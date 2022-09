Trump laisse tomber un indice sur les plans de réélection – RT World News

L’ancien dirigeant américain a déclaré qu’il se déciderait bientôt sur une éventuelle candidature à la présidentielle de 2024

L’ancien président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu’il prendrait une décision quant à sa candidature à une réélection en 2024 “dans un futur très proche.”

S’adressant à la chaîne de télévision indienne NDTV, l’ex-président a affirmé que “tout le monde veut que je cours», laissant entendre qu’il est optimiste quant à ses chances de remporter à la fois l’investiture républicaine et une revanche potentielle avec l’actuel président, Joe Biden.

“Je suis en tête dans les sondages, et dans tous les sondages – sondages républicains et sondages démocrates. Je prendrai une décision dans un avenir très proche, je suppose. Et je pense que beaucoup de gens vont être très heureux.”

Des rapports antérieurs suggéraient que Trump pourrait lancer sa candidature à la présidence avant les élections de mi-mandat de novembre, même dès juillet, ce qui ne s'est pas produit. À l'époque, des sources ont déclaré au New York Post que «il y a des discussions sur un lancement anticipé» de la campagne, les bases étant posées.















Pendant ce temps, selon un sondage USA Today / Ipsos publié fin août, Trump reste populaire parmi les républicains, 59% des électeurs du GOP affirmant qu’il devrait être le candidat du parti pour 2024. L’enquête a également indiqué que seuls 44% des démocrates pensent que Biden devrait être réélu, avec 56% signalant qu’ils veulent un changement.

Le sondage montre que les républicains pour la plupart n’ont pas faibli dans leur soutien à Trump, malgré le récent raid controversé du FBI sur sa résidence de Mar-a-Lago, au cours duquel l’agence a confisqué plus de 100 documents classifiés de l’ancien chef et les procureurs ont laissé entendre que Trump a peut-être tenté d’entraver l’enquête.

Un sondage Yahoo News-YouGov publié mercredi suggère que Biden l’emporterait sur Trump dans un hypothétique match revanche présidentiel de 2024, le titulaire sortant menant avec une marge de 6%. Selon l’enquête, 48% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles voteraient pour Biden si les élections de 2024 avaient lieu aujourd’hui, tandis que 42% ont déclaré qu’elles soutiendraient Trump.