Les avocats de Donald Trump ont envoyé une lettre de cessation et d’abstention aux cinéastes derrière « The Apprentice » dans le but de bloquer sa vente et sa sortie aux États-Unis. Il avertit l’équipe derrière le film de ne pas poursuivre d’accord de distribution, selon deux personnes qui ont lu la lettre. « The Apprentice », qui revient sur les premières années de Trump en tant que promoteur immobilier et sa relation avec Roy Cohn, a été présenté en avant-première au Festival de Cannes cette semaine.

« Le film est un portrait juste et équilibré de l’ancien président », ont déclaré les producteurs du film dans un communiqué concernant la lettre de cessation et d’abstention. « Nous voulons que tout le monde le voie et décide ensuite. »

Le film, produit de manière indépendante, met en vedette Sebastian Stan dans le rôle de Trump et Jeremy Strong dans le rôle de Cohn. Il présente un portrait accablant de l’ancien président comme un coureur de jupons éthiquement compromis qui raidit les entrepreneurs et conclut des accords avec la foule pour terminer ses bâtiments. Il comprend d’autres détails controversés, notamment une scène où Trump viole sa première femme, Ivana, et le représente en train d’abuser d’amphétamines pour perdre du poids, ainsi que de subir une liposuccion et une chirurgie plastique.

Le camp de Trump a répondu par une note cinglante, menaçant de poursuites judiciaires. « Ce ‘film’ est une pure diffamation malveillante, ne devrait pas voir le jour et ne mérite même pas une place dans la section des films directement sur DVD d’une poubelle à bonnes affaires dans un magasin de films discount qui sera bientôt fermé. , il appartient à un incendie de benne à ordures », a déclaré Steven Cheung, directeur des communications de la campagne Trump, dans un communiqué.

Lorsqu’elle a été contactée pour commenter la lettre, la campagne Trump a fait référence à sa déclaration antérieure sur le film.

« The Apprentice » a été réalisé par Ali Abbasi, le cinéaste irano-danois derrière « Holy Spider » et « Border », et présente un scénario de Gabriel Sherman, un journaliste qui a couvert l’administration Trump.

Lors d’une conférence de presse à Cannes pour « The Apprentice », Abbasi a répondu aux menaces juridiques de Trump. « Tout le monde parle de ses poursuites contre beaucoup de gens – mais ils ne parlent pas de son taux de réussite, vous savez? » il a dit. Il a également proposé de projeter le film à Trump, en disant : « Je ne pense pas nécessairement que ce soit un film qu’il n’aimerait pas. »