WASHINGTON – L’ancien secrétaire à la Défense Chuck Hagel a mis en garde contre « l’effusion de sang et les émeutes » après la dernière tentative du président Donald Trump de renverser les élections.

Hagel et le sénateur Jack Reed, le principal membre démocrate de la commission des services armés du Sénat, ont exprimé leur inquiétude lundi après la tentative de Trump de faire pression sur le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger pour qu’il annule la victoire du président élu Joe Biden là-bas. Hagel et Reed, DR.I., ont également déclaré que la possibilité que Trump tente d’impliquer l’armée pour conserver le pouvoir est particulièrement inquiétante.

Hagel, qui a été secrétaire à la défense du président Obama de 2013 à 2015, et les neuf autres anciens secrétaires à la défense en vie ont signé dimanche un éditorial publié par le Washington Post qui déclarait que le Pentagone n’avait aucun rôle dans la politique électorale. Il a appelé le secrétaire à la Défense par intérim Christopher Miller à aider la transition du Pentagone vers l’administration Biden et a exhorté Miller et d’autres à « s’abstenir de toute action politique qui compromettrait les résultats de l’élection ou entraverait le succès de la nouvelle équipe ».

Miller n’a fait aucun commentaire sur l’éditorial de ses prédécesseurs, selon le Pentagone.

La lettre extraordinaire, signée par les républicains et les démocrates, y compris les deux premiers secrétaires de la Défense de Trump, était nécessaire pour tenter d’éviter une calamité mercredi, lorsque le Congrès compte officiellement les votes du collège électoral, ou le 20 janvier, jour de l’inauguration, a déclaré Hagel.

« Le président Trump continue d’inciter les gens », a déclaré Hagel dans une interview. « Et c’est très dangereux parce que vous pourriez avoir un bain de sang. Le 6 janvier, certainement le 20 janvier quand il y a cette transition de pouvoir. Cela ne fonctionnera pas, bien sûr. C’est une mission futile. Mais cela pourrait conduire à de réels problèmes dans notre pays. effusion de sang et émeutes. «

Trump a exhorté ses partisans à manifester mercredi à Washington, DC.

Depuis les troubles civils qui ont suivi la mort l’été dernier de George Floyd, un homme noir décédé alors qu’il était épinglé par un policier blanc à Minneapolis, les responsables du Pentagone ont résisté au déploiement de troupes en service actif dans les rues américaines. L’ancien secrétaire à la Défense Mark Esper et l’actuel président des chefs d’état-major interarmées, le général de l’armée Mark Milley, se sont opposés à l’invocation de la loi sur l’insurrection, qui aurait permis à Trump de faire appel aux troupes de combat pour réprimer les manifestations nationales.

Milley a répété à plusieurs reprises que la Constitution ne prévoyait pas la participation de l’armée aux élections. Fin décembre, le secrétaire de l’armée Ryan McCarthy, nommé par Trump, et le général James McConville, chef d’état-major de l’armée, ont publié une déclaration confirmant la position de Milley.

Reed, dans une interview et sans parler de l’éditorial, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les dirigeants civils et en uniforme de l’armée respectent leurs obligations constitutionnelles et évitent d’être entraînés dans la politique par Trump.

« L’armée n’est pas une force politique qui peut être utilisée par un politicien à ses propres fins », a déclaré Reed. « Jusqu’à présent, le rempart du professionnalisme des officiers militaires a été le facteur salvateur. Mais c’est complètement imprudent et irresponsable de la part du président de faire cela. »

Reed a qualifié de « absurde » la déclaration de la loi martiale, qui aurait été exhortée par l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, le lieutenant général à la retraite Michael Flynn. Il a prédit que Trump ne trouverait pas d’officiers militaires disposés à exécuter des ordres inconstitutionnels.

« Ils ne feront pas ça », a déclaré Reed. « Je pense que l’autre facteur, cependant, aussi, est qu’ils seraient soutenus par un Congrès bipartisan. Et aussi, si nécessaire, les tribunaux. »

En signant l’éditorial, Hagel a déclaré qu’il considérait l’équilibre entre avertir le public du comportement de plus en plus «erratique» de Trump et le désir de ne pas semer la panique.

« C’est alarmant », a déclaré Hagel. «Je ne veux pas exagérer et faire en sorte que tout le monde se mette à dire: ‘Oh mon Dieu, nous ferions mieux d’aller à la quincaillerie et d’acheter une arme ici.’ Je ne veux pas non plus faire cela. Mais je pense que c’était suffisamment sérieux pour qu’il fallait l’écrire et le publier. «