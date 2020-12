WASHINGTON (AP) – Le président Donald Trump a levé environ 170 millions de dollars depuis sa défaite le jour des élections, une somme récoltée grâce à un flux continu de sollicitations qui ont faussement affirmé que l’élection avait été volée en demandant des contributions pour un «fonds de défense électorale».

La plupart des fonds ont été collectés dans les jours qui ont suivi les élections du 3 novembre, selon une personne proche des efforts de Trump qui a demandé l’anonymat mardi pour discuter des détails de l’opération.

Le montant, qui se rapproche des sommes que Trump a encaissées au plus fort de la campagne, offre un autre signe qu’il n’a pas l’intention de quitter tranquillement la Maison Blanche et restera une force puissante dans la politique républicaine.

Alors que les chances de réélection de Trump diminuaient dans les heures et les jours qui ont suivi les élections, sa campagne a commencé à bombarder ses partisans avec des centaines de courriels et de messages texte qui faisaient des déclarations inexactes sur la fraude électorale et les irrégularités électorales, tout en demandant de l’argent pour lutter contre le résultat.

Ils n’ont pas lâché depuis.

«Mon père avait raison à 100% lorsqu’il a dit que les bulletins de vote par la poste causeraient des problèmes. VOUS méritez une élection juste et transparente », a déclaré mardi le fils de Trump, Donald Trump Jr., dans un de ces e-mails.

Mais les petits caractères indiquent qu’une grande partie de l’argent a plutôt remboursé la dette électorale, reconstitué le Comité national républicain et, plus récemment, aidé à faire décoller Save America, un nouveau comité d’action politique fondé par Trump.

Soixante-quinze pour cent de chaque contribution versée va maintenant à Save America, les 25% restants allant au compte d’exploitation de la RNC. Ce n’est qu’une fois que les donateurs ont donné le maximum légal au comité politique de Trump et au RNC que l’argent commence à se répandre dans des comptes spécifiquement destinés à payer les procédures judiciaires liées à l’élection.

La contribution maximale d’un an de Save America est de 5 000 $, tandis que le RNC peut collecter 35 000 $.

La façon inhabituelle dont la campagne Trump répartit les contributions a attiré l’attention des chiens de garde électoraux, qui disent que Trump et sa famille sont sur le point de bénéficier financièrement de l’arrangement.

L’histoire continue

Save America est un type de comité de campagne souvent appelé «PAC de leadership», qui a des limites de contribution plus élevées – 5 000 $ par an – et fait face à moins de restrictions sur la façon dont l’argent est dépensé. Contrairement aux comptes de campagne des candidats, les PAC de leadership peuvent également être utilisés pour payer les dépenses personnelles.

L’effort n’est pas la seule opération de collecte de fonds dans laquelle la famille Trump est impliquée.

Par ailleurs, deux conseillers politiques de Donald Trump Jr. ont lancé un super comité d’action politique appelé «Save the US Sénat PAC». Le groupe collecte des fonds pour des publicités, mettant en vedette le jeune Trump, qui encourageront les partisans du président à voter lors de deux courses au second tour du Sénat qui se tiendront en Géorgie le 5 janvier.

Les concours détermineront si les républicains conservent le contrôle de la chambre. Mais certains membres du parti craignent que les attaques répétées du président Trump contre le résultat des concours dans les États que le président élu Joe Biden a remportés, y compris la Géorgie, réduisent la participation du GOP.

Le sénateur républicain David Perdue est candidat à la réélection contre le challenger démocrate Jon Ossoff dans l’un des concours. Dans l’autre, le sénateur républicain nommé Kelly Loeffler et le démocrate Raphael Warnock se disputent le mandat du sénateur à la retraite Johnny Isakson.

Le porte-parole de Trump, Tim Murtaugh, a refusé de commenter. Les représentants de Save the US Sénat PAC n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Mais ils ont perdu environ 80 000 $ sur la publicité radiophonique dans l’État cette semaine, avec 80 000 $ supplémentaires de temps d’antenne réservés la semaine prochaine, selon les données de la société de suivi publicitaire Kantar / CMAG.

Miller a rapporté de Wilmington, Delaware.