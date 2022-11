Trump, le protectionnisme américain a guidé la politique étrangère canadienne

OTTAWA –

Le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau a appris une leçon lorsque l’ancien président américain Donald Trump a forcé la renégociation du pacte commercial nord-américain il y a cinq ans : ne jamais sous-estimer le protectionnisme américain.

Prendre cette leçon à cœur a incité le Canada à refléter la stratégie américaine dans le Pacifique et à se présenter comme une alternative à la Chine pour les matériaux de technologie propre vitaux dans l’espoir que devenir un partenaire stratégique à long terme des États-Unis le protégera des impulsions protectionnistes dans l’avenir.

Dans de récents discours aux décideurs politiques de Washington et dans son alignement de la politique étrangère avec les États-Unis sur la Chine, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et sur les défenses de l’Arctique, les responsables canadiens tentent de faire en sorte que le puissant voisin du sud de leur pays reconnaisse la valeur de son amitié.

La prochaine élection présidentielle américaine aura lieu dans moins de deux ans et Trump a déclaré la semaine dernière qu’il se représenterait, suggérant que la politique commerciale “l’Amérique d’abord” pourrait à nouveau figurer sur le bulletin de vote. Même sans Trump, les États-Unis ont montré des signes de méfiance croissante à l’égard du libre-échange ces dernières années.

Trump a imposé des tarifs sur l’aluminium et l’acier canadiens pendant son mandat, tandis que le président Joe Biden envisageait des incitations fiscales pour les constructeurs automobiles américains qui auraient nui au secteur automobile canadien, avant d’abandonner l’idée en août après un important effort de lobbying d’Ottawa.

“Il faut toujours avoir en tête (les élections américaines de) 2024… Quand l’Amérique passe l’Amérique en premier, elle oublie le Canada juste à côté”, a déclaré une source proche de la pensée du gouvernement canadien en matière de politique étrangère.

Les politiques protectionnistes qui nuisent au Canada sont “un plus grand risque avec Trump parce qu’il est si imprévisible et mercuriel”, a déclaré Roland Paris, ancien conseiller en politique étrangère de Trudeau et professeur d’affaires internationales à l’Université d’Ottawa.

Mais Trump reflète un abandon plus large du libre-échange dans la politique américaine “qui est un défi pour le Canada dans ses relations avec n’importe quelle administration américaine”, a déclaré Paris.

En conséquence, le Canada est sur le point d’introduire dès la semaine prochaine une stratégie indo-pacifique qui reflète à bien des égards celle du même nom publiée par les États-Unis plus tôt cette année, toutes deux visant à contrer la puissance chinoise dans la région.

Parallèlement, le gouvernement Trudeau s’emploie à promouvoir le Canada comme fournisseur potentiel de remplacement à la Chine, en particulier pour les minéraux critiques comme le cobalt, le manganèse, le lithium et le graphite pour les batteries de véhicules électriques, un marché désormais dominé par les Chinois.

TENSIONS CANADA-CHINE

Les relations entre le Canada et la Chine sont glaciales depuis l’arrestation par le Canada du dirigeant de Huawei Technologies, Meng Wanzhou, en 2018 à la suite d’une demande d’extradition des États-Unis, et l’arrestation ultérieure par Pékin de deux Canadiens accusés d’espionnage. Cette impasse a pris fin l’année dernière.

Deux rencontres entre Trudeau et le président chinois Xi Jinping lors du sommet du G20 la semaine dernière ont mis à nu les tensions persistantes. Dans la deuxième conversation, Xi a réprimandé Trudeau pour avoir divulgué le contenu de leur première réunion, au cours de laquelle il a évoqué “l’ingérence” chinoise dans les élections au Canada.

“Je ne veux pas saper la stratégie indo-pacifique en disant qu’elle concerne entièrement les États-Unis, parce que ce n’est pas le cas, mais avoir une stratégie indo-pacifique forte est également important dans notre relation bilatérale avec les États-Unis”, a déclaré la source principale. a dit.

Trudeau et la ministre des Affaires étrangères Melanie Joly ont visité la région indo-pacifique la semaine dernière, rencontrant des dirigeants et annonçant de nouveaux investissements pour aider à construire des infrastructures dans la région.

Le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, conduit cette semaine une délégation commerciale au Japon et en Corée.

“La stratégie indo-pacifique concerne la diversification” des chaînes d’approvisionnement, a déclaré Champagne à Reuters vendredi, affirmant qu’il souhaitait faire passer le message suivant : “Nous pouvons être votre fournisseur de choix, en particulier en ce qui concerne les minéraux critiques, en ce qui concerne énergie.” C’était son troisième voyage au Japon en six mois.

En octobre, la vice-Première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a fait écho à une idée que la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen avait évoquée pour la première fois plus tôt cette année concernant le « shoring d’amis » ou l’externalisation des chaînes d’approvisionnement vers des pays de confiance, au lieu de s’appuyer sur des gouvernements autoritaires comme la Russie ou la Chine. .

“Là où les démocraties doivent être stratégiquement vulnérables, nous devrions être vulnérables les unes envers les autres”, a déclaré Freeland dans un discours au groupe de réflexion politique de la Brookings Institution à Washington.

Dix jours plus tard, Champagne a transmis un message similaire à une table ronde pour les chefs d’entreprise à Washington, appelant à un “découplage” de la Chine.

Le Canada ne sera pas pris au dépourvu par les pulsions protectionnistes américaines, a déclaré la source principale.

“Il est naturel qu’avec le temps, les gens oublient que leurs voisins ont une tondeuse à gazon qu’ils peuvent emprunter. Nous disons que nous sommes là. Nous l’avons.”

