Trump jette son dévolu sur l’Iowa avec des visites samedi alors qu’il tente de consolider son soutien dans l’État

DES MOINES, Iowa (AP) — Donald Trump poursuit sa campagne d’automne dans l’Iowa samedi avec des événements de campagne présidentielle prévus dans deux des plus grandes villes de l’État du premier caucus.

Les arrêts attendus de Trump dans l’après-midi à Waterloo et à Cedar Rapids seront ses troisième et quatrième en un peu plus de deux semaines, dans le cadre d’un calendrier de campagne accéléré comme le concours d’ouverture du scrutin. Nomination républicaine 2024 approches.

Trump devait apparaître à Waterloo au plus tard dans le cadre d’une récente série de rassemblements d’organisation qui ont attiré plus de 1 000 personnes – plus de 2 000 dans certains cas – et qui visent à encourager les participants à s’engager à le soutenir dans le caucusqui sont prévus pour le 15 janvier.

Les conseillers de campagne ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que Trump remporte les caucus, qui sont des réunions organisées par le parti au niveau des circonscriptions où les membres du parti enregistrent également les premiers votes de la campagne républicaine de 2024.

Le gouverneur de Floride. Ron DeSantis ‘ équipe annoncé la semaine dernière, il a transféré environ 20 de ses collaborateurs de campagne nationaux basés en Floride vers l’Iowa, mettant l’accent sur les efforts visant à battre Trump là-bas. Nikki Haley, ancienne ambassadrice de l’ONU et gouverneure de Caroline du Sud qui a attiré une attention accrue en raison de ses performances remarquables dans les débats, commence à constituer son équipe dans l’Iowa.

« J’ai l’impression qu’il reste beaucoup de temps », a déclaré le stratège David Kochel, haut responsable de l’Iowa et conseiller national des précédents candidats républicains à la présidentielle. « Et l’Iowa va nous dire quelque chose de vraiment significatif et Trump ne devrait pas le prendre pour acquis. »

Après que la campagne peu organisée de Trump dans l’Iowa lui ait permis de terminer deuxième dans l’Iowa en 2016, son équipe affirme qu’elle mène désormais une campagne plus disciplinée et axée sur les données dans l’État. Lors de ses rassemblements, les gens sont dirigés vers un numéro de SMS qui suit leur intérêt à soutenir le candidat, ainsi qu’à le représenter aux caucus et à se porter volontaires pour la campagne.

Trump avait prévu d’organiser un événement d’organisation du coup d’envoi à Des Moines en mai, où les conseillers attendaient une foule d’environ 5 000 personnes, mais cette apparition a été annulée à la dernière minute en raison de la menace de conditions météorologiques extrêmes.

Après des arrêts à la fin de l’été à la foire de l’État de l’Iowa à Des Moines et au match de football entre l’État de l’Iowa et l’Iowa à Ames, Trump a attiré de grandes foules dans les zones rurales de l’est de l’Iowa ainsi qu’à Dubuque le mois dernier et à Ottumwa dimanche dernier. Ce sont des domaines qu’il a remportés lors des caucus de 2016 et qu’il a portés en tant que candidat du GOP en 2016 et 2020.

Trump devrait retourner dans l’Iowa le 16 octobre.