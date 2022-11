Trump lance la campagne présidentielle de 2024 dans le but de saisir l’élan précoce

WASHINGTON – L’ancien président Donald Trump a officiellement lancé une campagne présidentielle en 2024, dépôt de documents auprès de la Commission électorale fédérale Mardi soir au cours duquel il s’est déclaré candidat à la présidence et a mis en place un nouveau comité de campagne.

Trump devrait prononcer un discours plus tard dans la soirée dans son club privé de Floride, Mar-a-Lago.

En lançant sa campagne maintenant, juste une semaine après que les républicains ont perdu des courses clés à mi-mandat, Trump rejetait le conseil de conseillers actuels et anciens qui l’avait mis en garde contre le fait de se déclarer candidat à la présidence si peu de temps après une défaite de son parti.

Le dépôt de Trump auprès de la FEC a créé le Donald J. Trump pour le président 2024 et a officiellement lancé la primaire présidentielle républicaine de 2024, un concours où la dynamique a radicalement changé la semaine dernière.

Avant mardi dernier, Trump était le favori incontesté du concours de nomination de son parti, avec des sondages montrant le soutien de l’ancien président parmi les électeurs républicains avec une moyenne de plus de 20 points de pourcentage sur son rival le plus proche, le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis.

Mais c’était avant que DeSantis ne soit réélu avec une marge extraordinaire de 19 points, électrisant les républicains dans tout le pays et offrant au parti une lueur d’espoir un jour où les démocrates ont remporté la plupart des principales courses du Sénat et des gouverneurs.

Maintenant, certains des premiers sondages post-électoraux de YouGov montrent que DeSantis prendre les devants sur Trump.

Le gouverneur de Floride aurait rencontré des donateurs et commencé à monter sa propre campagne présidentielle pour défier Trump pour la nomination du GOP.

“Je viens seulement de commencer à me battre”, a promis DeSantis à ses partisans dans son discours de victoire à la réélection.

Maintenant que Trump est officiellement l’adversaire politique de Biden lors des élections de 2024, le procureur général Merrick Garland devra décider s’il convient de nommer un avocat spécial pour prendre en charge la gestion quotidienne des enquêtes Trump. Cela pourrait aider à créer encore plus de distance entre les personnes nommées par Biden comme Garland dans les échelons supérieurs du ministère de la Justice et toute décision potentielle sur l’opportunité d’accuser Trump d’un crime.

La nomination d’un conseil spécial a aurait été discuté déjà au sein du DOJ, mais aucune décision n’a été prise.

La Maison Blanche tient à éviter toute suggestion selon laquelle l’enquête et les poursuites potentielles contre le principal rival du président sont politiquement motivées, ou qu’elles sont conçues de quelque manière que ce soit pour nuire aux perspectives électorales de Trump en 2024.

Les enquêtes des États de New York et de Géorgie sur Trump se poursuivront probablement sans entrave, quel que soit le statut de candidat de Trump.

Si Trump remporte l’investiture républicaine, il affrontera probablement le président Joe Biden lors d’un match revanche du concours présidentiel de 2020. Biden n’a pas encore officiellement lancé sa campagne de réélection, mais les plans d’une campagne se seraient solidifiés ces dernières semaines.

La perspective d’une longue primaire entre Trump et DeSantis serait une excellente nouvelle pour les stratèges de la campagne démocrate, qui voient en DeSantis un redoutable challenger.

Biden aime aussi l’idée. Lorsqu’un journaliste lui a posé des questions le 9 novembre sur Trump et DeSantis, le président a déclaré: “Ce sera amusant de les voir s’affronter.”

Cependant, Trump est toujours le chef incontesté du parti républicain. Cette semaine, le Washington Post a rapporté que Trump prévoyait de constituer une équipe de campagne qui ressemble et ressemble plus à l’équipage squelettique d’assistants fidèles qui ont dirigé sa course réussie en 2016, et moins à l’opération massive dans laquelle s’est transformée sa candidature ratée à la réélection de 2020.

Trump entre dans la course avec plus de 60 millions de dollars en espèces détenus par sa direction PAC, Save America, et une prodigieuse opération de collecte de fonds qui aspire les dons de petits dollars à un rythme sans précédent.

Les règles de la Commission électorale fédérale interdisent à Trump d’utiliser l’argent du leadership PAC pour financer directement sa campagne présidentielle.