Trump invoque le cinquième amendement, attaquant le système juridique alors que les problèmes s’accumulent

La perquisition a été un rappel embarrassant des multiples enquêtes tourbillonnant autour de l’ancien président concernant sa conduite au cours des dernières semaines de sa présidence. Outre l’enquête qui a déclenché la perquisition du FBI, les procureurs fédéraux interrogent des témoins sur son implication dans les efforts pour renverser sa défaite électorale ; un comité restreint de la Chambre a tenu une série d’audiences le liant plus étroitement à l’attaque du 6 janvier contre le Capitole ; et un procureur de district en Géorgie enquête sur une éventuelle ingérence électorale de la part de M. Trump et de ses alliés.

Les enquêtes Trump Carte 1 sur 7 Les enquêtes Trump De nombreuses demandes de renseignements. Depuis que Donald J. Trump a quitté ses fonctions, l’ancien président a fait l’objet de plusieurs enquêtes civiles et pénales différentes à travers le pays sur ses relations commerciales et ses activités politiques. Voici un aperçu de quelques cas notables : Les enquêtes Trump Enquêtes du 6 janvier. Dans une série d’audiences publiques, le comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier a présenté un récit puissant des efforts de M. Trump pour annuler les élections de 2020. Cette preuve pourrait permettre aux procureurs fédéraux, qui mènent une enquête criminelle parallèle, d’inculper M. Trump. Les enquêtes Trump Cas d’ingérence électorale en Géorgie. M. Trump lui-même fait l’objet d’un examen minutieux en Géorgie, où le procureur de district du comté de Fulton a enquêté pour savoir si lui et d’autres ont interféré criminellement avec les élections de 2020 dans l’État. Cette affaire pourrait constituer le péril juridique le plus immédiat pour l’ancien président et ses associés.

Mme James mène une enquête civile et elle ne peut pas porter plainte contre l’ancien président. Mais le bureau du procureur du district de Manhattan a mené une enquête criminelle parallèle pour déterminer si M. Trump avait frauduleusement gonflé les évaluations de ses propriétés.

Cette enquête criminelle a pris en compte la décision de M. Trump de ne pas répondre aux questions, a déclaré une personne connaissant sa pensée.

Tout faux pas aurait pu donner un nouveau souffle à cette enquête, qui a perdu de son élan plus tôt cette année, et le procureur de district, Alvin L. Bragg, avait déclaré qu’il surveillerait de près l’entretien.

Il y avait d’autres raisons impérieuses pour que M. Trump se taise. Si le procureur général avait constaté que l’une des réponses de M. Trump contredisait les preuves de son enquête, l’incohérence aurait pu déclencher une enquête distincte sur le parjure.

Mais sa décision pourrait avoir un impact significatif sur tout procès si l’enquête de Mme James débouche sur une poursuite. Les jurés en matière civile peuvent dans de nombreux cas tirer une conclusion négative lorsqu’un accusé invoque son privilège du cinquième amendement, contrairement aux affaires pénales, où l’exercice du droit de ne pas s’incriminer ne peut être retenu contre l’accusé.