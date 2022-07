Trump intervient dans le débat sur le genre

Les conservateurs américains considèrent les gens comme des hommes ou des femmes et s’opposent à “l’idéologie du genre de gauche”, a déclaré l’ancien président

Il n’y a que deux sexes, et la propagation de “réveillé” L’idéologie dans les écoles et l’armée doit être combattue, a déclaré samedi l’ancien président américain Donald Trump dans un discours de deux heures au Student Action Summit à Tampa, en Floride.

Trump a poursuivi en affirmant que les conservateurs américains croient en Dieu, à la “fierté américaine” et à d’autres valeurs traditionnelles, contrairement à “les forces que nous combattons.”

Ils croient en l’idéologie du genre de gauche et en la théorie critique toxique de la race. Nous croyons en deux genres. Il y a des hommes et il y a des femmes. Deux genres.

L’ancien président a également fait allusion à son intention de briguer un autre mandat à la Maison Blanche, affirmant qu’il avait remporté la course avant et “maintenant, nous devrons peut-être recommencer.”

Lire la suite Trump dénonce l’aide américaine à l’Ukraine

Il a également critiqué le président Joe Biden, affirmant que sa montre aux États-Unis « est passé du plus fort qu’il ait jamais été… au peut-être le plus faible, surtout si l’on tient compte de la reconnaissance et du respect du monde entier. Nous ne sommes plus respectés par personne.

Trump a critiqué à plusieurs reprises les opinions de gauche sur le genre dans le passé et a qualifié la loi sur la discrimination sexuelle de Biden de “fou” mouvement qui a endommagé le sport féminin avec “les hommes sont autorisés à concourir.”

L’ex-président a affirmé que les dossiers des femmes sont “brisé avec facilité” par des compétiteurs transgenres dont le sexe biologique est masculin.