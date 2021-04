L’ancien président Donald Trump a pesé sur la catastrophe d’audience des Oscars, exhortant «ces gens de la télévision» à ne pas être «si politiquement corrects et ennuyeux» ou partisans en faveur des démocrates.

Dans une déclaration mardi qui ressemblait beaucoup à ses tweets de marque – avant que Twitter ne l’interdise de la plate-forme en janvier – Trump a critiqué l’Académie des arts et des sciences du cinéma (AMPAS) pour avoir changé le nom des Oscars en un « Nom beaucoup moins important et élégant » et obtenir les notes les plus basses de l’histoire enregistrée.

« S’ils continuent avec la formule ridicule actuelle, cela ne fera qu’empirer – si c’est possible, » il ajouta.

L’ancien président Donald Trump propose quelques notes sur la façon de sauver la cérémonie des Oscars, autrefois populaire, qui a fait une hémorragie aux téléspectateurs ces dernières années. pic.twitter.com/uEE4cGj4sh – Mollie (@MZHemingway) 27 avril 2021

« Ces gens de la télévision passent tout leur temps à réfléchir à la manière de promouvoir le Parti démocrate, qui détruit notre pays, et d’annuler les conservateurs et les républicains », Trump a ajouté, notant qu’une telle formule «N’a certainement pas très bien fonctionné» pour AMPAS.

Le 45e président a exhorté l’Académie à «Remonter à 15 ans» restaurer l’ancien nom de la cérémonie, «Ne soyez pas si politiquement correct et ennuyeux, et faites-le correctement.» Oh et « Ramener un hôte formidable. »

La dernière fois que les Oscars ont eu un hôte, c’était en 2018, avec Jimmy Kimmel, animateur de talk-show de fin de soirée – et militant démocrate de premier plan – dans le rôle. Le nombre de téléspectateurs pour cette cérémonie a chuté de 6,4 millions par rapport à l’année précédente.

Le comédien britannique Ricky Gervais s’est également moqué des Oscars sans hôte, tweetant un peu de sa torréfaction 2020 de l’industrie du divertissement américaine aux Golden Globe Awards et demandant « Était-ce quelque chose que je disais? »

Le passage des « Oscars » aux « Oscars » s’est déroulé tranquillement en 2013 et semblait être une décision marketing. L’audience a été en déclin constant depuis.

Le choix de renoncer à un hôte était délibéré cette année, a déclaré Steven Soderbergh à Vanity Fair, producteur et réalisateur hollywoodien acclamé. Selon le directeur, la pandémie de coronavirus offrait une chance « expérimental » présentation.

«Il y a une opportunité ici de reconstruire à quoi devrait ressembler ce spectacle,”A déclaré Soderbergh.

Son expérience ne semble pas avoir fonctionné, cependant, car moins de dix millions de téléspectateurs ont écouté la télédiffusion de dimanche – une baisse massive par rapport aux 23,6 millions de l’année dernière, déjà un niveau record.





Bien que Trump ne soit peut-être pas populaire parmi le plateau hollywoodien – ils ont massivement fait des dons et ont fait campagne pour son adversaire en 2016 et 2020 – il sait une chose ou trois sur les cotes d’écoute, s’étant fait des millions et NBC en animant l’émission de téléréalité « The Apprentice ». pendant quatorze saisons.

Lorsque Trump est parti faire campagne pour le président, NBC l’a remplacé par l’acteur et ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger – mais les cotes d’écoute de l’émission ont chuté et Schwarzenegger est parti après seulement deux mois.

