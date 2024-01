Trump lance des attaques de Truth Social contre E Jean Carroll alors qu’il est au tribunal

Inscrivez-vous au courrier électronique quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives aux États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Alors qu’il arrivait au palais de justice fédéral du Lower Manhattan, le compte Truth Social de Donald Trump a publié une avalanche de messages attaquant E. Jean Carroll, qui poursuit l’ancien président pour diffamation.

Un jury à New York déterminera quels dommages il doit à Mme Carroll, que M. Trump a diffamé en la traitant à plusieurs reprises de menteuse et en niant l’avoir agressée sexuellement.

Il s’agit du deuxième procès faisant suite à des poursuites en diffamation intentées par Mme Caroll, et un jury l’a déjà déclaré civilement responsable de ses agressions sexuelles dans les années 1990. Il continue d’affirmer qu’il ne l’a jamais rencontrée et s’est moqué et ridiculisé à plusieurs reprises à la suite de ce verdict.

Mme Carroll a reçu 5 millions de dollars dans ce procès. Un deuxième procès découle de ses remarques sur Mme Carroll alors qu’il était encore à la Maison Blanche, faites en réponse à ses allégations selon lesquelles il l’aurait violée des années plus tôt. Le juge chargé de l’affaire a rendu l’année dernière un jugement préliminaire le déclarant responsable de diffamation, laissant le procès pour déterminer combien il paierait.

Dans une série de messages sur Truth Social mardi, alors qu’il arrivait dans la salle d’audience et alors qu’il était assis avec ses avocats, sans son téléphone, M. Trump a répété de fausses affirmations qui sont au centre des affaires de diffamation portées contre lui, notamment son affirmation selon laquelle il n’a jamais rencontré Mme Carroll, et a qualifié l’affaire d’« injustice non américaine » et qu’il a été « accusé à tort ».

Il a qualifié l’affaire de « tentative d’EXTORTION » basée sur « des mensonges fabriqués et des manigances politiques ».

L’ancien président a lancé sans fondement ce procès – parmi une liste croissante de contestations judiciaires, notamment des accusations criminelles et des poursuites qui menacent son éligibilité aux élections de 2024 et sa capacité à faire des affaires dans l’État de New York – dans le cadre d’un complot de responsables démocrates. et le président Joe Biden pour le tenir à l’écart de la Maison Blanche.

Le juge de district américain Lewis Kaplan, qui supervise le procès, « devrait immédiatement mettre un terme à toute cette attaque d’ingérence électorale corrompue et tordue dirigée par Joe Biden contre moi », a écrit M. Trump.

Mme Carroll demande 10 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires et en dommages-intérêts punitifs qui seront déterminés par un jury.

Sa comparution dans la salle d’audience mardi est sa deuxième comparution en personne en une semaine, après avoir rejoint ses avocats et pris la parole depuis la table de la défense lors des remarques finales de son procès civil sur des allégations de fraude au sein de son empire Trump Organization. Il n’était pas obligé d’assister à l’une ou l’autre des audiences, mais il continue de prétendre à tort qu’il a été retiré de la campagne électorale pour y assister.

Dans des lettres adressées au juge la semaine dernière, les avocats de Mme Carroll ont averti que M. Trump souhaitait utiliser la procédure pour « semer le chaos » dans cette affaire, soulignant son comportement lors de son procès pour fraude.

Compte tenu de la portée étroite du procès, M. Trump ne peut pas témoigner qu’il n’a pas agressé sexuellement Mme Carroll ni affirmer qu’il ne la connaît pas, ni « faire référence à un large éventail d’autres questions préjudiciables, non pertinentes ou autrement inadmissibles qui ont figuré en bonne place dans le procès ». ses récentes déclarations publiques sur l’affaire », ont écrit les avocats de Mme Carroll.

“Si M. Trump comparaît à ce procès, que ce soit en tant que témoin ou autre, ses récentes déclarations et son comportement suggèrent fortement qu’il cherchera à semer le chaos”, ont écrit les avocats. « En effet, il pourrait bien percevoir un avantage à chercher à empoisonner cette procédure, où la seule question qui se pose au jury est de savoir combien il devra payer de plus en dommages-intérêts pour diffamation envers Mme Carroll. Cette Cour devrait préciser d’emblée qu’il est interdit à M. Trump de se livrer à de telles pitreries et qu’il en subira les conséquences.»

Un avocat représentant M. Trump dans cette affaire et lors de son procès pénal à New York pour falsification de dossiers commerciaux a annoncé qu’il se retirait de l’équipe juridique de l’ancien président un jour avant le début du procès en diffamation.

L’avocat de la défense de haut niveau, Joe Tacopina, a déposé lundi des documents judiciaires expliquant son retrait. Il n’a pas fourni de raison pour L’indépendant.