Trump jouant Hallelujah dans un hôtel de ville devenu concert est un « blasphème » : Rufus Wainwright

L’ancien président américain Donald Trump a joué la reprise de Rufus Wainwright de Alléluia lundi, lors d’un concert improvisé à la mairie, que le musicien a depuis qualifié de « le comble du blasphème ».

Dans un déclaration publiée sur X mardiWainwright a écrit qu’il n’avait « en aucun cas » toléré l’utilisation par Trump du discours de Leonard Cohen. Alléluiaqu’il a décrit comme « un hymne dédié à la paix, à l’amour et à l’acceptation de la vérité ».

« Voir Trump et ses partisans communier avec cette musique hier soir était le comble du blasphème », a écrit Wainwright.

La chanson « Hallelujah » de Leonard Cohen est devenue un hymne dédié à la paix, à l’amour et à l’acceptation de la vérité. J’ai été extrêmement honoré au fil des années d’être associé à cette ode à la tolérance. Voir Trump et ses partisans communier avec cette musique hier soir a été le… pic.twitter.com/Qcf4Cbjqgy —@rufuswainwright

Sa déclaration ajoute que la société d’édition de la succession de Leonard Cohen a envoyé à Trump une ordonnance de cessation et d’abstention.

Cela survient après qu’une mairie dans la banlieue de Philadelphie ait été interrompue lundi par deux urgences médicales différentes et transformée en un concert impromptu. Trump, le candidat républicain à la présidentielle, a finalement choisi de cesser de répondre aux questions et de se lancer dans une playlist comprenant The Village People, Sinead O’Connor, Elvis et Wainwright.

Pendant près de 40 minutes entières.

« Ne posons plus de questions. Écoutons simplement de la musique. Faisons-en une musique. Qui diable veut entendre des questions, n’est-ce pas ? » » a déclaré Trump.

« Personne ne part. Que se passe-t-il ? Personne ne part. Continuez », a-t-il déclaré plus tard.

Noem danse sur la chanson YMCA Monday. (Alex Brandon/Associated Press)

Il est monté sur scène au son d’une liste de lecture éclectique de chansons comprenant celle d’O’Connor. Rien n’est comparable à 2 U, La couverture de Rufus Wainwright de Alléluia, Guns N’Roses Pluie de novembre, et bien sur, les gens du village YMCA.

Karoline Leavitt, attachée de presse nationale de Trump, a publié sur le site de réseau social X une photo de Trump depuis le côté de la scène. « DJ ATOUT! » elle a écrit.

Mais tandis que Leavitt et d’autres partisans de Trump ont loué son « énergie » lors du « total lovefest » et ont déclaré qu’il donnait « de l’espoir » au public, les critiques ont qualifié le concert impromptu de « bizarre« , » maladroit » et a remis en question l’acuité mentale de Trump.

Sur X, Le compte rendu officiel de la campagne de la vice-présidente américaine Kamala Harris a écrit : « Trump semble perdu, confus et figé sur scène alors que plusieurs chansons sont jouées pendant plus de 30 minutes et que la foule quitte la salle très tôt. »

« J’espère qu’il va bien », a écrit plus tard le candidat démocrate Harris après partager la publication.

REGARDER | On a demandé à Trump s’il avait parlé à Poutine : « Je ne fais aucun commentaire là-dessus »: Trump a demandé s’il avait parlé à Poutine après avoir quitté ses fonctions John Micklethwait, rédacteur en chef de Bloomberg News, a demandé à l’ancien président américain Donald Trump s’il avait parlé au président russe Vladimir Poutine depuis qu’il a quitté ses fonctions. « Si je l’ai fait, c’est une chose intelligente », a déclaré le candidat républicain.

« De la bonne musique »

À la mairie, Trump a interrompu sa séance de questions-réponses après environ 30 minutes pendant qu’un médecin présent dans la salle s’occupait de la première personne ayant un problème médical. C’est alors qu’il a demandé Ave Maria. Une version instrumentale a suivi.

Après qu’une deuxième urgence ait interrompu quelques minutes plus tard la discussion modérée par la gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, Trump a déclaré qu’il parlait en fait de la version de la chanson du chanteur d’opéra italien Luciano Pavarotti. Il a ensuite été joué.

« Ces deux personnes qui sont tombées sont des patriotes », a déclaré Trump. « Nous les aimons. Et grâce à eux, nous avons fini avec de la bonne musique, n’est-ce pas ? »

Trump a suggéré qu’ils pourraient terminer la soirée en écoutant quelques sélections musicales plutôt que de l’entendre répondre à d’autres questions. Il a appelé à YMCA et cela a retenti dans les haut-parleurs, le signal habituel indiquant que Trump a fini de parler et est prêt à partir. Mais il est resté sur scène.

Trump fait des gestes lors d’une mairie de campagne au Greater Philadelphia Expo Center & Fairgrounds lundi. (Alex Brandon/Associated Press)

D’autres musiques ont été diffusées – et pendant environ 40 minutes, cela ne s’est pas arrêté. Beaucoup de ses partisans se sont dirigés vers les sorties, mais certains sont restés jusqu’à la fin.

« Ce que Trump a fait hier soir n’est pas explicable et ce n’est pas rien », Le sénateur démocrate Brian Schatz a publié le X mardi matin.

« Cela montre qu’il est de plus en plus détaché de la réalité. Tout le monde sait que si Biden ou Harris le faisaient, ce serait un chaos médiatique. Il ne va pas bien et vous ne pouvez plus l’ignorer. »

Ce que Trump a fait hier soir n’est pas explicable et n’est pas minime. Cela montre qu’il est de plus en plus détaché de la réalité. Tout le monde sait que si Biden ou Harris faisaient cela, ce serait un chaos médiatique. Il ne va pas bien et vous ne pouvez plus l’ignorer. —@brianschatz

Comme le New York Times le souligne, Trump est connu pour ses « détours d’improvisation ». Et à Mar-a-Lago, sa résidence à Palm Beach, en Floride, Trump « est connu pour avoir sorti un iPad connecté au système de haut-parleurs là-bas et jouer au DJ pour ses invités« , a rapporté le Times.

Depuis les élections de 2020, plusieurs artistes se sont opposés à l’utilisation de leur musique lors des rassemblements Trump, notamment Céline Dion, Bruce Springsteen, Rihanna, Phil Collins, Pharrell, John Fogerty, Neil Young, Eddy Grant, Panic ! à la discothèque et REM