour la maintenir à flot jusqu’en décembre. Il a déjà ajourné une assemblée des actionnaires à quatre reprises, signe qu’il n’a pas le soutien des actionnaires pour retarder la fusion.

L’accord Trump Media-DWAC fait l’objet d’une enquête par les régulateurs de la SEC et les procureurs du ministère de la Justice. Trump Media a accusé la SEC d’avoir retardé l’accord.

Dans l’article, il a également décrit des discussions non divulguées entre Trump, les dirigeants de sa société de médias et Orlando l’année dernière, avant que DWAC ne devienne public et que l’accord ne soit annoncé. Ces pourparlers ont peut-être violé les règles de la SEC.

Wilkerson a partagé des journaux internes, des notes de service, des photographies, des vidéos et d’autres documents pertinents pour l’enquête de la SEC avec le Post. Tous les documents ont déjà été fournis aux enquêteurs du gouvernement, a déclaré le Post, citant les avocats de Wilkerson.

Trump Media avait suspendu l’exécutif après que le Miami Herald eut signalé pour la première fois la plainte de la SEC le 6 octobre, la qualifiant de “violation flagrante” de son accord de non-divulgation, a déclaré le Post.

Lire le rapport complet du Washington Post ici.

– Jack Stebbins de CNBC a contribué à cet article.