Trump lance un appel urgent aux électeurs américains alors que les sondages commencent à fermer

Les républicains ont déposé une plainte d’urgence pour prolonger les heures de scrutin dans un comté clé de l’Arizona en raison de problèmes techniques avec les machines à voter

L’ancien président américain Donald Trump a exhorté les électeurs à faire la queue dans les bureaux de vote pour s’assurer que leurs bulletins de vote sont déposés, à la suite d’informations selon lesquelles de nombreuses machines à voter ne fonctionnaient pas correctement en Arizona et d’allégations d’irrégularités dans d’autres endroits du pays.

Trump s’est adressé aux médias sociaux mardi avec un appel aux électeurs, suggérant que les démocrates cherchent à “retard” Les républicains votent avec “C’est vraiment injuste” tactique tout en déclarant que les résidents de l’Arizona en particulier doivent rester dans les bureaux de vote jusqu’à ce qu’ils soient certains que leurs votes ont été officiellement soumis.

« Ne quittez pas votre ligne, restez où vous êtes. Ils disent que les machines ne fonctionnent pas, ils disent qu’ils manquent de papier à différents endroits dans différents États. Il se passe beaucoup de mauvaises choses », Trump a déclaré dans un bref message vidéo, ajoutant « Je sais que tu ne veux pas être là tant qu’ils vont essayer de te forcer. Ils veulent vous retarder de voter, et vous ne pouvez pas les laisser vous retarder de voter.

TRUMP AUX ÉLECTEURS DE L’ARIZONA : “Ne quittez pas votre ligne. Restez où vous êtes. Ils disent que les machines ne fonctionnent pas. Ils disent qu’ils manquent de papier. […] C’est très, très injuste ce qui se passe.” pic.twitter.com/bevAzkBjHy – Breaking911 (@ Breaking911) 8 novembre 2022

L’ex-commandant en chef a poursuivi en affirmant que de nombreux électeurs avaient déjà quitté les bureaux de vote du comté de Maricopa en Arizona – le plus grand de l’État en termes de population – ajoutant que “c’est très, très injuste ce qui se passe” là, suggérant que les républicains étaient refoulés avant de pouvoir voter.

Maricopa est l’un des nombreux comtés des États-Unis à signaler des problèmes avec ses machines à voter, les responsables locaux notant qu’environ une machine à tabulation sur cinq dans 223 bureaux de vote du comté rejetait les bulletins de vote mardi soir. Ils ont conseillé aux électeurs de soumettre les bulletins de vote pour qu’ils soient comptés plus tard, incitant vraisemblablement le message urgent de Trump aux résidents.

Le comté de Mercer, New Jersey – qui abrite la capitale de l’État de Trenton – a également connu des pannes de système affectant toute la région mardi. Les responsables locaux ont donné peu de détails sur les problèmes techniques, disant seulement qu’il y avait un “Problème logiciel avec les machines à voter.”

Le comté de Luzerne en Pennsylvanie, quant à lui, a été contraint de prolonger ses heures de scrutin après que plusieurs circonscriptions aient manqué de papier nécessaire pour imprimer les bulletins de vote, provoquant des retards importants et incitant un juge local à ordonner que les bureaux de vote restent ouverts deux heures après leur heure de fermeture initiale.

Président du GOP de l’Arizona Kelli Ward a dit c’était “ridicule” que tant de bureaux de vote ont été touchés, et les républicains de l’État ont déposé une motion d’urgence pour prolonger les heures de vote à Maricopa jusqu’à 22 heures, heure locale. Les membres du GOP ont fait valoir que «Au moins 36% de tous les centres de vote du comté de Maricopa ont été affligés de dysfonctionnements généralisés et systémiques des dispositifs de tabulation des bulletins de vote et des imprimantes, ce qui a accablé les électeurs de retards excessifs et de longues files d’attente», et a demandé que la diffusion publique des résultats du scrutin anticipé soit repoussée à 23 heures.