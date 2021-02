Trump joue au golf alors qu’il se prépare pour son discours à CPAC et Manhattan DA passe au peigne fin ses déclarations de revenus

Donald Trump jouait au golf jeudi sur son parcours en Floride alors qu’il se prépare pour son retour dans la mêlée politique avec un discours très attendu à CPAC dimanche.

Alors qu’il passait aux verts, à New York, les procureurs commençaient à parcourir des millions de pages de déclarations de revenus de Trump.

Danny Frost, porte-parole du procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance Jr, a confirmé jeudi que les déclarations de revenus avaient été reçues.

Lundi, la Cour suprême a décidé que le cabinet comptable de Trump remettait les documents, que Vance espérait obtenir depuis un an et demi.

L’ancien président a passé une grande partie de son temps depuis son départ de Washington le 20 janvier sur les fairways.

Donald Trump a été vu jeudi en train de jouer au golf sur son parcours de West Palm Beach, devant CPAC

Trump, qui a joué plus de 300 parties de golf en tant que président, a passé une grande partie de son temps depuis son départ de DC sur les greens

Trump a joué jeudi avec un ami vêtu d’une casquette de baseball blanche. Dimanche, Trump reviendra dans la mêlée politique

Après avoir disputé 300 tours au cours de son seul mandat en tant que président – son prédécesseur Barack Obama a joué 333 tours en huit ans – Trump a été fréquent sur le parcours de Floride après sa démission.

Jeudi, il a été aperçu avec un garde du corps des services secrets et un partenaire de golf anonyme.

Le drapeau à son domicile, Mar-a-Lago, volait à moitié du personnel jeudi à la mémoire de Rush Limbaugh, un résident de Floride décédé le 17 février.

L’ancien président a eu une réunion jeudi après-midi, a rapporté Politico, au cours de laquelle il a annoncé qu’il souhaitait que Corey Lewandowski dirige son Super PAC encore inconnu.

Trump a rassemblé ses principaux lieutenants politiques, dont Donald Trump Jr., l’ancien directeur de campagne Bill Stepien, l’ancien directeur de campagne adjoint Justin Clark, l’ancien directeur de campagne Brad Parscale, l’ancien directeur des médias sociaux de la Maison Blanche Dan Scavino et le conseiller principal Jason Miller. Alex Cannon, un avocat qui a conseillé l’équipe Trump sur les plans post-Maison Blanche, était également présent, a rapporté le site.

Miller a déclaré que l’ancien président annoncerait plus de détails sur son opération politique «dans les semaines à venir».

« Les partisans et les candidats de MAGA soutenant le programme America First du président Trump vont être impressionnés par l’opération politique en cours de construction ici », a déclaré Miller. « Nous nous attendons à des annonces officielles de l’équipe complète dans les semaines à venir, qui comprendront des agents très talentueux qui n’ont pas encore été nommés. »

Et sur la route à Orlando, la Conférence annuelle d’action politique conservatrice, connue sous le nom de CPAC, commençait.

L’ancien président fera la une de l’événement avec un discours liminaire dimanche après-midi.

Jeudi, le drapeau de Mar-a-Lago flottait à demi-bâton à la mémoire du résident local Rush Limbaugh, décédé le 17 février.

Trump portait jeudi sa casquette de baseball Make America Great Again sur les verts

Le thème de cette année étant « L’Amérique non annulée », Trump – qui a été retiré des réseaux sociaux après les émeutes du 6 janvier – prononcera son discours de retour.

Il devrait faire des distinctions avec le président Joe Biden, en particulier en matière d’immigration.

Biden a fait l’objet de vives critiques ces derniers jours pour sa décision de rouvrir les abris pour enfants migrants, les critiques soulignant que Trump était excorié pour avoir gardé de jeunes migrants dans des cages dans les mêmes centres.

Trump accusera probablement Biden d’encourager une ruée vers la frontière avec ce que la Maison Blanche présente comme une politique d’immigration plus humaine.

Il devrait également parler de l’avenir du Parti républicain.

Axios a déclaré qu’il espérait se présenter comme le « candidat présumé 2024 ».

La liste des orateurs annoncée jusqu’à présent suggère certainement que Trump est en train de gagner la guerre pour le cœur du parti.

Donald Trump Jr et sa petite amie, Kimberly Guilfoyle, s’adresseront au rassemblement, tout comme les alliés de Trump, dont Ted Cruz, Josh Hawley, Mike Pompeo et Rick Scott.

Donald Trump Jr, 43 ans, s’adressera à CPAC, présenté par sa petite amie Kimberly Guilfoyle

Donald Trump est photographié avec son fils. La paire occupe le devant de la scène lors du rassemblement d’Orlando

Mitch McConnell, le chef du Parti républicain, qui a accusé Trump de « manquement honteux à son devoir » après l’insurrection du 6 janvier, n’a pas été invité, ni le sénateur Mitt Romney et la représentante Liz Cheney – qui ont tous deux voté pour le destituer. .

Cheney a déclaré mercredi: « Je ne pense pas qu’il devrait jouer un rôle dans l’avenir du parti ou du pays ».

McConnell, cependant, a déclaré jeudi soir qu’il soutiendrait « absolument » Trump dans la course à la présidentielle de 2024 s’il était le candidat du Parti républicain.

Trump a qualifié McConnell plus tôt ce mois-ci de « piratage politique austère, maussade et sans sourire ».

Bret Baier de Fox News Channel a demandé à McConnell s’il pensait que Trump remporterait l’investiture du parti dans trois ans.

«Il n’y a pas de titulaire», a déclaré McConnell. «Cela devrait être une course ouverte et amusante à couvrir pour vous tous.

Mike Pence, que Trump a accusé de lui avoir échoué en refusant de renverser l’élection, a décliné une invitation à prendre la parole.

Nikki Haley, ancienne ambassadrice de Trump à l’ONU, a également été invitée et a refusé, invoquant un conflit d’horaire. Elle s’est prononcée contre Trump dans un long article sur Politico au début du mois, puis a tenté de faire amende honorable en se rendant à Mar-a-Lago, mais Trump a refusé de la voir.

Trump, en plus de définir la liste des orateurs invités, a également donné le ton au débat.

Vendredi matin, des panélistes, dont le représentant Mo Brooks de l’Alabama, qui a soutenu avec enthousiasme les allégations de fraude électorale de Trump, animeront un panel sur « Protéger les élections: pourquoi les juges et les médias ont refusé d’examiner les preuves ».

Dimanche matin, avant le discours de Trump, les orateurs discuteront de ce qu’ils appellent les « États en faillite » de Pennsylvanie, de Géorgie et du Nevada – des États gagnés par Biden, où Trump n’a pas réussi à faire annuler le résultat.

L’anticipation du discours est survenue alors que l’équipe de Vance à Manhattan commençait à examiner les dossiers fiscaux de Trump, avant une enquête criminelle du grand jury sur ses transactions commerciales.

Vance se penche sur les affaires financières et les impôts de l’organisation Trump depuis des années

Les documents sont protégés par les règles du secret du grand jury et ne devraient pas être rendus publics.

Vance, un démocrate, mène une enquête de grande envergure qui comprend un examen de la question de savoir si Trump ou ses entreprises ont menti sur la valeur des actifs pour obtenir des conditions de prêt avantageuses et des avantages fiscaux.

Le procureur de district examine également les paiements sous silence versés aux femmes au nom de Trump.

Le bureau de Vance a émis une assignation à comparaître au cabinet comptable de Trump, Mazars USA, en août 2019, demandant huit ans de ses déclarations de revenus et documents connexes.

Les avocats de Trump sont immédiatement allés au tribunal pour bloquer son application, arguant d’abord qu’il était à l’abri d’une enquête pendant qu’il était président.

Lorsque la Cour suprême a rejeté cet argument 7-2 en juillet dernier, les avocats de Trump sont retournés devant un tribunal inférieur et ont fait valoir que l’assignation avait été émise de mauvaise foi, trop large, aurait pu être motivée par des raisons politiques et constituer du harcèlement.

Une cour d’appel a rejeté cet argument et la Cour suprême a refusé lundi d’intervenir.

Dans une déclaration de trois mots après la décision de la Cour suprême lundi, Vance a seulement déclaré: « Le travail continue. »

Trump a qualifié l’enquête de Vance de « expédition de pêche » et de « poursuite de la chasse aux sorcières – la plus grande chasse aux sorcières de l’histoire ».

L’assignation de Vance a demandé à Mazars USA non seulement les versions finales des déclarations de revenus de Trump, mais également les versions préliminaires de ces déclarations et « tous les états de la situation financière, les états annuels, les rapports financiers périodiques et les rapports des auditeurs indépendants » détenus par la société. .

Mazars ne s’est pas opposé à l’assignation et, dans une déclaration à l’époque, a déclaré qu’il « respecterait la procédure légale et se conformerait pleinement à ses obligations légales ».

L’assignation de Mazars visait également des accords d’engagement définissant le rôle des comptables dans la création des déclarations fiscales et des états financiers; documents sources fournissant aux comptables des données financières brutes; et les documents de travail et les communications entre le cabinet et les représentants de Trump.

Celles-ci comprendraient des communications montrant comment les données brutes ont été analysées et traitées lors de la préparation des dossiers.

Le New York Times a obtenu séparément des années de données fiscales de Trump et a publié des articles l’année dernière détaillant certaines de ses finances, notamment le fait qu’il n’avait payé que 750 $ d’impôt fédéral sur le revenu en 2017 et aucun impôt sur le revenu pendant 11 ans sur 18 en raison de pertes importantes.