« A travers diverses entités, le PCC et ses membres travaillent activement aux Etats-Unis pour influencer les Américains par la propagande, la coercition économique et d’autres activités néfastes », a déclaré jeudi un porte-parole de l’ambassade américaine à Pékin dans un communiqué.

Même dans le secteur technologique relativement libéral, des cadres supérieurs comme le président d’Alibaba, Jack Ma, sont membres du parti et se rendaient normalement aux États-Unis plusieurs fois par an.

« Pendant des décennies, nous avons fourni au PCC un accès libre et sans entrave aux institutions et entreprises américaines, alors que ces mêmes privilèges n’ont jamais été librement accordés aux citoyens américains en Chine », a déclaré l’ambassade américaine.

L’action américaine était une « forme de répression politique intensifiée contre la Chine par un certain nombre de forces anti-chinoises extrêmes aux États-Unis agissant sur un préjugé idéologique intense et une mentalité profondément enracinée dans la guerre froide », a déclaré la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Affaires étrangères, Hua Chunying.

«Nous espérons que certaines personnes aux États-Unis pourront voir le développement de la Chine et de la Chine d’une manière plus rationnelle, calme et objective et renoncer à cette haine et à cette psychologie anormale envers le Parti communiste chinois», a ajouté Hua.