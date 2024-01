Trump joue un rôle de premier plan dans le débat au Sénat de Californie alors que quatre candidats s’affrontent

Quatre candidats à un siège au Sénat américain en Californie se sont affrontés lundi lors de leur premier débat alors qu’ils se disputent un rare siège vacant laissé vacant par la défunte sénatrice démocrate Dianne Feinstein.

Et Donald Trump, le candidat républicain probable à l’élection présidentielle de 2024, qui serait presque assuré d’être battu lors des élections générales dans cet État solidement bleu, a joué un rôle de premier plan.

Les trois démocrates – les représentants américains Adam Schiff, Katie Porter et Barbara Lee – ont tous cherché à souligner leur opposition à l’ancien président et à coincer le seul républicain sur scène, l’ancien joueur de baseball Steve Garvey, pour avoir refusé de dire s’il soutiendrait Trump cette fois-ci. automne.

« Que faut-il voir de plus de ce qu’il a fait pour pouvoir dire que vous ne le soutiendrez pas ? lui a demandé Schiff après avoir déclaré qu’il “avait affronté” Trump lors de son premier mandat et l’avait qualifié de “dictateur” et de “la plus grave menace pour la démocratie de notre histoire”.

Garvey a répondu que « les deux fois, il était la meilleure personne pour le poste », faisant référence aux élections de 2016 et 2020. Mais il a refusé de dire s’il soutiendrait Trump ou le président Joe Biden cette année, provoquant les rires de la foule.

“Ce qu’ils disent est vrai : un esquive un jour, un esquive toujours”, a déclaré Porter, faisant référence au passé de Garvey en tant que joueur des Dodgers de Los Angeles. « Ce ne sont pas les ligues mineures. Pour qui voterez-vous ?

Porter a tenté de se forger une identité économico-populiste, se qualifiant de défenseure des consommateurs qui « s’est attaquée aux entreprises avides ». Elle s’est engagée à « tenir tête au pouvoir des entreprises » et à œuvrer pour « remédier aux inégalités de revenus et de richesse » si elle était élue.

Porter a déclaré que “les intérêts particuliers ont trop de pouvoir” et “nous, en tant que Californiens, nous n’en avons pas assez”, ajoutant qu’elle souhaite interdire les affectations de fonds – la pratique du Congrès consistant à insérer des mesures de dépenses au profit de bénéficiaires particuliers dans les factures – et la négociation d’actions pour membres du Congrès.

Les candidats ont participé au débat organisé par l’USC Dornsife Center, KTTV-TV et Politico à Los Angeles avant le 5 mars. “primaire de la jungle”, dans laquelle tous les candidats sont sur le même bulletin de vote non partisan et les deux premiers se qualifieront pour les élections générales.

Bien que Schiff soit très probablement le favori, selon diverses enquêtes récentes, il n’est pas clair si Garvey ou l’un des deux autres démocrates serait le deuxième candidat à se présenter.

Porter et Lee ont cherché à retirer les votes de Garvey, critiquant à plusieurs reprises ses équivoques sur des questions controversées et le décrivant comme étant trop conservateur pour la Californie.

“L’avortement est une question de liberté. Et aucun gouvernement qui défend la liberté et la justice pour tous ne devrait empêcher les gens de décider eux-mêmes si et quand ils veulent avoir un enfant”, a déclaré Porter. “M. Garvey doit donc être clair sur sa position sur ce sujet – et, en fait, sur toutes les autres questions.”

Lee a défendu son opposition à la fin de l’obstruction systématique au Sénat pour codifier le droit à l’avortement. Lorsqu’on lui a demandé si cela permettrait aux Républicains d’interdire plus facilement l’avortement à l’échelle nationale, elle a répondu : “Nous devons nous battre politiquement pour garantir que cela n’arrive pas”. Elle a appelé à mettre fin à l’Amendement Hyde, qui interdit d’utiliser l’argent des contribuables pour l’avortement.

Garvey a cherché à franchir la frontière entre faire appel aux conservateurs sans se rendre inacceptable dans l’État libéral. Interrogé à deux reprises, il a eu du mal à préciser les points sur lesquels il n’était pas d’accord avec son parti. Il a déclaré qu’il s’opposait à ce qu’un « parti unique » contrôle la Californie, se qualifiant de « conservateur modéré ». Il a ajouté : « Je fais preuve de bon sens, je suis compatissant. Je recherche un consensus. Et je pense que nous devons y revenir en Californie.

“Je ne voterai pas pour une interdiction fédérale de l’avortement”, a-t-il déclaré. “Soyons clairs maintenant.”

À un autre moment du débat, lorsqu’on leur a demandé d’évaluer l’économie sur une échelle de 1 à 10, Schiff lui a donné un 7. Lee lui a donné un 6, Porter un 5 et Garvey a répondu que c’était un « 5 au maximum ». .»

Le débat a également révélé une division au sein des démocrates, Porter soulignant son opposition aux affectations, tandis que Schiff et Lee défendaient cette pratique.

Les candidats se sont affrontés sur l’une des questions les plus controversées de la course : comment gérer la guerre entre Israël et le Hamas.

Alors que Lee a appelé à un cessez-le-feu à Gaza, Schiff a défendu son opposition.

“Mon cœur se brise pour tous les Palestiniens qui ont perdu des vies. Il n’est pas, à mon avis, incompatible avec la nature humaine de pleurer la perte de vies humaines, qu’il s’agisse de Palestiniens innocents ou d’Israéliens innocents. Je soutiens une solution à deux États”, a déclaré Schiff. . “Nous devons revenir à une solution à deux Etats. Israël doit se défendre. Nous ne pouvons pas laisser le Hamas gouverner Gaza.”

Porter s’est dite favorable à « un cessez-le-feu permanent » pour garantir « une paix bilatérale durable » en Israël et dans les territoires palestiniens une fois que certaines conditions seront remplies, mais a ajouté : « « Cessez-le-feu » n’est pas un mot magique. Vous ne pouvez pas dites-le et faites-le ainsi.

Garvey n’était pas d’accord avec les démocrates, estimant qu’il était “naïf de penser qu’une solution à deux États puisse se produire”.