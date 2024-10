Trump maintient les affirmations démenties sur les immigrants mangeant des animaux de compagnie lors d’un événement pour les électeurs hispaniques

Donald Trump – qui a bâti sa campagne présidentielle sur l’idée que les immigrés « détruisent » les États-Unis et favorisent les expulsions massives – a été confronté mardi à des questions directes et difficiles de la part d’électeurs hispaniques indécis.

Lors d’une assemblée publique organisée par Univision, le plus grand réseau américain de langue espagnole, plusieurs dizaines d’électeurs latino-américains de tout le pays ont interrogé l’ancien président sur l’immigration, ainsi que sur l’économie, l’avortement et d’autres questions clés.

Le candidat républicain à la présidentielle – qui tente de plus en plus de courtiser les électeurs latinos – a eu du mal à répondre à des questions spécifiques sur la politique, même s’il a redoublé d’informations erronées sur l’immigration.

En rapport: Quelle est la position de Harris et de Trump sur les questions électorales clés ?

Les sondages ont indiqué que Trump fait une percée auprès des électeurs hispaniques, qui – comme plusieurs autres groupes démographiques – déclarent favoriser l’ancien président sur les questions économiques. Les électeurs latinos constituent un bloc électoral de plus en plus important dans plusieurs États swing. À la mairie, devant 100 électeurs, Trump n’a pas mentionné son intention d’ordonner la plus grande expulsion massive de l’histoire des États-Unis.

Il a également esquivé ou rejeté les questions difficiles concernant son discours et sa politique concernant les immigrants. Lorsqu’un électeur, qui a mentionné qu’il était un républicain inscrit, a demandé pourquoi Trump continue de répéter le mythe démystifié selon lequel les immigrants haïtiens mangent des animaux de compagnie à Springfield, Ohio, Trump a doublé sa mise.

« Je disais simplement ce qui a été rapporté », a déclaré Trump – ajoutant que les migrants « mangeaient aussi d’autres choses, qu’ils ne sont pas censés manger ».

Guadalupe Ramirez, dont les parents ont immigré du Mexique, a demandé à Trump plus de détails sur ses propositions et a demandé pourquoi il avait exhorté les législateurs à voter contre un projet de loi bipartite de réforme de l’immigration. Trump n’a fourni aucun détail, mais a plutôt critiqué les dirigeants démocrates, y compris le gouverneur de l’Illinois, alléguant que les migrants faisaient augmenter la criminalité, et s’est vanté d’avoir la « frontière la plus solide ».

Lorsque Jorge Velázquez, un ouvrier agricole californien, a demandé sans détour qui ferait le travail éreintant de récolter les fruits américains si Trump expulsait les nombreux travailleurs sans papiers qui font actuellement ce travail, l’ancien président a esquivé.

Il a accusé les nouveaux immigrants de voler les emplois des Hispaniques aux États-Unis et a qualifié les migrants – comme il le fait souvent – ​​de « centaines de milliers de personnes qui sont des meurtriers, des trafiquants de drogue et des terroristes ».

« Nous devons faire venir dans notre pays des gens formidables », a-t-il déclaré. « Je les veux encore plus que toi. » Mais il n’a jamais abordé directement les expulsions.

Lors de sa mairie avec Univision, Kamala Harris a souligné ses politiques visant à lutter contre l’inflation et à protéger le droit à l’avortement. Elle a également prévenu que son adversaire semait la désinformation et la division.

« Je sais que la grande majorité d’entre nous avons bien plus en commun que ce qui nous sépare, et une partie de ce qui me peine est l’approche adoptée par Donald Trump et d’autres, qui consiste à suggérer que c’est nous contre eux… et les Américains se pointent du doigt les uns les autres, en utilisant un langage qui rabaisse les gens », a-t-elle déclaré.

« Je ne pense pas que ce soit sain pour notre nation, et je n’admire pas cela. »