Donald Trump n’est qu’à quelques jours d’aller à la «poubelle de l’histoire», a déclaré le président iranien Hassan Rohani, réitérant la détermination de Téhéran à venger la mort du général Qassem Soleimani assassiné par les États-Unis.

S’exprimant lors d’une réunion du cabinet mercredi, Rohani a sévèrement critiqué son homologue américain, se concentrant sur l’assassinat du général Qassem Soleimani, ordonné personnellement par Trump au début de 2020.

L’assassinat s’est grandement retourné contre Trump, causant non seulement de graves dommages à la position américaine au Moyen-Orient, mais devenant finalement un facteur de sa chute politique, a fait valoir Rohani.

«Le but de l’ennemi était de briser la résistance dans la région avec le martyre du martyr Soleimani, mais c’était l’inverse et l’esprit de résistance dans la région renforcé». a déclaré le président, ajoutant que la fin imminente du mandat de Trump était susceptible d’apporter plus de stabilité à la région, ainsi qu’au monde entier.

Le dirigeant iranien ne s’est pas retenu en critiquant Trump, le qualifiant de « criminel » dont la vie était sur le point de « fin », faisant apparemment référence, cependant, plus à la carrière politique du président américain qu’à son existence physique.

L’un des effets de cet acte stupide et honteux a été que le Trumpisme a pris fin et que dans quelques jours, la vie de ce criminel prendra fin, et il ira à la poubelle de l’histoire, et nous en sommes très heureux et nous croyons que le la période après Trump sera une meilleure condition pour la stabilité régionale et mondiale.

Le général Soleimani, commandant de la force Qods au sein du Corps d’élite des gardiens de la révolution islamique (CGRI), a été tué le 3 janvier à l’extérieur de l’aéroport international de Bagdad par une frappe de drone américain alors qu’il voyageait dans une voiture aux côtés de hauts responsables militaires irakiens, notamment Le chef paramilitaire irakien Abu Mahdi al-Muhandis. L’assassinat a été largement applaudi par Trump, qui a qualifié Soleimani de « monstre » serait responsable de la mort de centaines d’Américains.

Le meurtre a provoqué une réaction furieuse de Téhéran, qui est allée jusqu’à lancer des frappes de missiles sur plusieurs installations militaires à travers l’Irak, qui abritaient des troupes de la coalition dirigée par les États-Unis. Alors que les autorités américaines, y compris Trump, se sont efforcées de minimiser l’impact des attaques, les rejetant comme une démonstration de force de vanité, il est apparu plus tard que des dizaines de soldats ont reçu «Lésions cérébrales traumatiques» pendant les grèves.

L’assassinat, cependant, a non seulement provoqué la colère de l’Iran, mais a été largement perçu comme une insulte et une violation des obligations alliées en Irak. Le meurtre a incité le parlement irakien à faire preuve d’une rare unité et à adopter une résolution non contraignante appelant au retrait complet de toutes les troupes étrangères du pays – principalement celles des États-Unis et de leurs alliés de la coalition.

Le meurtre de Soleimani a également déclenché une chaîne d’attaques contre des installations américaines à travers l’Irak, militaires et diplomatiques. Les bombardements répétés des installations ont incité Washington à abandonner plusieurs bases militaires, en rendant le contrôle total de celles-ci au gouvernement irakien. La menace constante d’attaques a également incité Washington à installer des défenses supplémentaires dans son ambassade déjà fortement fortifiée dans la zone verte de Bagdad.

Les défenses ont été testées plus tôt ce mois-ci, lorsque l’ambassade a subi un nouveau barrage de roquettes. Plusieurs vidéos de la scène ont montré des armes à feu rapides engageant les cibles entrantes.

