Trump lance sa campagne 2024 avec une démonstration de soutien en Caroline du Sud

COLUMBIA, Caroline du Sud – Le deuxième étage de la maison d’État de Caroline du Sud est une étude dans de profondes contradictions historiques. Une plaque complète gravée de la résolution de l’État de se séparer de l’Union en 1860 fait face à un portrait de Mary McLeod Bethune. Une statue de John C. Calhoun se tient à quelques pas de l’endroit où Nikki Haley a annoncé que Tim Scott serait le premier sénateur noir depuis la reconstruction et où, des années plus tard, elle a finalement retiré le drapeau confédéré du terrain de la capitale de l’État.

C’est aussi l’endroit où Donald Trump a tenté de se présenter à la fois comme un titulaire et un insurgé tout en n’étant ni l’un ni l’autre.

Lors du premier événement public depuis qu’il a annoncé sa campagne présidentielle de 2024, l’ancien président a eu du mal à réaliser la synthèse des impulsions contestataires qui l’ont aidé à s’emparer de la présidence en 2016 ou l’air de contrôle total et d’inévitabilité qui l’a conduit à éviter tout sérieux défi principal en 2020 malgré des pertes colossales à mi-parcours – et la première de ce qui serait deux destitutions.

Présentant Trump, le représentant de premier mandat Russell Fry a déclaré: “Jamais auparavant dans l’histoire de la primaire de Caroline du Sud, un candidat à la présidentielle n’avait reçu autant de soutien aussi tôt dans la journée.”

Plus d’un an avant la primaire, Trump a dévoilé le soutien du gouverneur de l’État, du lieutenant-gouverneur, du sénateur principal et de trois de ses six membres républicains du Congrès. Ce serait une gamme étonnante de mentions pour un candidat insurgé. Lorsque Trump a été approuvé par le lieutenant de l’époque. Le gouverneur Henry McMaster en 2016, cela seul a fait la une des journaux nationaux. Mais Trump n’est plus un outsider politique : c’est un ancien président. S’il se rendait dans un État avant sa candidature à la réélection de 2020 où la moitié de la délégation du Congrès ne se présentait pas, il serait considéré comme faible.

La question est de savoir comment interpréter la force politique de l’ancien président en ce moment. Aucun ancien président vaincu n’a monté une offre de retour depuis Grover Cleveland, qui était controversé pour son soutien à des tarifs plus bas au lieu, par exemple, d’inspirer une attaque contre le Capitole américain dans le but de renverser une élection présidentielle. D’autres républicains, bien sûr, considèrent Trump comme vulnérable. Il a été souligné comment il est apparu dans un espace avec une telle signification politique pour des rivaux potentiels comme Nikki Haley ou Tim Scott et tandis que d’autres rivaux potentiels comme Ron DeSantis reniflent.

Joe Wilson, membre de longue date du Congrès républicain de l’État, a déclaré à Vox que Trump était “beaucoup plus fort” qu’il ne l’était en 2016 lorsqu’il a fait face à sa dernière élection primaire compétitive dans l’État de Palmetto. Wilson, qui soutenait Trump, pensait que l’ancien président avait “une vraie longueur d’avance” sur la base de son bilan à la Maison Blanche et a cité ce qu'”il a fait pour notre pays pour les emplois, pour le développement économique, pour la sécurité nationale, pour l’armée , aux tribunaux.

Le défi est de savoir si Trump peut retrouver la magie qui a contribué à propulser sa campagne présidentielle sans précédent de 2016 cette fois-ci. Son discours était un mélange familier de rhétorique belliqueuse d’un téléprompteur et d’une série de riffs trumpiens où il a informé les participants sur des sujets tels que le traitement des chiens par les talibans et le fait que lui, un promoteur immobilier millionnaire, n’est pas vraiment un cuisinier.

Il a également mis à nu les contradictions de sa campagne. Il a commencé par une dénonciation des «RINO» alors qu’il se tenait à côté du sénateur Lindsey Graham, un modéré comparatif du Parti républicain moderne – le genre d’atouts républicains dont il a besoin pour remporter à nouveau l’investiture. Graham a ensuite été chahuté par la foule parce qu’il n’acceptait pas les fausses affirmations de Trump concernant les élections de 2020. Trump a ensuite dénoncé les voitures électriques aux côtés de McMaster, qui a fait pression pour que l’industrie automobile de Caroline du Sud devienne un centre de fabrication de véhicules électriques.

Plus tôt dans la journée, Trump a pris la parole lors de la convention du GOP de l’État du New Hampshire. Là, l’ancien président a tenté de renforcer son engagement dans la course après ne pas avoir fait campagne publiquement pendant des mois, disant à la foule : “Je suis plus en colère maintenant et je suis plus engagé maintenant que je ne l’ai jamais été”, au cours d’un Trump remontoir du type que l’ancien président a souvent livré en 2016.

La question est de savoir à quel point il sera engagé au cours des près de deux années restantes dans la campagne 2024. L’ancien président n’est plus la personnalité de la télévision qui peut lancer librement des bombes sur tous les arrivants, des élus à Rosie O’Donnell, en fonction de ses humeurs et de la promesse que son expertise immobilière tant vantée peut résoudre tous les problèmes.

Mais il n’est pas non plus le président tout-puissant des États-Unis avec toutes les ressources que cela fournit. Trump est pris dans un terrain d’entente sans aucun instrument de mesure pour évaluer comment il va ou précédent pour le mettre en perspective. Au lieu de cela, il doit naviguer dans un labyrinthe de contradictions où il est difficile de dire exactement ce qu’est Trump ou comment il s’intègre – sauf, bien sûr, le fait que personne ne le confond avec Grover Cleveland.