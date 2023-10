Inscrivez-vous au courrier électronique quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives aux États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Donald Trump s’en est une nouvelle fois pris samedi au juge lors de son procès pour fraude civile sur sa plateforme Truth Social.

Cela survient un jour après que le juge Arthur Engoron a statué depuis le banc que la fille aînée de l’ancien président, Ivanka Trump, devait témoigner dans le procès qui découle d’un procès à succès visant son père, ses frères adultes et l’empire commercial de Trump.

Après avoir entendu les arguments des avocats de M. Trump et du bureau du procureur général de New York, Letitia James, sur la requête le 27 octobre, le juge a rendu sa décision, estimant qu’elle exerce toujours ses activités et possède des biens dans l’État et qu’elle n’a pas réussi à le faire. montrer toute preuve contestant cela.

L’ancien président – ​​qui n’est pas obligé d’assister au procès, qui pourrait durer jusqu’au week-end précédant Noël – s’est assis avec ses avocats à la table de la défense pendant plusieurs jours d’audience.

À l’extérieur de la salle d’audience, il a dénoncé à plusieurs reprises l’affaire, le procureur général de New York, Letitia James, le juge et le greffier en chef qui siège à ses côtés – des commentaires qui ont entraîné un silence empêchant toutes les parties de s’exprimer sur le personnel du tribunal, ce que M. Trump a violé deux fois en une semaine.

Il a récidivé samedi avec un article sur Truth Social, dans lequel il a qualifié le juge de « juge déséquilibré et détestant Trump, qui m’a déclaré coupable avant même le début de ce procès de chasse aux sorcières, s’en fout du fait qu’il était renversé.”

“J’ai également gagné en appel sur le délai de prescription, mais il refuse d’accepter leur décision”, a-t-il poursuivi. «Je crois vraiment qu’il est FOU, mais certainement, au minimum, FOU de sa haine envers moi. Cette affaire n’aurait jamais dû commencer, mais elle doit maintenant être classée sans suite. Les états financiers étaient FAIBLES, PAS ÉLEVÉS, comportaient une clause de non-responsabilité à 100 %, les banques étaient entièrement payées, « à temps, dans les délais », sans même un défaut mineur, il n’y a eu AUCUNE VICTIME, SAUF MOI. N’importe quel autre juge du pays aurait rejeté cette affaire dès le premier jour. C’est un « cinglé » incontrôlable, qui m’a infligé une amende de 10 000 $ pour une ordonnance de bâillon ridicule afin que la publicité de la journée prenne le relais du fait que le raciste James et le témoin vedette du juge ont admis avoir MENTI AU CONGRÈS à la barre – AFFAIRE TERMINÉE ! »

Dans un dossier déposé au tribunal le 26 octobre, la procureure générale de New York, Letitia James, a fait valoir que Mme Trump « restait financièrement et professionnellement liée » à la Trump Organization et « pouvait être appelée comme une personne toujours sous leur contrôle ».

Mme Trump, qui a été exclue du procès plus tôt cette année, a récemment tenté d’annuler une assignation à comparaître pour son témoignage dans l’affaire, notant qu’elle n’était plus accusée et ne vivait plus dans l’État. Elle vivait autrefois à Trump Park Avenue.

Son adresse à la Trump Tower sur la Cinquième Avenue était « constamment utilisée par Mme Trump pour effectuer des transactions commerciales par l’intermédiaire de trois entités distinctes » sous ou partiellement sous son contrôle, selon le dossier de 12 pages.

Vendredi, lors d’une audience avant la reprise du procès devant la Cour suprême de New York, dans le Lower Manhattan, le juge a demandé à l’avocat de Mme Trump, Bennet Moskowitz, si elle avait soumis une déclaration sous serment sur ses liens prétendument rompus à New York. Il a proposé d’en soumettre un.

Mme Trump peut faire appel de la décision du juge ; elle ne sera pas tenue de témoigner avant le 1er novembre au moins pour laisser le temps à ses avocats.

Le procès, qui en est à sa quatrième semaine, fait suite à un procès de 250 millions de dollars intenté par Mme James, qui affirmait que M. Trump, ses fils adultes et ses principaux associés avaient frauduleusement gonflé sa richesse et ses actifs pendant une décennie afin d’obtenir des avantages financiers favorables pour soutenir son empire commercial.

Le juge Engoron a déjà déterminé qu’un procès n’était pas nécessaire pour prouver les allégations de fraude exposées sur plus de 200 pages dans la plainte de Mme James déposée l’année dernière.

Cette semaine, M. Trump a entendu le témoignage de son ancien avocat Michael Cohen, qui a déclaré qu’il avait été « chargé par M. Trump d’augmenter le total de l’actif sur la base d’un nombre qu’il a arbitrairement choisi » pour ses déclarations de situation financière, selon les documents au centre. du cas.

Cohen et l’ancien directeur financier de la Trump Organization, Allen Weisselberg, condamné, ont été chargés de « procéder à une ingénierie inverse des différentes classes d’actifs – d’augmenter ces actifs – afin d’atteindre le nombre que M. Trump nous avait confié », a déclaré Cohen.

Interrogé par l’avocat du bureau du procureur général quel était ce chiffre, Cohen a répondu : « Quel que soit le chiffre que M. Trump nous a dit. »

Mais après des heures de contre-interrogatoire combatif par les avocats de M. Trump, Cohen a reconnu que son ancien patron ne lui avait jamais demandé de « gonfler » les chiffres au centre de l’affaire. Il a déclaré que les ordres de M. Trump étaient implicites plutôt qu’explicites.

« Donald Trump parle comme un chef de la mafia », a témoigné Cohen. “Il vous dit ce qu’il veut sans vous le dire spécifiquement… C’est à cela que je faisais référence.”

M. Trump a profité de l’importante couverture médiatique au palais de justice de Center Street pour se présenter comme une victime de poursuites politiques, déclarations qu’il a amplifiées sur ses plateformes de médias sociaux et dans des messages de collecte de fonds adressés à ses partisans alors qu’il cherche à obtenir l’investiture républicaine à la présidence en 2024.

Le jugement sommaire partiel du juge Engoron a ordonné la dissolution des licences commerciales de M. Trump dans l’État, mais une décision de la cour d’appel a bloqué ces sanctions alors que le procès se poursuit et que les avocats de M. Trump lancent leur appel.