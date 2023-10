Trump, Jordan et Scalise dans le mix

Le représentant Steve Scalise (R-LA) et le représentant Jim Jordan (R-OH) s’adressent aux journalistes lors d’une pause dans le témoignage du lieutenant-colonel Alexander Vindman, directeur des affaires européennes au Conseil de sécurité nationale, dans le cadre des États-Unis. Enquête de destitution de la Chambre des représentants contre le président américain Trump menée par les commissions du renseignement, des affaires étrangères et de la surveillance et de la réforme de la Chambre au Capitole à Washington, le 29 octobre 2019.

Erin Scott | Reuters